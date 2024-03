Végre megtörtént: Kozso delfineket vitt a Balatonhoz

Kozso a '90-es évek óta a magyar zeneipar egyik legmeghatározóbb alakja, rengeteg Ámokfutók slágert köszönhetünk neki. A rajongói legnagyobb örömére még most is aktív, folyamatosan járja az országot és mindenkit elvarázsol az örökzöld, érzelmekkel teli szerzeményeivel – de van egy olyan generáció is, ami a delfinek miatt ismeri őt.

A TV2 Párharc című műsorában hangzott el Kozso szájából a legendás mondat, hogy:

A delfinek a víz alatt nagyon jó emberek!

Ez a mondat valamilyen oknál fogva annyira megtetszett az embereknek, hogy sokan most is napi szinten idézik Kozso szavait. A híresség nem mellesleg arról is beszélt egyszer mosolyogva, hogy a Balatonban delfinek vannak, szóval ezek alapján mély, spirituális kapcsolat kötheti össze őt ezekkel a csodálatos lényekkel.

Kozso ismét bebizonyította, hogy különleges helyen vannak a szívében a delfinek, ugyanis levitt belőlük kettőt a Balatonra. Persze nem élő állatokról van szó, hanem csak plüssökről, az egyik nála, a másik a párjánál kapott helyett – az énekes szerelme is ott van a Balaton Szupermaratonon, és úgy tűnik, hogy a delfinplüss a kabalájuk.

Itt lehet megtekinteni Kozso posztját a balatoni delfinekről: