"A mostani az egyik kedvenc időszakom vele" - Lola kislánya már ilyen nagy lett!

Elképesztő, hogy repül az idő, hiszen Lola kislánya hatalmasat nőtt! Az egykori tinisztár még tavaly októberben adott egészséges kislánynak életet, amihez saját bevallása szerint nehéz út vezetett. Mára azonban büszke anyukaként éli mindennapjait, melybe időnként bepillantást enged a lelkes követőit számára is - legújabb bejegyzésével sem tett másképp.

Lola kislánya, Lenka még tavaly októberben született - mára hatalmasat nőtt! / Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola kislánya mosolyogva fedezi fel környezetét

A 37 éves énekesnő legújabb bejegyzésében jelentette be, hogy eddigi kedvenc korszakába lépett kislányával, Lenkával, aki mára egyre élénkebbé és energikusabbá vált, ezáltal egyre nagyobb igénye van a környezete felfedezésére. A kis Lenka éppen a Balaton partját fedezte fel az édesanyjával, aki szinte le sem bírta venni a tekintetét lányáról. Az anya-lánya fotó a követőket is teljesen elvarázsolta, hiszen csak úgy záporoztak a dicsérő hozzászólások és a szívecskék. Ezúttal Lola gondosan ügyelt arra, hogy a kislány arca ne tűnjön fel a képeken, ezzel óvva a magánéletüket.

Eddig a zoknikat hagytuk el, most már a cipők repülnek. A mostani az egyik kedvenc időszakom vele. Mosolyogva fedezi fel a világot és már hatalmas hangerőn tudja közölni velem, ha valami nem tetszik neki

- írta a bejegyzéséhez az Instagramon az énekesnő.

Gyönyörű szépek vagytok kedves Lola

- szólt hozzá egy lelkes követő.

