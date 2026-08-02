Marics Peti nem kertelt, elárulta mivel lehet lenyűgözni

Már nagyban zajlik a Megasztár 2026 forgatása, a helyszínen kérdezte a hot! magazin a műsor mestercsapatát, mivel tudják lenyűgözni őket a versenyzők, és mi az, amivel azonnal kiborítják őket. Marics Peti kifejtette, hogy ő például sosem enged tovább egy jelentkezőt, ha nincs karaktere.
Ősszel újra képernyőre kerül a TV2 ikonikus műsora, a Megasztár. A mestercsapat megújult: Marics Peti és Herceg Erika mellé T. Danny és Puskás-Dallos Bogi került be. Kíváncsiak voltunk, mik azok a tulajdonságok, viselkedések, amivel a versenyzők azonnal igent kaphatnak, vagy éppen azt érik el, hogy nem engedik tovább őket. A ValMar énekese kezdte a sort:
DISZLÁJK
Amire azt mondom, hogy első kézből nálam esélye sincs, nem tud egy igent kicsikarni, az az, ha valaki semmilyen, vagyis nincs karaktere. Azzal nem lehet mit kezdeni! Valamiben ki kell tűnnie a versenyzőnek ahhoz, hogy bizalmat szavazzak neki. Ha valakinek se nem extra a hangja, se nem rappel jól, nincs színpadi jelenléte, azzal nehéz bármit kezdeni nekünk is, és azt az emberek sem fogják megjegyezni úgy, ahogy kellene. Az sem jó, ha valaki túltolja, ha túl nagy az arca úgy, hogy közben ezt nem támasztja alá a tudása.
LÁJK
„Engem sok mindennel meg lehet fogni, de főként azzal, ha azt érzem, hogy valami új történik a színpadon, ha valami nagyon erős érzést vált ki belőlem! Mindenki azért jár koncertre is, hogy valamit érezzen: eufóriát a boldogságtól, libabőrt, vagy éppen elsírja magát.”
DISZLÁJK
„Nálam kiveri a biztosítékot, ha azt látom belépéskor a versenyzőn, hogy kedvetlen, unott, látom rajta, hogy azt várja, mikor lesz már vége ennek. Érzem, látom a jelentkezők energiáját, azonnal érzem, ha valaki igazából nem is akar itt lenni – sajnos van ilyen is. Azt sem szeretem, ha valaki lekezelően, nagyképűen beszél velünk, hiszen mi is megadjuk a tiszteletet mindenkinek.”
LÁJK
Ha valaki bejön, és megakad rajta a szemem, mert igazi jelenség. Ha ehhez még párosul egy hang, egy előadásmód, egy energia. Ilyen volt a tavalyi évadból Lengyel Johanna – nem véletlen, hogy végül ő nyerte meg: lenyűgöző jelenség, felejthetetlen hanggal. Ilyen volt nekem Ádám Attila is, ő engem az első találkozáskor megfogott az öltönyében, ahogy bemutatkozott, amilyen tisztelettel volt felénk, na és amilyen szívvel, nyers erővel énekelt, teljesen levett a lábamról.
DISZLÁJK
„Vannak olyan alapok, amik számítanak. Ilyen, mondjuk, a kommunikációs stílus, hogy megadja-e nekünk a tiszteletet. Ha, mondjuk, szinte rögtön beleáll valamelyik mestertársamba vagy belém, vagy ha azt érzem, hogy a versenyző támadó stílusban jött, akkor ott már egy elég erős mínuszból indul, akkor minimum Céline Dionnak kell lennie.”
LÁJK
Ami nálam hatalmas pluszpont – pedig nem vagyok spirituális –, az, ha van egy aurája. Amikor megjelenik a színpadon, és te nem tudod levenni a szemed róla, nem tudsz másra figyelni. Szoktam mondani, hogy egy casting nem az éneklés pillanatától kezdődik, hanem onnan, hogy valaki felsétál a színpadra. Mert van, hogy a beszélgetés maga hozzáad a produkcióhoz. Az elsődleges szempont persze a hang, hangszín, emellé társul a személyiség, az aura, a kisugárzás, a színpadi jelenlét, amik pluszpontok tudnak lenni.
DISZLÁJK
„A stílus maga az ember – szokták mondani. Nálam kiveri a biztosítékot, ha valaki, rögtön ahogy bejön a Megasztár stúdióba, minősíthetetlen hangnemben kommunikál. Például ha valaki nemtörődöm stílusban beszél, miközben hatalmas a tét – láttuk eddig is, hogy ez a műsor sorsokat változtat meg! Ahogy az is, ha valaki nagyon flegma vagy nagyon ellenszenves dumájú, pedig nincs mögötte semmi, abból nem szokott jó kisülni. Onnan nehéz nyerni! Az se jó, ha valakinek nincs karaktere, stílusa, mert ez nem egy megtanulható dolog.”
LÁJK
Ami engem azonnal megfog, az az, amikor valaki magabiztosan lép színpadra, magabiztos a produkciója alatt, ha érzem rajta, hogy ő ebben otthon van. Az eddigi évadokban is azok nyertek, azok jutottak be a fináléba, akik csak úgy odaálltak, és megmutatták: „Na, ez vagyok én!” Mert még ha valakinek nem is a legtisztább, legiskolázottabb a hangja, de a színpadi jelenlététől eláll a szavad, na, azt fogod megjegyezni!
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