Így vészeli át a hőségriadót Visváder Tamás és Palácsik Lilla: A hőkupola miatt átalakították a napirendjüket

A napok óta tartó kánikula és a hőségriadó miatt szinte minden családnak alkalmazkodnia kellett a szélsőséges időjáráshoz. A hőkupola okozta forróság különösen a kisgyermekes szülőket állítja kihívás elé, hiszen ilyenkor nemcsak saját magukra, hanem gyermekeikre és házi kedvenceikre is fokozottan figyelniük kell. Nincs ez másként Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla esetében sem, akik elárulták, hogyan alakították át a mindennapjaikat a rekkenő hőséghez igazodva.

Palácsik Lilla és Visváder Tamás felkészültek a kánikulára (Fotó: RTL)

Visváder Tamás és Palácsik Lilla gyerekei imádják a vizet

Tamás szerint náluk a két kutya miatt még nehezebb a helyzet, hiszen őket sem lehet egész nap a lakásban tartani, ugyanakkor a legforróbb órákban kint sem érzik jól magukat.

„Nekünk ez azért is nehéz, mert két kiskutyánk is van. Nem tudjuk megoldani, hogy egész nap bent legyenek a házban, hiszen nekik is szükségük van mozgásra, ugyanakkor a nagy melegben kint is szenvednek. Ezért ilyenkor olyan programokat keresünk, ahol árnyék van, például kimegyünk az erdőbe sétálni. A délelőtti órákban tudunk az udvaron játszani vagy medencézni, de a legnagyobb hőség előtt már bemegyünk a házba. Ilyenkor lehúzzuk a redőnyöket, besötétítünk, megnézünk egy rövid mesét vagy együtt játszunk. Nagyon figyelünk arra is, hogy mindenki sok folyadékot igyon. A gyerekek szerencsére nagyon szeretik a vizet, szinte mást nem is kérnek, legfeljebb étteremben egy kis almalevet” – kezdte a Borsnak Visváder Tamás.

Palácsik Lilla elárulta, hogy a megfelelő folyadékbevitelre már egészen kicsi koruk óta tudatosan nevelik a gyerekeket.

„Erre szoktattuk rá őket, hogy folyamatosan vizet igyanak. Emellett nagyon szeretik a gyümölcspüréket is” – mondta Palácsik Lilla.