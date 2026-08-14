Újabb felmelegedés jön: 36 fokkal keményít be az időjárás

A következő napokban is a meleg időjárásé lesz a főszerep, csak hajnalban frissül fel a levegő.

Az időjárás előrejelzések szerint fokozódik a hőség / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Időjárás: erre készülhetünk a hét végéig

Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, a nyugati és északnyugati tájak fölött azonban időnként több felhő jelenhet meg. Esőre továbbra sem kell számítani. Az északkeleti szél a legtöbb helyen élénk marad, a nyugati országrészben mérsékeltebb lehet a légmozgás. A reggel 9–18 fokkal indul, délután pedig 28–33 fokos maximumokra készülhetünk.

Szombaton ismét melegebb levegő érkezik fölénk, így újra erősödik a nyári hőség. Sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre van kilátás. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 14–21 fok várható, a legmelegebb órákban pedig 31–36 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Vasárnap derült, napos, száraz idő várható. A déli szél megélénkül. A hajnali 10, 22 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik fel a levegő - írja a HungaroMet.

