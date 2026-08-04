Megremeg a zenevilág? Kozso hadat üzent a K-popnak, világsztárokat farag a magyarokból!

Kozso magánéleti és egészségügyi harcai után most komolyabb dobásra készül, mint eddig bármikor a karrierje során. Az Ámokfutók frontembere mögött rendkívül nehéz időszak áll, de ahelyett, hogy feladta volna, elképesztő energiával vetette bele magát a munkába. Úgy tűnik, a megpróbáltatások csak megerősítették, és most jött el az idő, hogy a hazai sikerek után a nemzetközi zenei piacot is bevegye. Készen áll a világsztárságra, és nem titkolt célja, hogy újraírja a hazai könnyűzene történetét.
A napokban kiszivárgott hírek szerint Kozso már össze is ült DJ Dominique-kel és a legendás Shygys fiúcsapat három tagjával. A találkozás történelmi jelentőségű, hiszen a zenekar és egykori producerük között évtizedek óta fagyos volt a hangulat, miután a kiadó annak idején eladta a formáció jogait a Magneotonnak, ami Kozso nélkül azonnali bukáshoz vezetett. A producer lelkében mély nyomot hagyott a múlt, de most tiszta lappal indul: „Kőkemény leszek. Újra fel akarom a fiúcsapatomat és a lánycsapatomat építeni. Hamarosan tesszük fel az internetre az infókat. Keresem azokat az embereket, akikkel világszinten akarok alkotni” – árulta el a popcézár a terveit.
A koncepció még a korábbi sikereinél – a Bestiák, a Picasso Branch vagy a Tabu együttesek – is keményebb lesz, a cél pedig egyértelműen a dél-koreai K-pop világőrülettel való rivalizálás.
Ez most Európának és a magyar rendszernek a legnagyobb dobása lesz. Hiányzik annak az energiája, ami annak idején volt, a gondolataik, a ruháik, az ötletek, meg azok a videóklipek, amikre horror összegeket, tízmilliókat költöttünk a forgatásokon
– tette hozzá Kozso, aki a teljes projektet „Kozso K. Army” néven fogja össze.
A zenész ráadásul nemcsak a stúdióban, hanem a művészet más területein is gátlástalanul alkot, elmondása szerint már több mint 54 könyvet írt, és a festészetben is kiéli a benne rejlő kettősséget: „Amikor festek, teljesen átszellemülök, egy határokat nem ismerő, különleges szürrealista világba érkezem. Nagyon hiányzott már nekem az, hogy így teljesen kikapcsoljam a külvilágot, és átadjam magam a tiszta alkotásnak” – vallotta be őszintén. Kozso szilárd meggyőződése, hogy ez a hihetetlen belső hajtóerő most visszarepíti őt a csúcsra, és az új formációival végleg felírja a nevét a nemzetközi popzene térképére.
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