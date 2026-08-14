Lola megható részleteket árult el 10 hónapos kislányáról: „Rám mosolyog, és minden fáradtságot elfelejtek”

Lola élete gyökeresen megváltozott, mióta édesanya lett. Az énekesnő tavaly adott életet kislányának, Lenkának, aki már tízhónapos, és napról napra újabb mérföldköveket ér el a fejlődésében. A büszke anyuka most őszintén mesélt arról, milyen a mindennapi élet egy egyre mozgékonyabb baba mellett, hogyan telnek az éjszakáik, és arról is, hogy lassan a munkába is visszatér.
Lola gyermeke, Lenka már igazi kis örökmozgó. Lola elárulta, hogy a kislány már kúszik, mászik, így most kezdődött el az az időszak, amikor szinte egy pillanatra sem lehet levenni róla a szemét. A kíváncsisága határtalan, minden érdekli, ezért a nap nagy része azzal telik, hogy figyelnek rá, miközben felfedezi maga körül a világot. Az elmúlt időszakban a fogzás is megnehezítette egy kicsit a család életét. Emiatt előfordul, hogy Lenka éjszaka nyugtalanabb, de az édesanya szerint még így is rendkívül szerencsések.
„Most jönnek a fogai, ezért néha fel kell kelni hozzá éjszaka. De, amikor hallgatom a nővérem vagy a barátnőim történeteit, mindig azt mondják, hogy örüljek, mert nagyon jó alvó babám van. Persze ettől még egy kisgyerek mellett huszonnégy órás szolgálatban van az ember” – mesélte a Borsnak Lola.
Hozzátette, hogy Lenka ilyenkor sem igazán ébred fel teljesen. Inkább csak nyöszörög egy kicsit álmában, ő pedig megsimogatja a hátát, bekeni az ínyét, és a kislány már alszik is tovább.
Nincsenek nagy sírások, nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott baba. Ettől függetlenül tíz hónapja anyuka vagyok, és a legkisebb neszre is felébredek
– árulta el.
Az énekesnő szerint Lenka nemcsak kiegyensúlyozott, hanem rendkívül vidám természetű is. Reggelente mosolyogva ébred, egyre inkább megmutatkozik a kis személyisége, sőt már a humorát is kezdi felfedezni.
Nagyon mókás gyerek. Imád játszani, rengeteget nevet, nyitott az emberekre, és különösen szereti a többi gyereket. Azt látom rajta, hogy egy nagyon pozitív, barátságos kislány
– mondta büszkén.
Lola közben lassan a munkába is visszatér. Bár egyelőre nem árulhat el részleteket az új projektjeiről, azt elmondta, hogy már elkezdődtek az előkészületek. Úgy érzi, egy tízhónapos baba mellett dolgozni egészen más szervezést igényel, mint korábban, ezért hálás, hogy a nagyszülők mindenben támogatják őket, amikor szükség van rájuk.
A mindennapokban arra is törekszik, hogy minél többször saját maga készítse el Lenka ételeit. Bevallotta ugyanakkor, hogy volt már olyan rohanós nap, amikor ő is üveges bébiételhez nyúlt.
„Amikor csak tudok, főzök neki, de előfordult már, hogy egyszerűbb volt boltban kapható bébiételt adni neki.”
Az anyaság számára azt is megmutatta, milyen kevés ideje marad saját magára. Mint mondja, korábban el sem tudta képzelni, hogy ennyire megváltoznak majd a mindennapjai. Mégis úgy érzi, minden fáradtságért kárpótolja egyetlen mosoly.
Bármennyire fáradt vagyok, bármennyi teendő tornyosul előttem, elég, hogy rám mosolyog, és minden fáradtságot elfelejtek.
A zene természetesen a közös mindennapokból sem hiányozhat. Lola szerencsésnek érzi magát, mert Lenka kifejezetten szereti, amikor énekel neki. A kislány rajong a Disney-dalokért és a musicalslágerekért, de meglepő módon más stílusokra is nyitott.
„Már elénekeltem neki szinte az összes Disney-dalt és rengeteg musicalt is. De a minap például a Pussycat Dolls is nagy sikert aratott nála, és a Bad Bunny zenéit is imádja. Ez nekem is jó, mert a kocsiban nem csak gyerekdalokat kell hallgatnunk. Mosolyog, mozog a zenére, és már most próbál táncolni a maga kis babás módján.”
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