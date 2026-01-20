Hihetetlen: nagyon megnőtt Lola édes kislánya

Lola megosztotta reggeli pillanatait a lányával: hihetetlen, mekkorát nőtt Lenka.

Lola és lánya, Lenka

Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Az énekesnő tavaly ment férjhez élete szerelméhez, majd októberben életet adott kislányának.

Bár Lenka arcát születése óta nem mutatta meg, Lola így is szívesen bevonja követőit a mindennapjaikba, valamint lánya fejlődésébe. Most azonban a reggeli együtt töltött idejükből osztott meg egy pillanatot, és jól látszik, mennyit nőtt a kislány: Lenka már hason fekve játszik.

Reggeli kilátások

- írta egy szívecskével édes posztjához.

Így játszik Lola kislánya