Nem megy az üzlet? Máris leakciózták Kiara Lord anál kurzusát

Sokan nem tudják, de a pornófilmek koronázatlan királynője menő üzletasszony is egyben. Kiara Lord üzemeltet egy oldalt például, ahol pénzért tanácsokat ad a jól működő kapcsolatokhoz. Itt többek közt ötleteket ad randizáshoz, segít a karcsúság megtartásában, de legérdekesebb kurzusa minden kétséget kizáróan a Hátsó bejárat nyitva… névre hallgató projektje.

Kiara Lord Stohl Andrásról ugyan lecsúszott, de azóta is a figyelem középpontjában van (Fotó: hot! magazin/TV2)

Kiara Lord kemény üzletasszony

Egy ország izgulta végig a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső reality-t, hogy kinek adja utolsó rózsáját Stohl András. A színész végül Kiss Kriszta és Kiara Lord közül előbbit választotta, a felnőttfilmes tartalomgyártó pedig nagyon vonzotta szexuálisan. De ahogy lánya is fogalmazott, a pornó dívát nem tudta volna senki elképzelni a családi asztalnál. Ettől függetlenül Kiara nem volt csalódott, azóta is róla szólnak a hírek, vele van tele a sajtó. Mindenki róla beszélt, állandóan a figyelem középpontjában van, hol KKevines kalandja miatt, vagy éppen azért, mert olyat kért T. Dannytől a backstage-ben egy koncerten, amitől teljesen kiakadt a rapper.

Kiara Lord A Nagy Ő óta már az Ázsia Expressz forgatásán is túl van (Fotó: TV2)

Leakciózták Kiara Lord anál kurzusát

Arról viszont már kevesebb a hír, hogy Kiara Lordnak több vállalkozása is van. Cége, a 2024 novemberében alapított Aristo Cat Kft. első teljes üzleti éves beszámolója alapján nem zárt rossz évet: tavaly 17,1 millió forint nettó árbevételt ért el, ami az előző évi 2,7 millió forinthoz képest jelentős növekedés. Egyik internetes oldalán például kapcsolati tanácsokat ad, ami a nő magabiztosságának titkától egészen a szexuális tanácsadásig terjed. Tavaly nagyot robbant a hír, miszerint itt anál kurzust is indított, ami a hirdetés szerint minden részletre kiterjed. A tanfolyam tartalmaz 22 videót kiváló kép és hangminőségben, a tágítási tenchnikáktól kezdve, a síkosítókon át egészen a mentális felkészítésig és a tévhitekig. De úgy látszik, még sincs akkora kereslet az anál királynő tippjeiért, ugyanis az eredeti 49,00 dollár helyett már csak mindössze 39,99 dollárt kell érte fizetni.