Magyar sztárok a '90-es évekből – de hol vannak most?

A 90-es évek sztárjai meghatározók voltak, mind a hazai zenei életben, mind a korszakra jellemző különleges stílus megalapozásában. A fiatalok mind az Ámokfutók vagy éppen a Shygys zenéire buliztak, míg mások a Baby Sisters extrém stílusérzékét követték. Mutatjuk hol vannak most a legikonikusabb sztárok!
A Shygys 1997-ben alakult meg, Kozsó menedzselésével, a tagjai pedig azonnal a tinilányok kedvencei lettek. Nem csak hazánkban arattak hihetetlen sikert, a banda zenéi szerte a világon ismerték és szerették. Eljutottak Olaszországba, New Yorkba és Londonba is! A népszerű fiúbanda első kislemeze a Hello volt, ami akkora sikert aratott, hogy a mai napig kívülről fújják dalszövegét a rajongók. Éppen ezért a zenekar nem rég összeállt, hogy újra leforgassák az ikonikus dal videóklipjét, melyben olyan ismert sztárok is közreműködtek, mint a Barátok közt sorozatból jól ismert Berényi Miklós, azaz Szőke Zoltán, vagy Baby Gabi. Április végén pedig Zoltán Erika születésnapján is felléptek a Symbol Budapest színpadán.
A „Szeresd a testem, bébi, végtelen maraton...” valószínűleg mindenkinek ismerős, sőt az igazi rajongóknak egyből beugrik a zene dallama is! A legnépszerűbb lányzenekar 1997 és 2001 között ontotta magából a slágereket, tagjai Hertelendy Klára, Bognár Éva, Szklenár Gabi nem csak dalaival, hanem különleges stílusukkal is beírták magukat a magyar zene történelmébe. Feloszlásuk után azonban messze sodorta őket az élet, a bombázók azóta édesanyák lettek, hármójuk közül már csak Gabi él az éneklésből. Nem a gyermeknevelés azonban az egyetlen oka annak, amiért ritkán találkozik egymással a három énekes. Évi külföldön él, Norvégiában, és évente csupán egyszer látogat haza a szüleihez.
Szerelemdoktor, Tarzan, Karibi party. Ezek mind egy zenekar slágerei, méghozzá az UFO együttesé! Az zenekar alapítója Varga Zsolt, azaz Dr. Love, és két modell, Tölgyesi-Khell Cynthia, Szalai Zita (Mercy). A tinik imádták az UFO-t, később azonban hatalmas botrány robbant ki: a pletykák szerint Cynthia és Zita helyett profi énekesnők énekelték fel a slágereket. Ezt később maga Varga Zsolt is elismerte egy tévériportban. A női vokálokat többek között Keresztes Ildikó és Kozma Orsi adta. A banda végül bocsánatot kért a rajongóktól, majd bejelentette: az UFO ebben a formában véget ért. Dr. Love hangja viszont valóban az övé volt. Feloszlásuk után egyre több botrány keringett a zenekar tagjai körül: 2020-ban hirdetett elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszék abban a bűnügyben, amelynek során Varga Zsolt és két társa 2010-2011-ben egy svájci bordélyba közvetítettek fiatal magyar nőket. A bíróság végül 2 év börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélte a volt énekest.
A Szomorú szamuráj és a Meghalok egy csókodért korszakában Kozsó igazi popsztárnak számított: hosszú haj, nagy dumák, romantikus slágerek és nonstop tévészereplések. Később azonban egyre furcsább történetekkel került címlapra – energiákról, látomásokról és spirituális élményekről beszélt, sokan pedig a magyar bulvár egyik legnagyobb mémfigurájának tartották.
Bár ma már messze nincs akkora reflektorfényben, Kozsó neve még mindig egyet jelent a 90-es évek kaotikus magyar celebvilágával. Az Ámokfutók slágerei pedig retróbulikon ma is garantáltan megszólalnak.
Tereh István menedzser, majd a befutott és hihetetlenül népszerű Első Emelet tagja, és frontembere lett. Az Első Emelet együttes a 80-90-es évek egyik legnagyobb tinikedvence volt: taroltak az ifjúsági magazinok szavazásain, sorra nyerték a díjakat, lemezeik pedig százezres példányszámban fogytak. Koncertjeiken országszerte tomboltak a rajongók. A banda nevét állítólag részben Nagy Feró ihlette, de különösebb titok nem volt mögötte – egyszerűen jól hangzott. Tereh István azonban nem csupán saját zenekarának szentelte idejét, hiszen olyan előadóknak volt menedzsere, mint a Solaris zenekar, Stepp zenekar, Flipper Öcsi, vagy éppen Krasznai Tünde. Az Első Emelet tagja azóta édesapa és házas ember lett, ám egykori társaival, Bogdán Csabával és Kisszabó Gáborral a mai napig jó kapcsolatot ápol.
Fehér Anettka az egyik legbizarrabb és legemlékezetesebb tévés figurája volt. Késő esti betelefonálós műsorai hírhedten szürreálisak voltak a korabeli magyar tévézésben. Egy örökzöld meme is született az adásokból: Haló, haló, Anettka! A műsorvezető már jó ideje visszavonult a médiától, 48 évesen pedig valóra vált legnagyobb álma: édesanya lett! Azóta családjának szenteli életét.
