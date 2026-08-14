Pokoli lángok Görögországban: Hajókkal menekítik a turistákat a népszerű üdülőhelyről

Erdőtűz pusztít az észak-görögországi Halkidiki (Khalkidiki) félszigeten, ahol a lángok elvágták a szárazföldi menekülési útvonalakat, így a nyaralókat a tengeren keresztül, kis csónakokkal kellett kimenteni a strandokról.

Erdőtűz Görögországban: hajókon menekítik a turistákat - Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Erdőtűz Görögországban: drámai mentés a tengeren

Csütörtökön több mint 480 turistát evakuáltak a tengeren keresztül Siviri falu közelében, miután a szárazföld felől közelítő tűzvész elérte a part menti üdülőhelyeket. A civil védelmi ügynökség mobiltelefonos riasztást adott ki a veszélyeztetett zónákban, ahol egy közel 3 kilométer hosszú és helyenként 30 méter magas lángfal közelítette meg a hoteleket és apartmanokat.

A tűzoltóság szóvivője közölte, hogy a szárazföldi utak lezárása miatt kizárólag a vízi mentés maradt az egyetlen opció. A menekülő nyaralókat – akik közül sokan gyermeküket, háziállataikat ölelve vagy maszkot viselve szálltak vízre – részben a szomszédos biztonságos strandokra, részben pedig egy nyílt vízen várakozó nagyobb hajóra szállították.

Hamuvá vált üdülők

A térség sűrű fenyőerdői pillanatok alatt éghető anyaggá váltak az Európát sújtó intenzív hőhullám következtében. A lángok órák alatt komplett apartmankomplexumokat tettek tönkre, és elérték a tengerre néző erkélyeket is. A katasztrófa ellen jelenleg is hatalmas erőkkel, tűzoltó repülőgépekkel, helikopterekkel és földi egységekkel küzdenek.

További veszélyekre figyelmeztetnek

A helyzet dezinformációk és a szél miatt tovább romolhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a széllökések sebessége pénteken elérheti a 100 km/órát is. Ez a rendkívüli szélvihar azzal a kockázattal jár, hogy a meglévő tüzek kiszámíthatatlanul és villámgyorsan továbbterjednek a környező régiókba.