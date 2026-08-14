Apokalipszis Horvátországban: hamuvá váltak a házak és autók az omisi szuper-tűzben

A lángok tegnap este lobbantak fel Lokva Rogoznicánál, majd az erős szél miatt rohamosan terjedtek Omiš irányába, és végül mindössze 50 méterre közelítették meg a történelmi városközpontot. Az éjszaka folyamán drámai volt a helyzet: a tűzoltó-, rendőr- és mentőszirénák folyamatosan szóltak, miközben a lakóházak mellett felrobbanó gázpalackok detonációi rázták meg a környéket. Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok szerint ez volt „élete egyik legszörnyűbb éjszakája”, a lángok úgy terjedtek, mintha lőpor égett volna.
A spliti egyetemi kórház tájékoztatása szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14 embert tartottak bent, és 7 súlyos égési sérült állapota jelenleg is életveszélyes. A hatóságok nem zárják ki, hogy a leégett épületek átkutatása során további áldozatokra bukkannak.
A katasztrófa elől körülbelül 2000 embert – többségében turistát – menekítettek ki a biztonsági zónákba. Sokan a tengeren keresztül, hajókkal hagyták el a várost. Az omiši Ribnjak sportcsarnokban kialakított segélyközpontban 1500 embert helyeztek el, míg másokat buszokkal Splitbe és Makarskára szállítottak, ahol szintén matracokon és ideiglenes szállásokon várakoznak a menekültek.
A reggeli órákra a helyzet némileg stabilizálódott, miután a szél csendesedett és négy horvát Canadair tűzoltó repülőgép is be tudott kapcsolódni a mentésbe. Nyílt lánggal égő terület már nincs, de a pusztítás mértéke elképesztő:
Omiš és környéke jelenleg is áram nélkül van, a Jadranska magistrala (Adriai főút) és a helyi elkerülő utak le vannak zárva a forgalom elől. A helyszínre érkezett Andrej Plenković miniszterelnök és a kormány több tagja, hogy koordinálják a kármentési munkálatokat.
A hatóságok emellett egy eltűnt 65 éves helyi nőt, Luca Tomićot is keresik, akit utoljára a Hotel Hildegard közelében láttak.
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