Jason Derulónak fel kell kötnie a gatyáját: Kiderült, kik robbantják fel a színpadot a világsztár előtt!

Már csak órák választják el a hazai rajongókat a nyár legjobban várt bulijától. A többszörös platinalemezes világsztár, Jason Derulo ma este, azaz 2026. június 10-én, szerdán végre beveszi a Budapest Park színpadát a „The Last Dance World Tour” nevű világturnéjával. Ám ha valaki azt hitte, hogy a hangulatot nem lehet fokozni, óriásit tévedett: az utolsó pillanatban robbant a bombahír, miszerint két újabb hazai szupersztár csatlakozik a bulihoz!

Jason Derulo Budapest Parkos fellépésén hazai sztárok is felbukkannak (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Jason Derulo előtt nem akárkik lépnek fel: KKevin és Spacc is beszáll a buliba!

Az utolsó órákban bejelentett meglepetés teljesen lázba hozta a közönséget. Az előfellépőként meghirdetett Brúnó mellé ugyanis két igazi közönségkedvenc, Spacc és KKevin is színpadra lép a világslágerek előtt. Ez a váratlan húzás teljesen átírja az este dinamikáját: nem egy szimpla felvezető műsort kapunk, hanem egy elképesztően erős magyar zenei blokkot, ami önmagában is megtöltené a Parkot. A Bruno x Spacc formáció tagjaként és szólóelőadóként is több milliós nézettségű dalokkal büszkélkedő Pető Brúnó meg is szólalt a lapunknak a nagy este előtt.

„Bár azt mondták volna, olyan jól nézek ki, mint ő!”

A hatalmas lehetőség kapujában Brúnó sem rejtette véka alá az érzelmeit, és elképesztő humorral, pimaszul kommentálta a világsztárhoz való hasonlítgatást a Borsnak:

Nyilván, ha ehhez a formához, Mr. Jasonhöz hasonlítanak, az mindenképpen megtiszteltetés zeneileg, bár talán ha azt mondták volna, hogy olyan jól nézek ki, mint ő a nyolckockás hasával, az még jobban esik, de ez nem igaz egyelőre. Viccet félretéve, tényleg nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon várom

– vallotta be nevetve. A fiatal előadó az elmúlt években a hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjává vált, és most a barátaival olyan energiákat szabadíthat majd fel, ami után magának a világsztárnak is fel kell kötnie a gatyáját.

Fontos információk a mai estére

A koncert hivatalos szervezője, a Green Stage Production felhívja a figyelmet, hogy a hatalmas érdeklődés miatt érdemes időben megérkezni. A Budapest Park kapui pontban 18:00-kor nyílnak meg, így érdemes már ekkor elfoglalni a legjobb helyeket a színpad előtt. Várhatóan 18:50-kor pedig már kezdetét is veszi az őrület, amikor Bruno, Spacc és KKevin közösen ragadják meg a mikrofont. Jason Derulo a leglátványosabb koreográfiákkal és olyan gigaslágerekkel érkezik, mint a Talk Dirty vagy a Swalla, de a magyar különítmény gondoskodik róla, hogy a közönség már az első perctől kezdve izzon a levegő.