JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Dominika, Domonkos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megremeg a zenevilág? Kozso hadat üzent a K-popnak, világsztárokat farag a magyarokból!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kozso
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 04. 20:00
ÁmokfutókK-popShygys
Minden eddiginél nagyobb zenei durranás tarolhatja le a hazai és a nemzetközi piacot. A nehéz időszak után visszatérő Kozso ugyanis vadonatúj szupercsapatokkal vette célba a világsztárságot.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Kozso magánéleti és egészségügyi harcai után most komolyabb dobásra készül, mint eddig bármikor a karrierje során. Az Ámokfutók frontembere mögött rendkívül nehéz időszak áll, de ahelyett, hogy feladta volna, elképesztő energiával vetette bele magát a munkába. Úgy tűnik, a megpróbáltatások csak megerősítették, és most jött el az idő, hogy a hazai sikerek után a nemzetközi zenei piacot is bevegye. Készen áll a világsztárságra, és nem titkolt célja, hogy újraírja a hazai könnyűzene történetét.

Kozso át akarja írni a magyar zene történetét.
Kozso párja támogatja a zenész álmait (Fotó: Nagy Zoltán)

Kozso nagy célt tűzött ki maga elé, többre vágyik, mint a hazai siker

A napokban kiszivárgott hírek szerint Kozso már össze is ült DJ Dominique-kel és a legendás Shygys fiúcsapat három tagjával. A találkozás történelmi jelentőségű, hiszen a zenekar és egykori producerük között évtizedek óta fagyos volt a hangulat, miután a kiadó annak idején eladta a formáció jogait a Magneotonnak, ami Kozso nélkül azonnali bukáshoz vezetett. A producer lelkében mély nyomot hagyott a múlt, de most tiszta lappal indul: „Kőkemény leszek. Újra fel akarom a fiúcsapatomat és a lánycsapatomat építeni. Hamarosan tesszük fel az internetre az infókat. Keresem azokat az embereket, akikkel világszinten akarok alkotni” – árulta el a popcézár a terveit.

Retteghet a K-pop, jön Kozso

A koncepció még a korábbi sikereinél – a Bestiák, a Picasso Branch vagy a Tabu együttesek – is keményebb lesz, a cél pedig egyértelműen a dél-koreai K-pop világőrülettel való rivalizálás

Ez most Európának és a magyar rendszernek a legnagyobb dobása lesz. Hiányzik annak az energiája, ami annak idején volt, a gondolataik, a ruháik, az ötletek, meg azok a videóklipek, amikre horror összegeket, tízmilliókat költöttünk a forgatásokon

– tette hozzá Kozso, aki a teljes projektet „Kozso K. Army” néven fogja össze.

A festői ambíciói sem csitulnak

A zenész ráadásul nemcsak a stúdióban, hanem a művészet más területein is gátlástalanul alkot, elmondása szerint már több mint 54 könyvet írt, és a festészetben is kiéli a benne rejlő kettősséget: „Amikor festek, teljesen átszellemülök, egy határokat nem ismerő, különleges szürrealista világba érkezem. Nagyon hiányzott már nekem az, hogy így teljesen kikapcsoljam a külvilágot, és átadjam magam a tiszta alkotásnak” – vallotta be őszintén. Kozso szilárd meggyőződése, hogy ez a hihetetlen belső hajtóerő most visszarepíti őt a csúcsra, és az új formációival végleg felírja a nevét a nemzetközi popzene térképére.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu