Anyaság: Lola így ragyog a tavaszi napsütésben - Fotó

Az egykori tinisztár, Lola egészen elbűvölő fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, mellyel garantáltan minden szívet megenyhít.

Lola a kislányával, Lenkával kívánt kellemes húsvéti ünnepeket a rajongóknak /Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola csak úgy ragyog az anyaságtól

A követők azonnal elárasztották a kommentmezőt szívecskékkel és rajongói üzenetekkel, hiszen mindenki szeretne a részesévé válni ennek a tökéletes tavaszi idillnek. A fotón a baba arca ugyan egy szív mögé van rejtve, de ez csak fokozza a titokzatosságot. A 37 éves énekesnő a húsvéti ünnepek alkalmából döntött úgy, hogy egy pillanatra betekintést enged a mindennapjaiba.

Kellemes húsvéti ünnepeket!

- írta bejegyzéséhez az énekesnő.

Lola stílusa az anyaság mellett is irigylésre méltó, mivel egy letisztult, bézs felsőben és klasszikus farmerben látható, sugárzik róla a természetesség és a belső béke. A rajongók és a követők ezrei kívántak nekik kellemes ünnepi készülődést.