„Elvenném a jogsit” – Durván nekimentek Nádai Anikónak a veszélyes autópályás mutatvány miatt

Gyakorlatilag a saját eljárási értesítőjüket tette közzé az interneten Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter. A képen a menet közben rögzített traffipax-felvétel látható, amelyen az RTL műsorvezetője kikapcsolt biztonsági övvel, teljesen hátrafordulva próbál segíteni a hátsó ülésen ülő gyereknek, miközben a férje a szoknyáját igyekszik lejjebb húzni a kamera előtt. Bár a pár vicces epizódként tálalta a történetet, a megosztott fotó azonnal éles felháborodást váltott ki a követők körében a veszélyes autópályás manőver és a gyorshajtás miatt.

Nádai Anikó férje azóta törölte a posztot (Fotó: MW)

Nádai Anikót kérdőre vonták a követői

A kritikus hangok gyorsan ellepték a bejegyzést, a kommentelők döntő többsége a felelőtlenséget és a szabályok nyílt megszegését kérte számon. Egyikük nyersen így fogalmazott: „Csak én érzem, hogy ez abszolút nem helyes? Ne haragudj, de én mind a kettőtöktől elvenném a jogsit, és az életben nem adnám vissza! Szerinted, illetve a majdnem fenekét mutogató hölgytől is kérdezem, hogy ez így autópályán teljesen rendben van? Aztán megy a csodálkozás, hogy miért van ennyi baleset az utakon, ugye? Komolyan, teljesen felháborító az egész! Gratulálok!”

Nádai Anikó a válaszában azzal védekezett, hogy kényszerhelyzetről volt szó, és nem szándékos szabályszegésről:

Nyilván nem viccből fordultam hátra, a gyerekeknek kellett a segítség!!! Mint a képen is látható, nem tudtunk félreállni. Nem kell túldramatizálni. Egyszerűen csak számunkra is abszurd, hogy pont ezt a pillanatot örökítette meg a kamera. De köszönjük az önkéntes seriff jelölteknek, hogy újra akcióban vannak

– fogalmazott ironikusan Nádai Anikó.