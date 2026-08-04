"Szerintem gagyi" – páros lábbal szállt bele KKevinék klipjébe Kiara Lord

KKevin, Bruno és Németh Vini legújabb, PRNSTR című dala már a megjelenése óta heves vitákat vált ki a közösségi médiában. A klipben több ismert felnőttfilmes is feltűnik, a merész koncepció pedig pillanatok alatt bejárta az internetet. Sokan dicsérték a produkciót, mások szerint azonban túlságosan erőltetett lett az egész. Most maga Kiara Lord is elmondta a véleményét Lakatos Levente Klubjában, és finoman szólva sem volt elragadtatva.
A téma azért is különösen érdekes, mert Kiara neve már korábban is felmerült a klip kapcsán, ő azonban egyértelművé tette, hogy egyáltalán nem bánja, hogy kimaradt a produkcióból.
Hát örülök, hogy nem szerepelek benne. Azt látom a kommenteken, hogy azért tetszik az embereknek, de nekem az az érzésem, hogy valószínűleg paródiának szánták a klipet, de hogy egyébként komolyan veszik a nézők. (...) De hát reménykedjünk, hogy ez egy vicc.
A felnőttfilmes szerint a videó inkább keltette egy gyorsan összedobott paródia benyomását, mint egy valóban átgondolt produkcióét. A részleteket sem hagyta szó nélkül, különösen a szereplők öltözéke szúrta a szemét.
Egy ilyen összedobott klip lett, amiben vannak pornós csajok, akik közül én négyet biztosan felismertem. De lehet, hogy több is volt benne. A Tiffany volt egyedül piros fehérneműben, mindenki más, ilyen fehér hétköznapi fehérneműben volt, ami olyan érzést keltett mintha túl sokszor lett volna már kimosva. Lehetett volna valami extrább.
Kiara még a férfi szereplők alsóneműjére is kitért, és ezt sem hagyta kommentár nélkül. „A fehér boxeralsók meg olyanok, mintha ki lettek volna egy kicsit tömve. De lehet, csak egy safety tömés volt, hogy azért mégse látszódjon, hogy mi van ott.” Mindezek ellenére hangsúlyozta, kritikájának semmi köze ahhoz, hogy nem kapott szerepet a produkcióban. „Tényleg nem azért nem tetszik, mert nem szerepelek benne, hanem szerintem gagyi.” A PRNSTR klip tehát továbbra is beszédtéma maradt, és egy biztos, a videó körüli vita egyelőre nem csillapodik.
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