Hihetetlen: nagyon megnőtt Lola édes kislánya

Lola megosztotta reggeli pillanatait a lányával: hihetetlen, mekkorát nőtt Lenka.
Az énekesnő tavaly ment férjhez élete szerelméhez, majd októberben életet adott kislányának.
Bár Lenka arcát születése óta nem mutatta meg, Lola így is szívesen bevonja követőit a mindennapjaikba, valamint lánya fejlődésébe. Most azonban a reggeli együtt töltött idejükből osztott meg egy pillanatot, és jól látszik, mennyit nőtt a kislány: Lenka már hason fekve játszik.
Reggeli kilátások
- írta egy szívecskével édes posztjához.
