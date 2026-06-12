Kiara Lord saját zenéje letarolta az internetet!

Kiara Lord mindig képes meglepni a követőket, ám mostani húzása nem kiakasztotta, hanem inkább csak lesokkolta őket. Lakatos Levente podcast műsorában járt az Ázsia Expressz idei évadának szereplője, aki egy ajándékot, vagy inkább büntetést kapott barátjától. Egy mesterséges intelligencia által írt szöveget, amit Kiaranak el kellett énekelnie a videóban. Ami ezután történt, arra ő sem számított.

Kiara Lord KKevin után máshonnan közelítette meg a rap szakmát (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord a rappelést is kipróbálta

A felnőttfilmes tartalomgyártótól nem áll messze a rap műfaja, ám nem úgy, ahogy sokan gondolják. Korábban az egyik legismertebb magyar rapperrel szűrte össze a levet, ami után Lakatos Levente fejéből kipattant az ötlet, hogy kéne egy dal, ami Kiararól szól.

Kiara Lord, ha belépek, minden fej megfordul ott. Levente büntetésnek szánta ezt, most meg erre mozog majd az egész net. Szájfény, latex, hideg tekintet, a legtöbb pasi csak buta játékszer. Megfogni akarsz, kevés vagy, nekem nem lehetsz elég vad. A csajod is engem néz tiktokon, te meg azt hazudod, nem is ismered nagyon. Persze baby ezt hallom eleget, aztán hajnalban rám írsz részegen

– hangzik el Kiara Lord dalában.

Levente – miután Kiara elrappelte a dalt – ráadásul csúnyán beszólt egy másik magyar női előadónak. „Ha megnyugtat, akkor ez majdnem Zsigmond Angi szint” – jegyezte meg a podcast műsorvezetője.

Kiara Lord saját zenével érkezhet, hisz nagy sikert aratott a büntetésből elénekelt dala (Fotó: Markovics Gábor)

Kiara Lord dala lenyűgözte a rajongókat

Bár a szám mesterséges intelligenciával készült, amit a követők is kiszúrtak, ennek ellenére azonban nagy sikert aratott a közösségi oldalakon.

Szerintem nagyon jó lett

– írta az egyik kommentelő, de emellett is sokan hasonlóan fejezték ki magukat a dal hallatán.

Ám nem kellett sok idő, hogy felmerüljön KKevin neve is a hozzászólások között. „Ez KKevin feat lesz?” – fogalmazta meg viccesen egy másik kommentelő. Ez alapján úgy tűnik, hogy a rapper nevét nem fogja egyszerűen lemosni Kiara, ám elmondása szerint nem is szeretné, hisz ami történt, az megtörtént és nem akarja tagadni a csókot. Ezzel a dallal azonban sikerült a szerelmi életén kívül más miatt is felhívnia magára a figyelmet.