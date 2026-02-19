El sem hiszed, hová vitte Lola pár hónapos kislányát

Lola gyermekét, Lenkát már pár hónaposan is elkényezteti: ezúttal relaxálni vitte a kisbabát.

Lola különleges helyre látogatott kislányával

Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Az anyuka egy gyerek spába látogatott az októberben született kislánnyal, ahol egy különleges medencében úszhatott, játékokkal körülvéve.

Az énekesnő már a teherbeesése előtt beszélt arról, hogy nehéz lenne számára természetes úton gyermeket szülni, most azonban férjével együtt nevelik a gyorsan növekvő kislányt.

A kislány különleges nevének - Lenka - eredete nem teljesen ismert. Egyes források szerint a Heléna becézett alakjából önállósult, jelentése így „fényes, sugárzó”. Más források szerint a Magdaléna név rövidített formája, amely „Magdala városából való nőt” jelent. Az énekesnő esküvőjére tavaly júniusban került sor: egy kis, meghitt szertartást tartottak a Prestige nevű hajón, ahol összesen 34-en vettek részt családtagokkal és közeli barátokkal együtt.

Lenka ma már különleges törődést és sok szeretetet kap szüleitől, és csak idő kérdése, hogy anyukájával együtt rendszeres résztvevője legyen a csajos napoknak.

Lola gyermeke medencében úszott