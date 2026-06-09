Nyilvánosan esett egymásnak DJ Yamina és Pető Brúnó: a fiatal rapper keményen visszavágott a lemezlovasnak

A minap DJ Yamina TikTok-oldalára került ki egy videó, amiben azoknak a csajoknak üzen, akik olyan dalokra táncolnak és „kelletik magukat”, mint például Németh Vini, KKevin és Pető Brúnó Kik ezek című új közös dala is. A felvétel persze utóbbi előadó figyelmét sem kerülte el, aki azonnal a lányok védelmére kelt, és több pontban tette helyre a DJ-t. Mutatjuk is, hogyan.

Pető Brúnó számai miatt szólt be a fiatal lányoknak DJ Yamina, de a rapper nem hagyta annyiban (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Pető Brúnó dalai talán az egyik legnépszerűbb bulislágerek mostanság, amik természetesen az önjelölt TikTok modelleket is gyakran megihleti, így egyre több videó születik például a legújabb, Kik ezek című alkotással kapcsolatban. Ez persze mindeddig senkit sem zavart, de úgy tűnik, Yaminában most valamiért felment a pumpa, és kijelentette, azok a lányok, akik így viselkednek az interneten, bizony nem fognak tudni férjhez menni a későbbiekben.

Úristen lányok, ne már! Kik ezek, de rajok? Őszintén, aki ilyet kitesz nőként magáról, az férjhez akar menni később? Fehér ruhában, az oltár elé akar sétálni? Vagy, hogy gondolod? Mert ez lehet, hogy most menőnek hangzik, de hogy ez egy fiúnak nem tetszik b*zdmeg, az fix

– mondta kiakadva a videóban a lemezlovas.

Pető Brúnó Yaminának is beszólt

Persze a rapper hős lovagként védte meg a rajongói becsületét, sőt még a DJ-be is beleszállt, igaz, csak sejtelmesen.

„Akinek nem inge… Tartja a mondás. De úgy néz ki, ez a tiéd” – írta Brúnó azután, hogy angolul azt is megjegyezte, hogy ez az egész nem ennyire mély dolog, és hagyja a lányokat szórakozni.

Kicsit bort iszik, de vizet prédikál ez a szitu. Mindenki a saját háza táján sepregessen, van ott mit

– folytatta.

„Ja és tényleg, egy utolsó gondolat… Tavaly hányszor játszottad a Proseccot? Akkor nem volt baj” – tette még hozzá, majd egy DR BRS által megosztott videót is újraközölt, amiben egy esküvőn épp arra a dalra táncolt a menyasszony.

Itt mégis elvették a hölgyet

– jegyezte meg poénosan a felvétellel kapcsolatban.