Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

El sem hiszed, hová vitte Lola pár hónapos kislányát

lola
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 16:45
Lola gyermekeInstagram
A kis Lenka különleges élményben részesült. Lola már egészen fiatalon csajos programokra viszi a kislányát.
Bors
A szerző cikkei

Lola gyermekét, Lenkát már pár hónaposan is elkényezteti: ezúttal relaxálni vitte a kisbabát.

Lola különleges helyre látogatott kislányával
Lola különleges helyre látogatott kislányával
Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Az anyuka egy gyerek spába látogatott az októberben született kislánnyal, ahol egy különleges medencében úszhatott, játékokkal körülvéve.

Az énekesnő már a teherbeesése előtt beszélt arról, hogy nehéz lenne számára természetes úton gyermeket szülni, most azonban férjével együtt nevelik a gyorsan növekvő kislányt.

A kislány különleges nevének - Lenka - eredete nem teljesen ismert. Egyes források szerint a Heléna becézett alakjából önállósult, jelentése így „fényes, sugárzó”. Más források szerint a Magdaléna név rövidített formája, amely „Magdala városából való nőt” jelent. Az énekesnő esküvőjére tavaly júniusban került sor: egy kis, meghitt szertartást tartottak a Prestige nevű hajón, ahol összesen 34-en vettek részt családtagokkal és közeli barátokkal együtt.

Lenka ma már különleges törődést és sok szeretetet kap szüleitől, és csak idő kérdése, hogy anyukájával együtt rendszeres résztvevője legyen a csajos napoknak.

Lola gyermeke medencében úszott

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu