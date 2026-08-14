Fogyókúrás injekciótól halt meg egy tinédzser

Egy kaliforniai tinédzser lány, aki jogot tanult Londonban, egy népszerű fogyókúrás injekció beadása után vesztette életét. A fiatal lány nem volt krónikusan elhízott, mégis felírták neki a szert – derült ki a vizsgálaton.

Fotó: Facebook

A 19 éves Josephine Nasr 2025 szeptemberében halálos szívritmuszavart kapott a kelet-londoni egyetem kollégiumi szobájában. Kaliforniai orvosa Tirzepatidet írt fel neki (ez az itthon is kapható Mounjaro hatóanyaga is). Josephine halálának ügyében augusztus 3-án Londonban vizsgálatot tartottak, amely a gyógyszert a tini halálához kötötte.

Egy üres injekciós üvegcsét találtak a szobájában, miután a személyzet tavaly szeptember 23-án betört hozzá, hogy megnézze, jól van-e.

Nasr másodéves joghallgató volt a Kelet-londoni Egyetemen, és csak halála előtti héten tért vissza a brit fővárosba 1,6 millió dolláros otthonából egy zárt dél-kaliforniai közösségből.

A tinédzser este fél 8 körül beszélt a családtagjaival, de valamivel több mint két órával később holtan találták – mondták a kelet-londoni halottkém bíróságon. Azt mondta az apjának, George-nak, az anyjának, Lorin Mansournak és a nővérének, Anastasia-nak, hogy hányingere van és hány. A család, akik egyiptomi útra készültek, aggódni kezdtek érte, és sürgették, hogy menjen friss levegőre.

A nővére aggódott, hogy Nasr kiszárad a hányás következtében, ezért felhívott egy magán egészségügyi szolgáltatót, hogy intravénás folyadékot adjon neki. Anastasia megpróbálta felhívni a húgát, de nem vette fel, majd megpróbált kapcsolatba lépni az egyetem biztonsági csapatának egyik tagjával, hogy szociális felügyeletet kérjen.

Mire sikerült beszélnie a biztonsági csapat egyik tagjával, a nővér már megérkezett a kampuszra, hogy beadja az infúziót. A biztonsági személyzet ezután elkísérte az ápolónőt Nasr lakásához, kopogtak az ajtón, de nem kaptak választ. A biztonsági személyzet ezért kinyitotta az ajtót, és a fürdőszoba padlóján fekve találták meg.

Kihívták a mentőket, de a londoni mentőszolgálat a helyszínen halottnak nyilvánította a tinédzsert. A rendőrök átkutatták a szobát, és egy üres Tirzepatid injekciós üvegcsét találtak.