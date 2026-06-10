Pető Brúnó elárulta, milyen viszony fűzi Jason Derulóhoz: „Amikor kijött a Wiggle, akkor voltam először szerelmes”

Pető Brúnó Jason Derulo előzenekaraként lép fel ma a Budapest Parkban, ami természetesen hatalmas lehetőség számára, hiszen bár önálló koncertje még nem volt ezen a helyszínen, de zenészkollégáival, mint KKevin többször is állt már ezen a színpadon. A Bruno X Spacc rappere nekünk most elárulta, milyen kötődése van a világsztárhoz, na meg hogyan kapta meg ezt a lehetőséget.

Pető Brúnó Bereczki Zoli után Jason Derulóval koncertezik, úgy tűnik, robog előre a karrierje (Fotó: Instagram)

Pető Brúnó koncertjei mindig őrületes hangulatban telnek, ami persze nagyban köszönhető a sikoltozó csajok tömegeinek, így ma feltehetően ez még sokszorosa lesz a korábbiaknak. Persze Jason Derulóért nemcsak a tinilányok rajonganak, hiszen sok pasi is nagyon kedveli a munkásságát, és fülbemászó slágereit, köztük maga Brúnó is.

„Bejöttem egyik nap egy szokásos meetingre, hogy a következő időben esedékes fellépéseket, dalmegjelenéseket megbeszéljük, és akkor mondta nekem Sticza Geri, hogy jött egy olyan lehetőség, hogy Jason Derulo világturnéjának Budapesten lesz az egyik állomása, és keresnek elé valakit, és arra gondoltak, hogy én nagyon odaillenék hangulatban” – idézte fel a Borsnak.

Nyilván maga az, ha ehhez a formához, Mr. Jasonhöz hasonlítanak, az mindenképpen megtiszteltetés zeneileg, bár talán ha azt mondták volna, hogy olyan jól nézek ki, mint ő a nyolckockás hasával, az még jobban esik, de ez nem igaz egyelőre. De viccet félretéve, tényleg nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon várom

– vallotta be nevetve.

Pető Brúnó dalai a szervezők szerint nagyon passzolnak Jason Derulo koncertjének hangulatához (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Jason Derulo dalaihoz Pető Brúnónak csak szép emlékei kötődnek

Természetesen azt is kiderítettük, hogy a rapper mit gondol az énekes munkásságáról, és bizony úgy tűnik, igencsak gyengéd szálak fűzik a dalaihoz.

„Jason Derulót szerintem senkinek nem kell bemutatni, és természetesen találkoztam már rengeteg dalával életemben. Egészen pontosan 10 éves korom óta hallgatom a rádióban, bulikban a dalait, és én úgy tudnám összefoglalni a munkásságát, bár a szakmában ezt sokan negatív jelzőként fogják fel, hogy ő egy slágergyáros. Dalai mintha úgy lennének kitalálva, hogy több tízezer ember egyszerre tudja énekelni, bulizni rá, szóval szerintem a popszféra egy megkerülhetetlen alakja volt az elmúlt 15 évben, és persze most is” – fejtette ki a véleményét Brúnó.

Szerintem a legtöbb embernek van egy-egy személyes tapasztalata, kötődése minden Jason Derulo korszakhoz. Például nekem is megvannak a fejemben ilyesmik, mint hogy, amikor kijött a Wiggle, akkor voltam életemben először szerelmes, tudom, hányadikos voltam, melyik nyaramat éltem át éppen, vagy amikor megjelent a Trumpets, arról is megvan, hogy mit éreztem, hol voltam, úgyhogy egy kicsit olyan, mintha minden nyaramat végigkísérte volna valamelyik Jason Derulo dal

– vallotta be visszaemlékezve. Ma pedig végre nemcsak a rádióban, hanem élőben is hallhatja majd ezeket a slágereket, ráadásul úgy, hogy ő maga is színpadra állhat zenészként.