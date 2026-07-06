Németh Vini meglepő vallomása: „KKevin az életem szerelme”

Az utóbbi hónapokban Vini egyre több időt töltött a hazai rapvilág legismertebb alakjaival: KKevin mellett T.Danny és Bruno társaságában is rendszeresen feltűnik. Közös videóik és szerepléseik rendre nagyot mennek a közösségi médiában, követőik pedig láthatóan imádják őket. Németh Vini néhány napja a Plázs Siófok TikTok-oldalán válaszolt rajongói kérdésekre, ahol meglepő fény derült arra, milyen kapcsolat köti össze őket KKevinnel.
Németh Vini és Sofi kapcsolata hosszú ideig az internet egyik kedvenc szerelmi története volt, aminek sajnos végeszakadt. Ez sokakat meglepett, a rajongók pedig azóta is abban reménykednek, hogy egyszer újra egymásra találnak. A találgatásoknak azonban most maga Vini vetett véget.
Ezt a kérdést mindig megkapom, hogy együtt vagyunk-e a Sofival. Nem, sajnos már nem vagyunk együtt. Egy csodálatos lány, egy nagyon király csajszi. Jelen pillanatban az életem sajnos nem fér össze azzal, hogy egy egészséges párkapcsolatot tudjak létesíteni. Viszont nagyon szeretem.
A videóban azonban nemcsak Sofi került szóba. Vinit arról is megkérdezték, milyen a kapcsolata KKevinnel, akivel az elmúlt időszakban rengeteg közös tartalmat készített. A válasza pillanatok alatt mosolyt csalhatott a rajongók arcára.
KKevin az életem szerelme, a kis szívem csücse, az édestestvérem, mindennél jobban szeretem.
A kijelentés természetesen vicces formában hangzott el, ugyanakkor jól mutatja, milyen szoros barátság köti össze őket. Németh Vini az interjúban ugyan nem árulta el van-e jelenleg párkapcsolata, de a social media bejegyzéseiből úgy tűnik, hogy jelenleg nem a szerelem, hanem a karrier és a barátok állnak nála az első helyen.
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