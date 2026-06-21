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Folytatódik a botrány a Pető Brúnó balhéban: DJ Yaminát bikinis fotója miatt szedték szét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pető Brúnó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 18:00
DJ Yaminalegújabb botrány
Alig csitultak el a kedélyek a rapperrel folytatott szócsata után, DJ Yamina ismét a figyelem középpontjába került. A lemezlovas ezúttal egy szexi bikinis fotóval verte ki a biztosítékot, amely Pető Brúnó rajongóiból erős indulatokat váltott ki.
Bors
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Az elmúlt napokban hangos volt a közösségi média Pető Brúnó és DJ Yamina összecsapásától. A balhé akkor robbant ki, amikor a lemezlovas egy videóban kifakadt azokra a lányokra, akik Pető Brúnó, KKevin és Németh Vini „Kik ezek?” című dalára készítenek kihívó videókat. Yamina akkor önmagából kikelve üzent a női társadalomnak, amit Brúnó természetesen nem hagyott szó nélkül. Most pedig eljött az újabb fordulat, mivel DJ Yamina egy olyan képet osztott meg magáról, amit a Brúnó rajongók nem hagyhattak szó nélkül.

Pető Brúnó népszerű fiatal rapper, aki rengeteg koncert felkérést kap.
Pető Brúnó számai miatt szólt be a fiatal lányoknak DJ Yamina, de a rapper nem hagyta annyiban (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Újabb fordulat a Pető Brúnó balhéban

Pető Brúnó először a közösségi oldalán reagált Yamina kirohanására, majd később a Budapest Park színpadáról is odaszúrt a DJ-nek, amikor KKevinnel és Németh Vinivel közösen adta elő a szóban forgó slágert, ugyanis mielőtt a dallam felcsendült volna, némileg torzítva bevágták Yamina videójából az első néhány mondatot.

Úristen lányok, ne már! Kik ezek, de rajok? Őszintén, aki ilyet kitesz nőként magáról, az férjhez akar menni később?

– zengett a Budapest Parkban. Erre DJ Yaminától reakció ugyan nem érkezett, viszont úgy tűnik, Pető Brúnó rajongótábora nem engedte még el a történteket. Yamina egy apró bikiniben készült fotót osztott meg a minap Instagram-oldalán, ami pillanatok alatt felkerült Redditre, a bejegyzés alatt pedig azonnal megjelentek a csípős megjegyzések.

Jaj, de hát így hogy lesz majd ő jó feleség?

– jegyezte meg ironikusan egy kommentelő, majd egy másik rávágta, hogy Yamina már házas, így neki már mindegy.

Nem értem, mit vagytok meglepődve. Voltak hasonló húzásai, például filterben szólalt fel a filterek ellen

– jegyezte meg valaki szintén a Reddit poszt alatt. A hozzászólásokból egyértelműen látszik, hogy az internet népe még mindig nem tette túl magát a Pető Brúnóval kirobbant konfliktuson, és sokan továbbra is árgus szemekkel figyelik DJ Yamina minden lépését.

@borsonline

Összebalhézott Yamina és Pető Brúnó! Minden azzal kezdődött, hogy Yamina kirakott egy videót, amiben azokat a lányokat kritizálta, akik Brúnó zenéire tátognak a TikTokon. Az énekes viszont nem ért egyet a Dj-vel. #bors #petobruno #yamina #balhe #kikezek

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

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