Így vészeli át a hőségriadót Visváder Tamás és Palácsik Lilla: A hőkupola miatt átalakították a napirendjüket

A napok óta tartó kánikula és a hőségriadó miatt szinte minden családnak alkalmazkodnia kellett a szélsőséges időjáráshoz. A hőkupola okozta forróság különösen a kisgyermekes szülőket állítja kihívás elé, hiszen ilyenkor nemcsak saját magukra, hanem gyermekeikre és házi kedvenceikre is fokozottan figyelniük kell. Nincs ez másként Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla esetében sem, akik elárulták, hogyan alakították át a mindennapjaikat a rekkenő hőséghez igazodva.
Tamás szerint náluk a két kutya miatt még nehezebb a helyzet, hiszen őket sem lehet egész nap a lakásban tartani, ugyanakkor a legforróbb órákban kint sem érzik jól magukat.
„Nekünk ez azért is nehéz, mert két kiskutyánk is van. Nem tudjuk megoldani, hogy egész nap bent legyenek a házban, hiszen nekik is szükségük van mozgásra, ugyanakkor a nagy melegben kint is szenvednek. Ezért ilyenkor olyan programokat keresünk, ahol árnyék van, például kimegyünk az erdőbe sétálni. A délelőtti órákban tudunk az udvaron játszani vagy medencézni, de a legnagyobb hőség előtt már bemegyünk a házba. Ilyenkor lehúzzuk a redőnyöket, besötétítünk, megnézünk egy rövid mesét vagy együtt játszunk. Nagyon figyelünk arra is, hogy mindenki sok folyadékot igyon. A gyerekek szerencsére nagyon szeretik a vizet, szinte mást nem is kérnek, legfeljebb étteremben egy kis almalevet” – kezdte a Borsnak Visváder Tamás.
Palácsik Lilla elárulta, hogy a megfelelő folyadékbevitelre már egészen kicsi koruk óta tudatosan nevelik a gyerekeket.
„Erre szoktattuk rá őket, hogy folyamatosan vizet igyanak. Emellett nagyon szeretik a gyümölcspüréket is” – mondta Palácsik Lilla.
A délutánoknak is megvan a jól bevált menetrendje, amelyből a pihenés sem maradhat ki.
„Ezután jön a délutáni alvás, amit még mindig tartunk. Ez nekik is fontos, nekünk pedig ilyenkor van egy kis időnk a munkára és az otthoni teendőkre. Amikor felébrednek, akkor kimozdulunk, elmegyünk fagyizni, vagy ismét egy árnyékos erdei sétát választunk. Nagyjából így telnek nálunk ezek a nagyon meleg, nyári napok” – mesélte Tamás.
Lilla szerint bent sem unatkoznak a gyerekek, hiszen mindig találnak maguknak elfoglaltságot.
Jó hűvösre lehűtjük a házat és a szobájukat, ahol nagyon jól eljátszanak egymással. Persze néha összevesznek, olyankor külön szobába mennek, de egész nap képesek lennének bent játszani. Mi is gyakran csatlakozunk hozzájuk egy társasjátékkal, színezőkkel vagy különböző fejlesztő feladatlapokkal, amelyeket kinyomtatunk nekik.
Tamásnak pedig még egy régi kedvenc is eszébe jutott, ami ilyenkor különösen jó program.
„A diavetítés ilyenkor is tökéletes, hiszen úgyis lehúzzuk a redőnyöket, sötét van a lakásban, így igazi hangulata van. Persze, amikor kimegyünk, mindig ügyelünk arra, hogy a gyerekek be legyenek kenve fényvédővel és napolajjal. Enélkül Lilla nem is engedi ki a kertbe őket. Emellett nem maradhat el a nyári sapka és a napszemüveg sem. Az én szemem is nagyon érzékeny a napsütésre, ez pedig a gyerekeinkre is igaz.”
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