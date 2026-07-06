Németh Vini meglepő vallomása: „KKevin az életem szerelme”

Az utóbbi hónapokban Vini egyre több időt töltött a hazai rapvilág legismertebb alakjaival: KKevin mellett T.Danny és Bruno társaságában is rendszeresen feltűnik. Közös videóik és szerepléseik rendre nagyot mennek a közösségi médiában, követőik pedig láthatóan imádják őket. Németh Vini néhány napja a Plázs Siófok TikTok-oldalán válaszolt rajongói kérdésekre, ahol meglepő fény derült arra, milyen kapcsolat köti össze őket KKevinnel.

Németh Vini a fiatal hazai rap világ egyik legismertebb arca (Fotó: Instagram)

Németh Vini vallomása KKevinről

Németh Vini és Sofi kapcsolata hosszú ideig az internet egyik kedvenc szerelmi története volt, aminek sajnos végeszakadt. Ez sokakat meglepett, a rajongók pedig azóta is abban reménykednek, hogy egyszer újra egymásra találnak. A találgatásoknak azonban most maga Vini vetett véget.

Az Ázsia Expressz sztárja évekig egy párt alkotott Sofival (Fotó: TV2)

Ezt a kérdést mindig megkapom, hogy együtt vagyunk-e a Sofival. Nem, sajnos már nem vagyunk együtt. Egy csodálatos lány, egy nagyon király csajszi. Jelen pillanatban az életem sajnos nem fér össze azzal, hogy egy egészséges párkapcsolatot tudjak létesíteni. Viszont nagyon szeretem.

A videóban azonban nemcsak Sofi került szóba. Vinit arról is megkérdezték, milyen a kapcsolata KKevinnel, akivel az elmúlt időszakban rengeteg közös tartalmat készített. A válasza pillanatok alatt mosolyt csalhatott a rajongók arcára.

KKevin az életem szerelme, a kis szívem csücse, az édestestvérem, mindennél jobban szeretem.

A kijelentés természetesen vicces formában hangzott el, ugyanakkor jól mutatja, milyen szoros barátság köti össze őket. Németh Vini az interjúban ugyan nem árulta el van-e jelenleg párkapcsolata, de a social media bejegyzéseiből úgy tűnik, hogy jelenleg nem a szerelem, hanem a karrier és a barátok állnak nála az első helyen.