Sztármamik, akiket már ünneplünk anyák napján - Sydney van den Bosch: "A női szövetség fontos a családunkban!"

Az anyák napja minden évben az érzelmekről és a háláról szól, de van egy különleges csoport, akik számára az idei ünnep semmihez sem fogható. Ők, akik idén már nemcsak az édesanyjukat köszöntik a jeles napon, hanem őket is köszönti valaki... A hazai sztárvilágban az elmúlt hónapok igazi babyboomot hoztak. Sydney van den Bosch, Megyeri Csilla, Lola, Molnár Gusztáv felesége, Dorina és Szoboszlai Dominik neje, Buzsik Borka is megtapasztalhatta, milyen a feltétel nélküli szeretet. Összeállításunkban ezekről az újdonsült édesanyákról lesz szó, akiknek gyökeresen megváltozott az életük az elmúlt hónapokban.
Sydney van den Bosch 2025 év végén adott életet első gyermekének, egy kislánynak. A gyermek a különleges Lia Elysee nevet kapta. Az újdonsült édesanya élvezi az anyaság minden percét, és melegséggel tölti el a szívét, hogy immáron ő is édesanyaként ünnepelheti az anyák napját.
A női szövetség kezdetektől fontos a családunkban, hiszen a mamával és a nagymamámmal is nagyon szoros a kapcsolatom. Lia érkezésével ez a kör csak bővült és erősödött. A hétköznapokban is mindig számíthatok rájuk, igyekszünk minél több időt együtt tölteni, és ezt a napot is természetesen együtt ünnepeljük majd. Idén már én is édesanyaként
- nyilatkozta a Borsnak a TV2 sztárja.
Megyeri Csilla 2026. február közepén adott életet első gyermekének, egy kislánynak, aki a Sarciá Alessia nevet kapta. Mint mondta, az anyaság teljesen átírta a mindennapjait, bár kihívásokkal teli, hatalmas boldogságot jelent számára. Az anyaság egyfajta belső nyugalmat és lassulást hozott az életébe, amire korábban nem számított. Bár korábban voltak kétségei az anyai ösztöneivel kapcsolatban, a kislánya születése után ezek a félelmek hamar eloszlottak. „A földön az egyik legcsodálatosabb dolog történt, amit egy nő adhat: tovább vitted az életet. Ez a legfontosabb” - írta Instagram-oldalán.
Korsós Judit tavaly októberben hozta világra első gyermekét, egy egészséges kislányt, Lenkát. Lola elmondta, hogy bár az élete teljesen felfordult, kislánya érkezése élete legszebb fejezete. Lenka meglepően nyugodt baba, ami sokat segít abban, hogy a mindennapok gördülékenyek. Lola bevallotta, hogy mivel édesanyja nélkül nőtt fel, sokáig félt az anyaságtól, de mostanra úgy érzi, belerázódott a szerepbe és kiteljesedett anyaként. „Anya vagyok, gyereket nevelek, közben viszem a háztartást, tehát főzök, mosok, takarítok, ami én most rendkívül élvezek! Anya vagyok, és ezt imádom” - fogalmazott nemrég.
Az ismert színész felesége és Dorina első közös gyermeke 2026 áprilisában született meg. A kislány a Lili Róza nevet kapta. Molnár Gusztáv a kislánya születése után elsősorban a neje erejét és kitartását méltatta és lenyűgözte az a küzdelem, amit az újdonsült anyuka végigcsinált. Többször említette, hogy Lili Róza születése egy új fejezetet nyitott az életében, ami erőt ad neki a mindennapokhoz és a józan életmód fenntartásához. Gusztáv mindenből kiveszi a részét, mindenben támogatja feleségét. „Dorinát elküldtem körmöshöz. Ez nem a körmökről szól. Hanem arról, hogy visszakap egy darabot abból, aki volt. Ez mentális egészség. Ez egyensúly. Mert egy anya akkor tud igazán jelen lenni, ha néha kiléphet abból a szerepből” - fogalmazott Gusztáv.
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka 2025 nyarán jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek. A kislány, akinek a nevét ma is homály fedi, a kiszivárogtatott hírek szerint augusztusban született. Bár a sztárpár féltve óvja magánéletét a nyilvánosság elől, az édesanya Instagramra feltöltött posztjai arról árulkodnak, hogy minden egyes percét élvezi az anyaságnak. A pici már most igazi focidrukker, hiszen rendszeresen feltűnik az apuka mérkőzésein, hogy a "pálya széléről" szurkoljon neki. Az első anyák napja minden bizonnyal életük egyik legmeghittebb és legkülönlegesebb ünnepe lesz, még ha azt szűk családi körben, a reflektorfénytől távol is töltik.
