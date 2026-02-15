Mesébe illő románcok: magyar sztárpárok, akiknek szerelmét mindenki megirigyelheti

Túlvagyunk a Valentin-napon. A szerelmes párok szombaton különleges programokkal és meglepetésekkel kedveskedtek egymásnak. Mihályfi Luca és Hegyes Berci, az egyik legtöbbször emlegetett sztárpár is különleges módját választotta az ünneplésnek. A hot! magazin összegyűjtötte azokat a párosokat, akiknek a szerelmük példaértékű és meglepő módját választották az ünneplésnek.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars műsorában találtak egymásra (Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin)

Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem mindennapi kapcsolata

A sztárpár kapcsolata szinte mesébe illően alakul. A rajongók imádják nézni azokat a mozzanatokat, amelyeket megosztanak a közös életükről. Luca megszámlálhatatlanul sokszor mesélt már arról, hogy mennyire csodálatos és kiegyensúlyozott a kapcsolatuk Bercivel. Tavaly a Borsnak meséltek a Valentin-napi terveikről. Elárulták, hogy Luca, a szerelmükből táplálkozva és inspirálódva több dalt is írt ebben az időszakban. „Berci a múzsám” – nyilatkozta a fiatal énekesnő.

Király Viktor és Király-Virág Anita jelképesen ünnepelnek

Sok megpróbáltatáson ment keresztül a házasságuk, de náluk is bebizonyosodott, hogy a szerelem mindig utat tör magának. A Valentin-napra nem helyeznek nagy hangsúlyt – ennek az okát Anita mesélte el a hot! magazinnak.

Mi nem igazán tartjuk fontos ünnepnek, hiszen mindennap ugyanúgy szeretjük egymást, de persze apró jelképes ajándékokkal vagy egy romantikus vacsorával mi is megkoronázzuk a Valentin-napot

– árulta el Király Viktor felesége.

Király Viktor és Király-Virág Anita szerelme bármit képes legyőzni (Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/Máté Krisztián)

Brigi és Máté, A Kísértés ikonikus szerelmespárja

A Kísértés szigetén találtak egymásra, a 2024-es évadban. A szerelmüket minden néző egyhangúlag támogatta, ugyanis Brigi egy toxikus kapcsolat rabja volt. A műsor után mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sztárpár kapcsolata nem csak egy röpke románc, hanem igenis hosszú távra terveznek. Két évvel ezelőtt, Valentin-nap előtt pár nappal jöttek össze hivatalosan, így számukra a szerelmesek napja egyfajta évforduló is. Brigi elmondása szerint az ilyen alkalmakkor szexi fe­hér­ne­műk­kel és hasonló apróságokkal lepi meg a párját.

Máté és Brigi a reality műsorban jöttek össze, és azóta is együtt tervezik a közös életüket (Fotó: hot! magazin/archív)

Kozso és Ágica egyik legked­vel­tebb ünnepe a Valentin-nap

19 évvel ezelőtt találtak először egymásra, de akkor az élet elsodorta őket egymástól. Később azonban újra fellobbant Kozso és fia­ta­labb párja, Ágica szerelme. Az énekes mesélt arról, hogyan zajlik náluk idén a szerelmesek napja.

A rajongóinknak egy fantasztikus dallal kedveskedünk Valentin-napon az Ámokfutókkal. A szerelmemnek pedig egy általa imádott virágcsokorral és egy nagyon különleges tortával kedveskedek. Titokban ő is készül nekem meglepetéssel, a szerelmesek napját egy csodálatos hangulatú ünnepnek tartjuk

– mondta a hot! magazinnak az előadó.