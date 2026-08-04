„Ma elvesztettem egy testvért" - Álmában halt meg a fiatal ketrecharcos

Holtan találták otthonában a brazil ketrecharcost, Allan Nascimentót, a bunyós feltehetően szívrohamot kapott. Az UFC közleménye szerint a brazil légsúlyú bokszolót 34 éves korában, álmában érte a halál.
„Ma reggel, augusztus 3-án, hétfőn szeretett harcosunkat és példamutató légsúlyú bokszolónkat, Allan Nascimentót eszméletlen állapotban találták meg, miután alvás közben feltehetően szívrohamot kapott. A helyszínre érkező orvosi csapat minden erőfeszítése ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Gondolataink és legmélyebb részvétünk Allan családjával, barátaival, csapattársaival és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban” - írta az UFC a közleményben.
Nascimento 29 mérkőzéséből 22-t nyert meg, legutóbb júniusban Las Vegasban Mitch Raposóval mérkőzött, és osztott pontozással kapott ki.
„Ma elvesztettem egy testvért, akit a harcművészet ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, és megosztottad velem a szőnyeget. Csak hálát érzek azért, hogy velem voltál – az edzéseken, a sarokban és amikor csak együtt lógtunk. Szeretlek, haver; te egy legenda vagy” - üzente Charles Oliveira, akivel Nascimento együtt edzett.
A Chute Boxing úgy vélt, Allan elszántságával, alázatosságával, tiszteletével és harci szellemével inspirálta a többieket a szőnyegen és azon kívül egyaránt - írja a Daily Star.
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