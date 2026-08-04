„Ma elvesztettem egy testvért" - Álmában halt meg a fiatal ketrecharcos

Holtan találták otthonában a brazil ketrecharcost, Allan Nascimentót, a bunyós feltehetően szívrohamot kapott. Az UFC közleménye szerint a brazil légsúlyú bokszolót 34 éves korában, álmában érte a halál.

Allan Nascimento 34 évesen hunyt el Fotó: Unsplash (Illusztráció)

„Ma reggel, augusztus 3-án, hétfőn szeretett harcosunkat és példamutató légsúlyú bokszolónkat, Allan Nascimentót eszméletlen állapotban találták meg, miután alvás közben feltehetően szívrohamot kapott. A helyszínre érkező orvosi csapat minden erőfeszítése ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Gondolataink és legmélyebb részvétünk Allan családjával, barátaival, csapattársaival és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban” - írta az UFC a közleményben.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Allan Nascimento legutóbb júniusban bokszolt

Nascimento 29 mérkőzéséből 22-t nyert meg, legutóbb júniusban Las Vegasban Mitch Raposóval mérkőzött, és osztott pontozással kapott ki.

„Ma elvesztettem egy testvért, akit a harcművészet ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, és megosztottad velem a szőnyeget. Csak hálát érzek azért, hogy velem voltál – az edzéseken, a sarokban és amikor csak együtt lógtunk. Szeretlek, haver; te egy legenda vagy” - üzente Charles Oliveira, akivel Nascimento együtt edzett.

A Chute Boxing úgy vélt, Allan elszántságával, alázatosságával, tiszteletével és harci szellemével inspirálta a többieket a szőnyegen és azon kívül egyaránt - írja a Daily Star.