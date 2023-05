Nem viccel! Kozsó delfineket telepítene a Balatonba

Nehéz szavakat találni azután, hogy egy nappal a megjelenés előtt megnéztük Hajdú Péter majd egy órás interjúját Kozsóval. Az élő legendát 2011-es, kettős agyvérzése és életmentő műtétsorozata óta nem láthattuk ilyen hosszan a kamera előtt ülni. A beszélgetés alatt mindvégig észrevehető volt a beszédközpontját érintő hol enyhébb, hol súlyosabb afáziás tünet (nyelvi zavar), ugyanakkor tény, hogy onnan, ahol 12 évvel ezelőtt ő járt, csak nagyon kevesen képesek visszatérni és mindent, de mindent újra tanulni.

Kozso egyórás interjút adott Hajdú Péter műsorában (Fotó: YouTube /Frizbi TV)

Kozso beszéde és gondolatai időnként ugyan összekuszálódtak Hajdú Péter kérdései után, de az kiderült, hogy az előadó tele van tervekkel, melyek megvalósításában kedvese, Ági segíti őt, ahogyan akkor is, amikor a beszélgetés során kissé túllelkesült és emiatt sokat hibázott. Hajdú Péter a Frizbi felvételén szóba hozta azokat a bizonyos balatoni delfineket is, melyekről az előadó 2017-es, TV2-nek adott interjújában beszélt. Kozso nemcsak emlékezett az azóta mémmé lett mondataira, de el is magyarázta, hogy pontosan miért mondta, hogy a magyar tengerben élnek ilyen állatok.



– A delfinekkel kapcsolatban semmi nem volt vicc, de most tényleg el is mondom, miről van szó. Amerikában a tengerparti házam előtt egy gyönyörű öböl található, és rengeteg delfin és persze cápa él arra.

Ott ismerkedtem meg egy csodálatos, kilencven fős delfincsapattal.

Viccnek tűnik, pedig nem az. Reggelente, mielőtt elmennek kajálni, beúsznak az öbölbe és látom, ahogy ott játszanak, ismerkednek és családokat alapítanak. Ők megszokják az embert, megismerik és szinte úgy viselkednek, mint egy kutya, amikor kapnak mondjuk egy-egy halat – kezdte a felvételen az énekes, aki azt is elárulta, hogy hat évvel ezelőtt nem véletlenül hozta szóba ezeket a csodálatos emlősöket a Balaton közepén.

Kozso már dolgozik azon, hogy a Balatonban hemzsegjenek a delfinek... (Fotó: YouTube / Frizbi TV)

– Egyszer, amikor hazajöttem, elmentem egy televíziós interjúra. Egy hajóval mentünk a Balatonban és én csak poénkodtam, hiszen az a tó a magyarok tengere és én ezért mondtam, hogy ott vannak benne a mi delfinjeink. És azt azért tudni kell, hogy vannak édesvízi delfinek is. Ha jól tudom, kilenc ilyen faj is él. A Balatonban ugyan még nem, de majd lesznek. Tíz éve volt már egy próbálkozás a telepítésükre, de nem figyeltek jól oda. Én most megcsinálom. Valahogy megoldom, hogy idekerüljenek. Nagyon keményen dolgozunk rajta – jelentett ki Kozso a Frizbi TV YouTube-csatornáján péntek este élesedő interjúban.