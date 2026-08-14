Bruce Willis felesége menyasszony volt, amikor megismerte a legendás akciósztárt: így jöttek össze

Bruce Willis felesége meglepő titkot árult el arról, hogyan ismerkedtek meg egymással. Emma Heming Willis még jegyben járt, amikor egy edzőteremben először találkozott a színésszel.

Bruce Willis felesége még jegyben járt, amikor megismerkedett a színésszel (Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Emma Heming Willis egy hollywoodi edzőteremben ismerkedett meg Bruce Willis szel még a 2000-es évek közepén

egy hollywoodi edzőteremben ismerkedett meg szel még a 2000-es évek közepén De csak pár évvel később, 2008-ban kezdtek járni, ugyanis a fiatal modell még jegyben járt egy másik férfival

2009-ben pedig már össze is házasodtak és azóta két közös gyermekük született.

Bruce Willis felesége döbbenetes titkot árult el megismerkedésükről

Emma Heming Willis a Hoda Kotb által vezetett Making Space podcast vendégeként idézte fel, hogyan találkozott először férjével. Elmondása szerint 2005 körül ismerte meg Bruce Willist egy Los Angeles-i edzőteremben, ahol rendszeresen átfedésben volt a napirendjük. A nő szerint a színész rendkívül közvetlen, melegszívű és humoros ember volt, ráadásul már az első alkalmak egyikén valódi érdeklődést mutatott iránta. Ez különösen meglepte őt, hiszen Willis addig elsősorban filmsztárként volt jelen az életében:

Amire emlékszem róla, az az, hogy milyen melegszívű és karizmatikus volt, milyen vicces, de mindig tényleg szánt időt arra, hogy többet megtudjon rólam. Egyszerűen csak arra, hogy ki vagyok, milyen az életem.

Emma Heming Willis gyerekkorában látta a legendás akciósztárt A simlis és a szende című sorozatban, de soha nem volt különösebben nagy rajongója az akciófilmeknek. Emiatt nem úgy találkozott vele, mint egy hírességgel, akit régóta csodált, hanem egyszerűen egy érdekes és megnyerő férfiként tekintett rá.

Bruce Willis és felesége egy edzőteremben ismerkedtek meg a 2000-es évek közepén (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM/Northfoto)

Emma Heming Willis jegyben járt, amikor megismerkedett a színésszel

De mielőtt bármi is kibontakozott volna kettejük között, Emma Heming Willisnek előbb rendeznie kellett a saját életét, ugyanis ekkor még jegyben járt egy másik férfival. Emiatt a megismerkedésük után pár évvel mentek csak el az első randijukra, ahol Bruce Willis nagyon megnyerő módon viselkedett vele. Rendkívül szórakoztatónak találta a társaságát, és úgy érezte, természetesen működnek együtt, még annak ellenére is, hogy két teljesen más személyiségnek gondolja magukat.