Fogyókúrás injekciótól halt meg egy tinédzser

Egy kaliforniai tinédzser lány, aki jogot tanult Londonban, egy népszerű fogyókúrás injekció beadása után vesztette életét. A fiatal lány nem volt krónikusan elhízott, mégis felírták neki a szert – derült ki a vizsgálaton.
A 19 éves Josephine Nasr 2025 szeptemberében halálos szívritmuszavart kapott a kelet-londoni egyetem kollégiumi szobájában. Kaliforniai orvosa Tirzepatidet írt fel neki (ez az itthon is kapható Mounjaro hatóanyaga is). Josephine halálának ügyében augusztus 3-án Londonban vizsgálatot tartottak, amely a gyógyszert a tini halálához kötötte.
Egy üres injekciós üvegcsét találtak a szobájában, miután a személyzet tavaly szeptember 23-án betört hozzá, hogy megnézze, jól van-e.
Nasr másodéves joghallgató volt a Kelet-londoni Egyetemen, és csak halála előtti héten tért vissza a brit fővárosba 1,6 millió dolláros otthonából egy zárt dél-kaliforniai közösségből.
A tinédzser este fél 8 körül beszélt a családtagjaival, de valamivel több mint két órával később holtan találták – mondták a kelet-londoni halottkém bíróságon. Azt mondta az apjának, George-nak, az anyjának, Lorin Mansournak és a nővérének, Anastasia-nak, hogy hányingere van és hány. A család, akik egyiptomi útra készültek, aggódni kezdtek érte, és sürgették, hogy menjen friss levegőre.
A nővére aggódott, hogy Nasr kiszárad a hányás következtében, ezért felhívott egy magán egészségügyi szolgáltatót, hogy intravénás folyadékot adjon neki. Anastasia megpróbálta felhívni a húgát, de nem vette fel, majd megpróbált kapcsolatba lépni az egyetem biztonsági csapatának egyik tagjával, hogy szociális felügyeletet kérjen.
Mire sikerült beszélnie a biztonsági csapat egyik tagjával, a nővér már megérkezett a kampuszra, hogy beadja az infúziót. A biztonsági személyzet ezután elkísérte az ápolónőt Nasr lakásához, kopogtak az ajtón, de nem kaptak választ. A biztonsági személyzet ezért kinyitotta az ajtót, és a fürdőszoba padlóján fekve találták meg.
Kihívták a mentőket, de a londoni mentőszolgálat a helyszínen halottnak nyilvánította a tinédzsert. A rendőrök átkutatták a szobát, és egy üres Tirzepatid injekciós üvegcsét találtak.
A vizsgálat során kiderült, hogy Nasr testtömegindexe túlsúlyra, de nem elhízásra utal. A bíróság tájékoztatása szerint az Egyesült Államokban élő orvosa írta fel neki a gyógyszert 2025 nyarán.
Alan Bates patológus által végzett boncolás megállapította, hogy Nasrnak veleszületett szívbetegsége, a szívizom-áthidalás volt, ami hozzájárulhatott a halálos kimenetelű szívritmuszavarhoz. Dr. Bates azonban azt is elmondta, hogy a Tirzepatid okozta hányás vércukorszint-csökkenést, más néven hipoglikémiát okozhat. Ez elektrolit-egyensúlyhiányt okozhat, ami viszont aritmiát okozhat. Nasr szívbetegsége súlyosbíthatta ezt az egyensúlyhiányt, mondta Dr. Bates.Hozzátette: „Egyébként egészséges fiatal nő volt.”
Dr. Bates azt is elmondta, hogy a rigor mortis jelenléte arra utal, hogy a fiatal nő halála közelebb történt ahhoz az időponthoz, amikor utoljára beszélt a szüleivel, mint ahhoz, amikor megtalálták.
Amikor családját értesítették a halálhíréről, a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren voltak, és Egyiptomba készültek repülni. A bíróság elhangzott, hogy az édesanyja fogadta a hívást, azt mondta: „Elhunyt... az azt jelenti, halott”, majd elájult.
A Nasr család lemondta az utazást, George Nasr pedig Londonba repült, hogy azonosítsa lánya holttestét és előkészítse hazaszállítását.
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