Apokalipszis Horvátországban: hamuvá váltak a házak és autók az omisi szuper-tűzben

A lángok tegnap este lobbantak fel Lokva Rogoznicánál, majd az erős szél miatt rohamosan terjedtek Omiš irányába, és végül mindössze 50 méterre közelítették meg a történelmi városközpontot. Az éjszaka folyamán drámai volt a helyzet: a tűzoltó-, rendőr- és mentőszirénák folyamatosan szóltak, miközben a lakóházak mellett felrobbanó gázpalackok detonációi rázták meg a környéket. Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok szerint ez volt „élete egyik legszörnyűbb éjszakája”, a lángok úgy terjedtek, mintha lőpor égett volna.

Erdőtűz tombol a horvát tengerparton

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Súlyos sérültek és tömeges evakuálás

A spliti egyetemi kórház tájékoztatása szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14 embert tartottak bent, és 7 súlyos égési sérült állapota jelenleg is életveszélyes. A hatóságok nem zárják ki, hogy a leégett épületek átkutatása során további áldozatokra bukkannak.

A katasztrófa elől körülbelül 2000 embert – többségében turistát – menekítettek ki a biztonsági zónákba. Sokan a tengeren keresztül, hajókkal hagyták el a várost. Az omiši Ribnjak sportcsarnokban kialakított segélyközpontban 1500 embert helyeztek el, míg másokat buszokkal Splitbe és Makarskára szállítottak, ahol szintén matracokon és ideiglenes szállásokon várakoznak a menekültek.

Óriási anyagi kár, de a nyílt lángot elfojtották

A reggeli órákra a helyzet némileg stabilizálódott, miután a szél csendesedett és négy horvát Canadair tűzoltó repülőgép is be tudott kapcsolódni a mentésbe. Nyílt lánggal égő terület már nincs, de a pusztítás mértéke elképesztő:

Mintegy 900-1000 hektárnyi terület égett le.

terület égett le. Számos lakóház, vendéglátóipari egység és apartman teljesen megrongálódott.

Rengeteg gépjármű és a parton álló csónak égett porrá.

Teljesen leégett a város felett magasodó történelmi Fortica erőd is.

Omiš és környéke jelenleg is áram nélkül van, a Jadranska magistrala (Adriai főút) és a helyi elkerülő utak le vannak zárva a forgalom elől. A helyszínre érkezett Andrej Plenković miniszterelnök és a kormány több tagja, hogy koordinálják a kármentési munkálatokat.