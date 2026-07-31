„Több rendőrségi bejelentést is tettünk, és magánnyomozót is megbíztunk” – eltűntként keresik a legendás énekesnőt, kétségbeesett felhívást tettek közzé

Linda Perhacs folkénekesnőt korábbi menedzsere és barátai eltűntként jelentették be. Laurel Stearns, Julia Holter és Mark McNeill a közösségi médiában közzétett nyilvános felhívásban kérik az emberek segítségét, hogy kiderítsék, hol tartózkodik az énekesnő.

Eltűntként keresik a legendás énekesnőt – kétségbeesett felhívást tettek közzé a hozzátartozói

Fotó: Matt Botsford / Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Eltűntként keresik a legendás énekesnőt – kétségbeesett felhívást tettek közzé a hozzátartozói

Perhacs évtizedekkel debütáló albuma, a Parallelograms (1970) megjelenése után tett szert kultikus hírnévre. If You Were My Man című dala a Daft Punk Electroma (2006) című filmjének filmzenéjén is szerepelt.

Stearns, Holter és McNeill közös közleményt tettek közzé az Instagramon. Állításuk szerint a pszichedelikus folkzene ikonikus előadóját nyolc hónappal ezelőtt bocsátották el egy bentlakásos gondozási intézményből, jogi gyámja felügyelete mellett.

A közlemény így szól:

Kedves barátunkat és legendás énekes-dalszerzőnket, Linda Perhacst körülbelül nyolc hónappal ezelőtt bocsátották el egy bentlakásos gondozási intézményből jogi gyámja felügyelete mellett. Azóta a barátai és régi alkotótársai nem tudták felvenni vele a kapcsolatot, és a jogi gyámját többször is megpróbálták elérni, ám ezek a megkeresések állítólag válasz nélkül maradtak.

A közleményben megadták Linda Perhacs korábbi menedzserének és barátjának, Laurel Stearnsnek az e-mail-címét ([email protected]), és arra kértek mindenkit, aki megbízható információval rendelkezik az énekesnő hollétéről, hogy vegye fel vele a kapcsolatot.

A Rolling Stone beszámolója szerint Perhacs több éven át egy bentlakásos gondozási intézményben élt, és demenciával küzdött. Jessica Hundley író a lapnak azt mondta:

„Felvettük a kapcsolatot az idősgondozási szolgálatokkal, több rendőrségi bejelentést is tettünk, és magánnyomozót is megbíztunk, hogy segítsen megtalálni őt. Nem az a célunk, hogy megsértsük a magánéletét, hanem csupán szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy biztonságban van, és újra kapcsolatba léphessünk valakivel, akinek művészi munkássága generációkon átívelően hatással volt az emberekre.

Sajtóértesülések szerint Perhacsot legutóbb egy támogatott lakhatást biztosító intézményben látták a kaliforniai San Fernando-völgyben. Linda Perhacs 2014-ben, 44 évvel debütáló albuma után jelentette meg második stúdióalbumát, The Soul of All Natural Things címmel. Ezt 2017-ben követte az I'm a Harmony című lemez – írja a Daily Star.