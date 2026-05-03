Szívszorító sorokkal jelentkezett Lola anyák napján

Szívszorító üzenetet küldött 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben Lola anyák napja alkalmából. Az énekesnő, a mostani az első olyan anyák napja, amikor kislánya, Lenka már nem a pocakban van, egy családsegítő felhívását osztotta meg a jeles ünnep alkalmából.
ANYÁK NAPJÁN NE CSAK az anyákat köszöntsétek:
- van olyan anya, akinek nem érkeztek meg a gyermekei
- van olyan anya, akinek előre ment a gyermeke
- van olyan anya, akivel nem áll szóba a gyermeke és elhanyagolásban van része
- van olyan anya, akinek a gyermeke távol él
- van olyan anya, akinek a gyermeke bántalmazza és erről senkinek nem mesél
- van olyan anya, akinek a gyermeke nem képes anyukáját felköszönteni mentális zavara miatt
- van olyan anya, aki most küzd a gyermeke életéért
- van olyan anya, akinek iszonyatosan sok mindent fel kell önmagából áldozzon, hogy végig tudja vinni a gyermek kíséretét felnőtt koráig
- van olyan anya, aki egyedül maradt a gyermek felnevelésében
- olvasható történetében, melynek célja felhívni a figyelmet arra, hogy a kedvesség és az odafigyelés azok számára is fontos ilyenkor, akiknek ez a nap nem olyan könnyű.
