Brutális verekedés: Egymásnak esett Marics Peti és KKevin?

KKevin legutóbbi Instagram-sztorija alaposan meglepte a rajongókat. Egyenesen egy angyalföldi bokszteremből jelentkezett be Marics Peti, Pető Brúnó, Spacc és Vini társaságában. Aki ismeri KKevin kíméletlen ökölvívó múltját és a Sztárbox körüli brutális felkészülését, az tudja: a zenész nem játékból húz kesztyűt. De vajon tényleg elszabadultak az indulatok Marics Peti és közte?

Marics Peti sem hagyta ki a fiatal zenészek bokszedzését (Fotó: Bors)

Marics Peti összebalhézott KKevinnel?

KKevin bizony nem ma kezdte a bunyót. Habár a Brasch Bence elleni meccse kudarcba fulladt a Sztárboxban, azt azért megmutatta, hogy otthonosan mozog a ringben. Marics Peti szintén gyakorta fordul meg a szorítóban és néhány régebbi felvétel alapján neki sem kell a szomszédba mennie egy pontos balegyenesért vagy egy kíméletlen jobbhorogért. Adott tehát a kérdés, hogy vajon összecsapott-e a két jó barát a móka kedvéért. A közös képen túl egyelőre más tartalmat nem töltöttek fel, de nem lepődnénk meg, ha legközelebb nemcsak izzadtan, hanem két monoklival távoznának a szemük alatt, amit egymásnak okoztak, hiszen köztudott tény, hogy a ringben nincsen helye barátságnak.

A fesztiválszezonban nem árt a jó forma (Fotó: Instagram)

„Jézusom, de nyalós!” – Régi adok-kapok az énekesek között

Bár a ringben most szigorúan a sporté volt a főszerep, a pofonok és a poénok mögött felsejlik a srácok imádnivalóan pimasz múltja is. KKevin és a ValMar énekesének a barátsága ugyanis már-már legendás a folytonos online csipkelődésekről. Emlékezetes pillanat volt például, amikor a tinilányok bálványa, Marics Peti egy dögös, medencés fotóval jelentkezett be a közösségi oldalán, megvillantva új, melírozott tincseit, a kép mellé pedig magabiztosan odabökte angolul: „Én vagyok, ami kell neked”. KKevin már akkor sem rejtette véka alá a nyers véleményét, és egyetlen mondattal magára irányította a figyelmet: „Jézusom, de nyalós!”

A csapatképet elnézve csupán egy közös barát hiányzott a kompániából, aki szintén a boksz megszállottja. T. Danny ezúttal nem tartott a srácokkal, bár lehet nem is bánják, mert mióta magára talált, nemcsak lelkileg, hanem fizikálisan is szemmel láthatóan megerősödött. A szívtipró ütéseibe nem szívesen néznénk bele...