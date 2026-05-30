Nem véletlen Marics Peti vagy T. Danny sikere! – Tehetséges felmenőktől örökölték adottságaikat

A tehetség sokszor családi örökség – erre pedig a hazai sztárvilágban is rengeteg példát találni. Bár ma már saját jogukon ünnepelt előadók, influenszerek vagy médiaszereplők, több fiatal híresség mögött is olyan szülők állnak, akik korábban maguk is sikeresek voltak a saját szakmájukban. T. Danny például nemrég mesélt arról, mennyire büszke az édesanyjára, aki egykor válogatott kosárlabdázóként ért el komoly sikereket. És bizony nincs egyedül: több mai sztár is erős családi háttérből érkezett.

T. Danny édesanyja ünnepelt sportoló volt (Fotó: Mediaworks)

T. Danny céltudatosságot örökölhetett az édesanyjától

Az énekes édesanyja, Bíró Anikó korábban válogatott kosárlabdázó volt, így a sport és a kitartás gyakorlatilag gyerekkora óta jelen van az életében. Bár T. Danny végül nem a sport világában találta meg önmagát, hanem a zenében, sokan úgy gondolják, hogy az a fegyelem és céltudatosság, ami a zenei karrierjét jellemzi, részben otthonról jöhetett. Az előadó mindig nagy szeretettel és tisztelettel beszél az édesanyjáról. Danny bátyja, Telegdy Ádám olimpikon úszó, a húga, Telegdy Zsófia pedig országos bajnok kosárlabdázó.

Brúnó és az édesapja is sikeresek a szakmájukban (Fotó: Mediaworks)

Pető Brúnó családjában más siker is volt

Pető Brúnó édesapja, Pető Zoltán a futball világában ért el komoly sikereket: kilenc alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban. A sportoló pályafutása sokak számára ismert volt, fia azonban teljesen más irányba indult el, és a zene világában építette fel saját karrierjét. Brúnó ma már a fiatal generáció egyik népszerű előadója, de a sportos háttér és a versenyszellem nála is meghatározó lehetett.

Marics Peti zenei tehetségét édesanyjától is örökölhette (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti anyukája is kíválóan énekel

A Budapesti Operettszínház világához is erős szálak kötik a ValMar sztárját, hiszen Marics Peti édesanyja, Maricsné Kovács Katalin az Operettszínház énekkarának tagja. Marics Peti így már gyerekként közelről láthatta a színpad és a zene világát, ami valószínűleg nagy hatással volt rá. Nem csoda, hogy ma már ő maga is telt házas koncerteken énekel, és az ország egyik legnépszerűbb előadója lett.

Valkusz Milán mindkét szülőjére büszke (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Valkusz Milán édesapja sportoló volt

Valkusz Milán sem véletlenül ennyire energikus és kitartó: édesapja, Valkusz Tamás válogatott atléta volt. A sport szeretete és az egészséges versenyszellem így már otthon természetes része lehetett a mindennapoknak. Bár Milán végül a zene mellett kötelezte el magát, sok rajongó szerint a sportolói háttérből fakadó fegyelem és állóképesség ma is jól látható rajta.