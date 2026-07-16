Kiara Lord nem ezt akarta: „Szorongok és remeteként élek...”

Kiara Lord a világért sem szeretné, ha sajnálnák, hiszen tisztában van vele, hogy a saját maga választott úton jár. De egy ismert influenszer halála kapcsán kimondta a nyilvánvalót, amit egyébként csak nagyon kevesen mernek, vagy akarnak kamera előtt is vállalni. Vagyis, hogy a sztáréletnek éppen az az egyik legnagyobb hátulütője, amire egy híresség vágyott karrierje kezdetén. Mint ők mindannyian, Kiara Lord is arról álmodozott, hogy bármerre is jár, felismerjék őt az emberek. Először felnőttfilmesként szerzett magának hírnevet a nagyvilágban, majd Lakatos Levente róla írt könyve tette őt ismerté Magyarországon. Végül jöttek a TV2 Farm VIP, majd a Nagy Ő című műsorai és Kiara Lord belépett a nagypályás hírességek sorába. Az átütőnek mondható sikerei óta alig telt el egy év, de már érzi, hogy a celebélet bizony nem minden elemében az, amire vágyott.

Kiara Lord a celeb lét árnyoldaláról vallott (Fotó: YouTube)

Kiara Lord: „Értem, hogy az ismertség ezzel jár, de szerintem egyik ismert ember sem ezt akarja”

Kiara Lord most a Lakatos Leventével közös podcastjükben beszélt arról, hogyan változott meg az élete negatív irányba az utóbbi időben. „Nekem ugyan nincs milliós követőtáborom, de egyértelműen érzem azt, hogy az utóbbi években sokkal többet szorongok emberek között.”

Egyelőre nem tudom, hogyan kezeljem.

„Már nem tudok nyugodtan elmenni egy bevásárlóközpontba, pedig korábban szerettem az „offline” nézelődést. Sőt, már az utcára kimenni is necces! Azt szoktam csinálni, hogy baseball sapkát és napszemüveget húzok, de akkor is befeszülök és azt érzem, hogy mindig néznek. Értem, hogy az ismertség ezzel jár, de szerintem egyik ismert ember sem ezt akarja, amikor…„ – kezdte a Barátság extrákkal stúdiójában Kiara Lord, aki ezután magasabb fokozatba kapcsolt és mélyebben is belement a témába.

Kiara Lord már vásárolni sem jár (Fotó: YouTube)

„Nagyon elbújva élem az életem...”

„Akik odajönnek hozzám az utcán és fotót kérnek, egytől egyig nagyon aranyosak. Csak azt érzem, hogy nem tudok csak úgy magamban lenni. Hiszen ilyenkor készségesnek, kedvesnek kell lenni. Már vajmi keveset járok bárhová is. Levontam a következtetést: nem járok közösségi helyekre. Most jutottam el odáig, hogy varrodát kell váltsak, mert eddig egy bevásárlóközpontba jártam. Nagyon elbújva élem az életem. Mostanra soha nem látott mennyiségben rendelek online, hogy minél kevesebb kontaktom legyen. Gyakorlatilag remeteként élek…” – vallotta meg Lakatos Leventének a fiatal híresség.



