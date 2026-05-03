Szívszorító sorokkal jelentkezett Lola anyák napján

ANYÁK NAPJÁN NE CSAK az anyákat köszöntsétek:

- van olyan anya, akinek nem érkeztek meg a gyermekei

- van olyan anya, akinek előre ment a gyermeke

- van olyan anya, akivel nem áll szóba a gyermeke és elhanyagolásban van része

- van olyan anya, akinek a gyermeke távol él

- van olyan anya, akinek a gyermeke bántalmazza és erről senkinek nem mesél

- van olyan anya, akinek a gyermeke nem képes anyukáját felköszönteni mentális zavara miatt

- van olyan anya, aki most küzd a gyermeke életéért

- van olyan anya, akinek iszonyatosan sok mindent fel kell önmagából áldozzon, hogy végig tudja vinni a gyermek kíséretét felnőtt koráig

- van olyan anya, aki egyedül maradt a gyermek felnevelésében