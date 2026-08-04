"Szerintem gagyi" – páros lábbal szállt bele KKevinék klipjébe Kiara Lord

KKevin, Bruno és Németh Vini legújabb, PRNSTR című dala már a megjelenése óta heves vitákat vált ki a közösségi médiában. A klipben több ismert felnőttfilmes is feltűnik, a merész koncepció pedig pillanatok alatt bejárta az internetet. Sokan dicsérték a produkciót, mások szerint azonban túlságosan erőltetett lett az egész. Most maga Kiara Lord is elmondta a véleményét Lakatos Levente Klubjában, és finoman szólva sem volt elragadtatva.

KKevin, Bruno és Vini legújabb klipjének címe: PRNSTR (Fotó: Mw archív)

Kiara Lord örül, hogy nem szerepel KKevin klipjében

A téma azért is különösen érdekes, mert Kiara neve már korábban is felmerült a klip kapcsán, ő azonban egyértelművé tette, hogy egyáltalán nem bánja, hogy kimaradt a produkcióból.

Hát örülök, hogy nem szerepelek benne. Azt látom a kommenteken, hogy azért tetszik az embereknek, de nekem az az érzésem, hogy valószínűleg paródiának szánták a klipet, de hogy egyébként komolyan veszik a nézők. (...) De hát reménykedjünk, hogy ez egy vicc.

A felnőttfilmes szerint a videó inkább keltette egy gyorsan összedobott paródia benyomását, mint egy valóban átgondolt produkcióét. A részleteket sem hagyta szó nélkül, különösen a szereplők öltözéke szúrta a szemét.