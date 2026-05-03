Sztármamik, akiket már ünneplünk anyák napján - Sydney van den Bosch: "A női szövetség fontos a családunkban!"

Az anyák napja minden évben az érzelmekről és a háláról szól, de van egy különleges csoport, akik számára az idei ünnep semmihez sem fogható. Ők, akik idén már nemcsak az édesanyjukat köszöntik a jeles napon, hanem őket is köszönti valaki... A hazai sztárvilágban az elmúlt hónapok igazi babyboomot hoztak. Sydney van den Bosch, Megyeri Csilla, Lola, Molnár Gusztáv felesége, Dorina és Szoboszlai Dominik neje, Buzsik Borka is megtapasztalhatta, milyen a feltétel nélküli szeretet. Összeállításunkban ezekről az újdonsült édesanyákról lesz szó, akiknek gyökeresen megváltozott az életük az elmúlt hónapokban.

Sydney van den Bosch kislányával, Liával (Fotó: Kollár Petra)

Sydney van den Bosch gyereke is már a család női szövetségének tagja

Sydney van den Bosch 2025 év végén adott életet első gyermekének, egy kislánynak. A gyermek a különleges Lia Elysee nevet kapta. Az újdonsült édesanya élvezi az anyaság minden percét, és melegséggel tölti el a szívét, hogy immáron ő is édesanyaként ünnepelheti az anyák napját.

A női szövetség kezdetektől fontos a családunkban, hiszen a mamával és a nagymamámmal is nagyon szoros a kapcsolatom. Lia érkezésével ez a kör csak bővült és erősödött. A hétköznapokban is mindig számíthatok rájuk, igyekszünk minél több időt együtt tölteni, és ezt a napot is természetesen együtt ünnepeljük majd. Idén már én is édesanyaként

- nyilatkozta a Borsnak a TV2 sztárja.

Megyeri Csilla szerint ez a legcsodálatosabb dolog

Megyeri Csilla 2026. február közepén adott életet első gyermekének, egy kislánynak, aki a Sarciá Alessia nevet kapta. Mint mondta, az anyaság teljesen átírta a mindennapjait, bár kihívásokkal teli, hatalmas boldogságot jelent számára. Az anyaság egyfajta belső nyugalmat és lassulást hozott az életébe, amire korábban nem számított. Bár korábban voltak kétségei az anyai ösztöneivel kapcsolatban, a kislánya születése után ezek a félelmek hamar eloszlottak. „A földön az egyik legcsodálatosabb dolog történt, amit egy nő adhat: tovább vitted az életet. Ez a legfontosabb” - írta Instagram-oldalán.

Lola: „Anya vagyok és ezt imádom”

Korsós Judit tavaly októberben hozta világra első gyermekét, egy egészséges kislányt, Lenkát. Lola elmondta, hogy bár az élete teljesen felfordult, kislánya érkezése élete legszebb fejezete. Lenka meglepően nyugodt baba, ami sokat segít abban, hogy a mindennapok gördülékenyek. Lola bevallotta, hogy mivel édesanyja nélkül nőtt fel, sokáig félt az anyaságtól, de mostanra úgy érzi, belerázódott a szerepbe és kiteljesedett anyaként. „Anya vagyok, gyereket nevelek, közben viszem a háztartást, tehát főzök, mosok, takarítok, ami én most rendkívül élvezek! Anya vagyok, és ezt imádom” - fogalmazott nemrég.