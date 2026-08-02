Marics Peti nem kertelt, elárulta mivel lehet lenyűgözni

Már nagyban zajlik a Megasztár 2026 forgatása, a helyszínen kérdezte a hot! magazin a műsor mestercsapatát, mivel tudják lenyűgözni őket a versenyzők, és mi az, amivel azonnal kiborítják őket. Marics Peti kifejtette, hogy ő például sosem enged tovább egy jelentkezőt, ha nincs karaktere.

A Megasztár zsűritagja harmadik éve Marics Peti, aki nagyon szereti a műsort

Fotó: hot! magazin/Tumbász Hédi

Marics Peti elárulta, mivel lehet lenyűgözni

Ősszel újra képernyőre kerül a TV2 ikonikus műsora, a Megasztár. A mestercsapat megújult: Marics Peti és Herceg Erika mellé T. Danny és Puskás-Dallos Bogi került be. Kíváncsiak voltunk, mik azok a tulajdonságok, viselkedések, amivel a versenyzők azonnal igent kaphatnak, vagy éppen azt érik el, hogy nem engedik tovább őket. A ValMar énekese kezdte a sort:

DISZLÁJK

Amire azt mondom, hogy első kézből nálam esélye sincs, nem tud egy igent kicsikarni, az az, ha valaki semmilyen, vagyis nincs karaktere. Azzal nem lehet mit kezdeni! Valamiben ki kell tűnnie a versenyzőnek ahhoz, hogy bizalmat szavazzak neki. Ha valakinek se nem extra a hangja, se nem rappel jól, nincs színpadi jelenléte, azzal nehéz bármit kezdeni nekünk is, és azt az emberek sem fogják megjegyezni úgy, ahogy kellene. Az sem jó, ha valaki túltolja, ha túl nagy az arca úgy, hogy közben ezt nem támasztja alá a tudása.

LÁJK

„Engem sok mindennel meg lehet fogni, de főként azzal, ha azt érzem, hogy valami új történik a színpadon, ha valami nagyon erős érzést vált ki belőlem! Mindenki azért jár koncertre is, hogy valamit érezzen: eufóriát a boldogságtól, libabőrt, vagy éppen elsírja magát.”

Herceg Erika alig várja, hogy egy újabb Lengyel Johanna tűnjön fel a stúdióban (Fotó: hot! magazin/Tumbász Hédi)

Herceg Erika szereti, ha valaki igazi jelenség a színpadon

DISZLÁJK

„Nálam kiveri a biztosítékot, ha azt látom belépéskor a versenyzőn, hogy kedvetlen, unott, látom rajta, hogy azt várja, mikor lesz már vége ennek. Érzem, látom a jelentkezők energiáját, azonnal érzem, ha valaki igazából nem is akar itt lenni – sajnos van ilyen is. Azt sem szeretem, ha valaki lekezelően, nagyképűen beszél velünk, hiszen mi is megadjuk a tiszteletet mindenkinek.”

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