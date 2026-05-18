Oda vannak érte a férfiak! BSW Matyi után, Pető Brúnó oldalán vigasztalódik Nagy Bogi?

Nagy Bogi nemrégiben jelentette be, hogy alig két év házasság után elválnak útjai férjével. A gyönyörű hangú híresség magánéleti válsága azonnal a közösségi oldalak legfőbb beszédtémájává vált, hiszen senki sem számított a hirtelen szakításra. A rajongók és a kommentelők azóta több ismert férfi előadóval összehozták már a sztárt, jelen cikkünkben górcső alá vesszük az összes olyan ismert nevet a magyar zenei élvonalból, akik az elmúlt hónapokban szóba kerültek, mint lehetséges udvarlók.
A pletykák legújabb és kétségkívül legizgalmasabb célpontja nem más, mint a Bruno és Spacc formációból és a televíziós műsorokból is jól ismert, sármos zenész, Pető Brúnó. A két fiatal tehetség közötti dinamika azonnal szemet szúrt a TikTok népének, akik szerint a köztük lévő szikra tagadhatatlan. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, a rajongók szerint Brúnó laza stílusa és az énekesnő finom eleganciája tökéletes kontrasztot alkotna. A kommentelők már most kész tényként kezelik, hogy a sármőr lehet az a férfi, aki végre begyógyítja az énekesnő szívét. Akadnak azonban kételkedők is:
Minden zenész, akivel van közös dala, már a pasija? Hülyeség!
Nem Pető Brúnó az egyetlen a hazai popszakmából, akinek a neve felmerült a válási hercehurca közepette. Amikor megjelent a Kicsit jobb című fülbemászó, közös slágerük, a hallgatók azonnal kombinálni kezdtek. T. Danny köztudottan nagy nőcsábász hírében áll, ráadásul a saját szerelmi élete is rendszeresen a címlapokon köt ki, így nem csoda, hogy a rajongók azonnal összekötötték a szálakat. A dalban érezhető átütő kémia és a közös fellépések hangulata sokak szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a sármos rapper és a fiatal énekesnő között izzik a levegő.
Az internetes elméletgyártók még a hazai popzene egyik legmegosztóbb alakját, ByeAlexet is bedobták a kalapba. Bár Alex köztudottan nem keresi a szerelmet, a közönséget ez ritkán gátolja meg abban, hogy új románcokat vizionáljon. A szakmai tisztelet, a zenei projektek és a háttérben zajló szakmai egyeztetések elég alapot adtak a rajongóknak ahhoz, hogy elkezdjék őket együtt emlegetni. A rejtélyes utalások és a nyilvános üzengetések miatt sokáig tartotta magát a pletyka, hogy Alex támogatása mögött mélyebb érzelmek is meghúzódhatnak.
A legszaftosabb elméletek azonban a BSW formáció tagja, Sziklai Mátyás, azaz Matyi körül gyűrűztek, akivel az énekesnő többek közt az Always be mine című dalát énekelte el. A formációval való szoros munkakapcsolat és a Budapest Parkos, valamint arénás koncertek után a rossznyelvek azonnal terjeszteni kezdték, hogy Matyi és a lány között több van puszta barátságnál. A rajongók egy része szerint a rapper kifejezetten kereste a gyönyörű énekesnő társaságát a színfalak mögött is, ami azonnal elindította a lavinát. Bár a szakmai sikerek magukért beszélnek, a kommentszekciókban a mai napig téma, hogy vajon a közös munka meghozza-e számukra a szerelmi áttörést.
Végül, de nem utolsósorban Desh neve mellett sem mehetünk el szó nélkül, akivel a Jól leszek újra című slágert készítették el. A dal címe már önmagában is felért egy üzenettel a válás után, a közönség pedig azonnal felkapta a történetet. Desh egyedi stílusa és a dal érzelmi töltete miatt a rajongók biztosak voltak benne, hogy a közös munka során a két fiatal közelebb került egymáshoz. Bár az énekesnő nemrégiben elárulta, hogy a válás feldolgozására terápiás módszereket is igénybe vesz, a zene és a Desh-sel való közös munka láthatóan segített neki.
Hogy a sok név közül végül Pető Brúnó lesz-e a befutó, vagy valaki más, azt az idő dönti el, de az biztos, hogy a fiatal tehetségért kapkodnak a pasik.
