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„Elvenném a jogsit” – Durván nekimentek Nádai Anikónak a veszélyes autópályás mutatvány miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nádai Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 06:00
Hajmásy PétergyorshajtásReddit
Rettenetesen sült el a poénnak szánt poszt. Nádai Anikó kikapcsolt biztonsági övvel, hátrafordulva próbált segíteni a gyereknek a száguldó autóban, ami éktelen haragra gerjesztette a követőit.
Nagy Milán
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Gyakorlatilag a saját eljárási értesítőjüket tette közzé az interneten Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter. A képen a menet közben rögzített traffipax-felvétel látható, amelyen az RTL műsorvezetője kikapcsolt biztonsági övvel, teljesen hátrafordulva próbál segíteni a hátsó ülésen ülő gyereknek, miközben a férje a szoknyáját igyekszik lejjebb húzni a kamera előtt. Bár a pár vicces epizódként tálalta a történetet, a megosztott fotó azonnal éles felháborodást váltott ki a követők körében a veszélyes autópályás manőver és a gyorshajtás miatt.

Nádai Anikóék posztja nagy felháborodást keltett.
Nádai Anikó férje azóta törölte a posztot (Fotó: MW)

Nádai Anikót kérdőre vonták a követői

A kritikus hangok gyorsan ellepték a bejegyzést, a kommentelők döntő többsége a felelőtlenséget és a szabályok nyílt megszegését kérte számon. Egyikük nyersen így fogalmazott: „Csak én érzem, hogy ez abszolút nem helyes? Ne haragudj, de én mind a kettőtöktől elvenném a jogsit, és az életben nem adnám vissza! Szerinted, illetve a majdnem fenekét mutogató hölgytől is kérdezem, hogy ez így autópályán teljesen rendben van? Aztán megy a csodálkozás, hogy miért van ennyi baleset az utakon, ugye? Komolyan, teljesen felháborító az egész! Gratulálok!”

Nádai Anikó a válaszában azzal védekezett, hogy kényszerhelyzetről volt szó, és nem szándékos szabályszegésről: 

Nyilván nem viccből fordultam hátra, a gyerekeknek kellett a segítség!!! Mint a képen is látható, nem tudtunk félreállni. Nem kell túldramatizálni. Egyszerűen csak számunkra is abszurd, hogy pont ezt a pillanatot örökítette meg a kamera. De köszönjük az önkéntes seriff jelölteknek, hogy újra akcióban vannak

– fogalmazott ironikusan Nádai Anikó.

@hagymaa @nadai_aniko gyorshajtás
by u/cafolom in talk_hunfluencers

Elharapódzott a konfliktus

A téma gyorsan átterjedt más platformokra is, ahol a hozzászólók a fizikai biztonság fontosságára hívták fel a figyelmet. Egy másik véleményező saját rutin passzusával mutatott rá a helyzet veszélyességére: „Eközben vagyok én, aki be se indítja az autót biztonsági öv becsatolása nélkül, egyszer kell csak kirepülni a szélvédőn, második alkalom már nem lesz.” Sokan nem a történteket, hanem a kép nyilvános közzétételét tartották a legnagyobb hibának: 

Én még el is hiszem ezt, simán lehet, hogy a gyerek miatt hátra kellett nyúlnia. De azt nem értem, hogy mi a fenének kell kitenni ország világ elé. Mi ebben a vicces? Attól csak rosszabb az egész, hogy hátul a gyerekekkel gyorshajtottak.

Nádai Anikó beolvasott a követőjének.
Nádai Anikó nem hagyta magát (Fotó: Reddit)

A rengeteg bírálat hatására a bejegyzés végül eltűnt Hajmásy Péter közösségi oldaláról. A visszajelzések alapján a pár utólag dönthetett úgy, hogy a szabálytalanságokból és a veszélyes helyzetből nem szerencsés tréfát csinálni a nyilvánosság előtt.

 

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