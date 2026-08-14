Lola megható részleteket árult el 10 hónapos kislányáról: „Rám mosolyog, és minden fáradtságot elfelejtek”

Lola élete gyökeresen megváltozott, mióta édesanya lett. Az énekesnő tavaly adott életet kislányának, Lenkának, aki már tízhónapos, és napról napra újabb mérföldköveket ér el a fejlődésében. A büszke anyuka most őszintén mesélt arról, milyen a mindennapi élet egy egyre mozgékonyabb baba mellett, hogyan telnek az éjszakáik, és arról is, hogy lassan a munkába is visszatér.

Lola lánya már kúszni és mászni is megtanult (Fotó: hot! magazin archív)

Lola kislánya már 10 hónapos

Lola gyermeke, Lenka már igazi kis örökmozgó. Lola elárulta, hogy a kislány már kúszik, mászik, így most kezdődött el az az időszak, amikor szinte egy pillanatra sem lehet levenni róla a szemét. A kíváncsisága határtalan, minden érdekli, ezért a nap nagy része azzal telik, hogy figyelnek rá, miközben felfedezi maga körül a világot. Az elmúlt időszakban a fogzás is megnehezítette egy kicsit a család életét. Emiatt előfordul, hogy Lenka éjszaka nyugtalanabb, de az édesanya szerint még így is rendkívül szerencsések.

„Most jönnek a fogai, ezért néha fel kell kelni hozzá éjszaka. De, amikor hallgatom a nővérem vagy a barátnőim történeteit, mindig azt mondják, hogy örüljek, mert nagyon jó alvó babám van. Persze ettől még egy kisgyerek mellett huszonnégy órás szolgálatban van az ember” – mesélte a Borsnak Lola.

Hozzátette, hogy Lenka ilyenkor sem igazán ébred fel teljesen. Inkább csak nyöszörög egy kicsit álmában, ő pedig megsimogatja a hátát, bekeni az ínyét, és a kislány már alszik is tovább.

Nincsenek nagy sírások, nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott baba. Ettől függetlenül tíz hónapja anyuka vagyok, és a legkisebb neszre is felébredek

– árulta el.