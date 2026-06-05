Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem megy az üzlet? Máris leakciózták Kiara Lord anál kurzusát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szexuális nevelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 06:15
Kiara Lordkurzusanális szex
Ki lenne jártasabb szexualitás témakörben, mint a dögös felnőttfilm-sztár. Kiara Lord gondolt egy merészet és indított egy weboldalt, ahol többek között anál kurzust is indított a Hátsó bejárat nyitva címmel. De úgy tűnik, az első lelkesedés elmúlt, mert máris olcsóbban lehet feliratkozni a videókat is tartalmazó tanfolyamra.
Barby
A szerző cikkei

Sokan nem tudják, de a pornófilmek koronázatlan királynője menő üzletasszony is egyben. Kiara Lord üzemeltet egy oldalt például, ahol pénzért tanácsokat ad a jól működő kapcsolatokhoz. Itt többek közt ötleteket ad randizáshoz, segít a karcsúság megtartásában, de legérdekesebb kurzusa minden kétséget kizáróan a Hátsó bejárat nyitva… névre hallgató projektje.

Kiara Lord a hétköznapokban üzletasszonyként dolgozik.
Kiara Lord Stohl Andrásról ugyan lecsúszott, de azóta is a figyelem középpontjában van (Fotó: hot! magazin/TV2)

Kiara Lord kemény üzletasszony

Egy ország izgulta végig a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső reality-t, hogy kinek adja utolsó rózsáját Stohl András. A színész végül Kiss Kriszta és Kiara Lord közül előbbit választotta, a felnőttfilmes tartalomgyártó pedig nagyon vonzotta szexuálisan. De ahogy lánya is fogalmazott, a pornó dívát nem tudta volna senki elképzelni a családi asztalnál. Ettől függetlenül Kiara nem volt csalódott, azóta is róla szólnak a hírek, vele van tele a sajtó. Mindenki róla beszélt, állandóan a figyelem középpontjában van, hol KKevines kalandja miatt, vagy éppen azért, mert olyat kért T. Dannytől a backstage-ben egy koncerten, amitől teljesen kiakadt a rapper.

Kiara Lord és Dávid Petra is versenybe száll a fődíj reményében
Kiara Lord A Nagy Ő óta már az Ázsia Expressz forgatásán is túl van (Fotó: TV2)

Leakciózták Kiara Lord anál kurzusát

Arról viszont már kevesebb a hír, hogy Kiara Lordnak több vállalkozása is van. Cége, a 2024 novemberében alapított Aristo Cat Kft. első teljes üzleti éves beszámolója alapján nem zárt rossz évet: tavaly 17,1 millió forint nettó árbevételt ért el, ami az előző évi 2,7 millió forinthoz képest jelentős növekedés. Egyik internetes oldalán például kapcsolati tanácsokat ad, ami a nő magabiztosságának titkától egészen a szexuális tanácsadásig terjed. Tavaly nagyot robbant a hír, miszerint itt anál kurzust is indított, ami a hirdetés szerint minden részletre kiterjed. A tanfolyam tartalmaz 22 videót kiváló kép és hangminőségben, a tágítási tenchnikáktól kezdve, a síkosítókon át egészen a mentális felkészítésig és a tévhitekig. De úgy látszik, még sincs akkora kereslet az anál királynő tippjeiért, ugyanis az eredeti 49,00 dollár helyett már csak mindössze 39,99 dollárt kell érte fizetni.

@borsonline

Kiara Lord máris Kriszta helyébe lépett? A napokban kiderült, hogy szakított a Nagy Ő szerelmespárja. Kriszta szerint ennek az egyik oka az volt, hogy Stohl még nem áll készen arra, hogy valakit beengedjen az életébe. Na, a netezőknek sem kellett több! Volt, aki kerek perec leírta kommentben, hogy András minden bizonnyal rájött, hogy nem Krisztát kellett volna választania. #bors #stohlandras #nagyo2026 #kisskriszta #kiaralord

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu