Magyar sztárok a '90-es évekből – de hol vannak most?

A 90-es évek sztárjai meghatározók voltak, mind a hazai zenei életben, mind a korszakra jellemző különleges stílus megalapozásában. A fiatalok mind az Ámokfutók vagy éppen a Shygys zenéire buliztak, míg mások a Baby Sisters extrém stílusérzékét követték. Mutatjuk hol vannak most a legikonikusabb sztárok!

A Shygys 1997-ben alakult meg, Kozsó menedzselésével, a tagjai pedig azonnal a tinilányok kedvencei lettek. Nem csak hazánkban arattak hihetetlen sikert, a banda zenéi szerte a világon ismerték és szerették. Eljutottak Olaszországba, New Yorkba és Londonba is! A népszerű fiúbanda első kislemeze a Hello volt, ami akkora sikert aratott, hogy a mai napig kívülről fújják dalszövegét a rajongók. Éppen ezért a zenekar nem rég összeállt, hogy újra leforgassák az ikonikus dal videóklipjét, melyben olyan ismert sztárok is közreműködtek, mint a Barátok közt sorozatból jól ismert Berényi Miklós, azaz Szőke Zoltán, vagy Baby Gabi. Április végén pedig Zoltán Erika születésnapján is felléptek a Symbol Budapest színpadán.

A legütősebb lányzenekar: A Baby Sisters

A „Szeresd a testem, bébi, végtelen maraton...” valószínűleg mindenkinek ismerős, sőt az igazi rajongóknak egyből beugrik a zene dallama is! A legnépszerűbb lányzenekar 1997 és 2001 között ontotta magából a slágereket, tagjai Hertelendy Klára, Bognár Éva, Szklenár Gabi nem csak dalaival, hanem különleges stílusukkal is beírták magukat a magyar zene történelmébe. Feloszlásuk után azonban messze sodorta őket az élet, a bombázók azóta édesanyák lettek, hármójuk közül már csak Gabi él az éneklésből. Nem a gyermeknevelés azonban az egyetlen oka annak, amiért ritkán találkozik egymással a három énekes. Évi külföldön él, Norvégiában, és évente csupán egyszer látogat haza a szüleihez.

Mindannyian rajongói vagyunk a Szerelemdoktornak

Szerelemdoktor, Tarzan, Karibi party. Ezek mind egy zenekar slágerei, méghozzá az UFO együttesé! Az zenekar alapítója Varga Zsolt, azaz Dr. Love, és két modell, Tölgyesi-Khell Cynthia, Szalai Zita (Mercy). A tinik imádták az UFO-t, később azonban hatalmas botrány robbant ki: a pletykák szerint Cynthia és Zita helyett profi énekesnők énekelték fel a slágereket. Ezt később maga Varga Zsolt is elismerte egy tévériportban. A női vokálokat többek között Keresztes Ildikó és Kozma Orsi adta. A banda végül bocsánatot kért a rajongóktól, majd bejelentette: az UFO ebben a formában véget ért. Dr. Love hangja viszont valóban az övé volt. Feloszlásuk után egyre több botrány keringett a zenekar tagjai körül: 2020-ban hirdetett elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszék abban a bűnügyben, amelynek során Varga Zsolt és két társa 2010-2011-ben egy svájci bordélyba közvetítettek fiatal magyar nőket. A bíróság végül 2 év börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélte a volt énekest.