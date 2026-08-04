Megremeg a zenevilág? Kozso hadat üzent a K-popnak, világsztárokat farag a magyarokból!

Kozso magánéleti és egészségügyi harcai után most komolyabb dobásra készül, mint eddig bármikor a karrierje során. Az Ámokfutók frontembere mögött rendkívül nehéz időszak áll, de ahelyett, hogy feladta volna, elképesztő energiával vetette bele magát a munkába. Úgy tűnik, a megpróbáltatások csak megerősítették, és most jött el az idő, hogy a hazai sikerek után a nemzetközi zenei piacot is bevegye. Készen áll a világsztárságra, és nem titkolt célja, hogy újraírja a hazai könnyűzene történetét.

Kozso párja támogatja a zenész álmait (Fotó: Nagy Zoltán)

Kozso nagy célt tűzött ki maga elé, többre vágyik, mint a hazai siker

A napokban kiszivárgott hírek szerint Kozso már össze is ült DJ Dominique-kel és a legendás Shygys fiúcsapat három tagjával. A találkozás történelmi jelentőségű, hiszen a zenekar és egykori producerük között évtizedek óta fagyos volt a hangulat, miután a kiadó annak idején eladta a formáció jogait a Magneotonnak, ami Kozso nélkül azonnali bukáshoz vezetett. A producer lelkében mély nyomot hagyott a múlt, de most tiszta lappal indul: „Kőkemény leszek. Újra fel akarom a fiúcsapatomat és a lánycsapatomat építeni. Hamarosan tesszük fel az internetre az infókat. Keresem azokat az embereket, akikkel világszinten akarok alkotni” – árulta el a popcézár a terveit.