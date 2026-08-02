Véletlenül összeragasztotta egy orvos egy négyéves kislány szemhéját

Kártérítést ítéltek meg egy ír családnak, miután egy rutinszerűnek indult sérülés ellátása súlyos orvosi műhibába torkollott. Egy sürgősségi osztályon dolgozó orvos ugyanis véletlenül orvosi ragasztót juttatott egy négyéves kislány szemébe, amelynek következtében a gyermek szemhéjai teljesen összeragadtak.

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Az eset még 2022 augusztusában történt Dublinban. A négyéves Saoirse Feeney otthon elesett, és beütötte a fejét egy faasztalba, aminek következtében felszakadt a szemöldöke fölötti bőr. Édesanyja – aki gyermekápolóként dolgozik – ellátta a sebet, majd kórházba vitte a kislányt további kezelésre.

A sürgősségi osztályon az orvos úgy döntött, hogy szövetragasztóval zárja össze a sebet. A bíróságon elhangzottak szerint azonban túl nagy mennyiségű ragasztót használt, amely lefolyt a gyermek arcán, belekerült a bal szemébe, és teljesen összeragasztotta a felső és alsó szemhéját. A család ügyvédje az esetet „rendkívül megrázónak” nevezte.

Három liter folyadékkal mosták ki a szemét

A kislányt azonnal egy szemészeti központba szállították, ahol sürgős beavatkozásra volt szükség. Az orvosok mintegy három liter steril folyadékkal mosták át a szemét, hogy feloldják a ragasztót és megakadályozzák a maradandó károsodást.

A kezelés során több szempillája kihullott, a megmaradt szempillák egy része pedig befelé kezdett nőni. A fertőzések megelőzése érdekében a gyermeknek hat héten át naponta négyszer kellett antibiotikumos szemcseppet kapnia.

Szerencsére nem sérült maradandóan a látása

A bíróság szerint komoly aggodalomra adott okot, hogy a ragasztó maradandó látáskárosodást is okozhatott volna, végül azonban a kislány szeme teljesen felépült. A ma már nyolcéves Saoirse állítólag már nem is emlékszik a traumatikus esetre.

Az ügy végül peren kívüli egyezséggel zárult: az ír egészségügyi szolgáltató 15 ezer euró (közel 6 millió forint) kártérítést fizetett a családnak, amelyet a dublini bíróság jóváhagyott. A bíró megjegyezte, hogy a gyermek rendkívül szerencsés volt, mert a súlyos hiba ellenére nem szenvedett maradandó szemkárosodást.