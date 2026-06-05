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"Az irigység nagyon csúnya dolog" - Teljesen kiakadt Papadimitriu Athina

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors papadimitriu athina
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 21:20
álhírszínésznő
Ezt üzente mindenkinek a színésznő.
Bors
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Habár már ötven éve van a pályán, egyáltalán nem gondol a visszavonulásra Papadimitriu Athina. A színésznő a mai napig aktív, tele van előadásokkal, forgatásokkal és fellépésekkel, a legnagyobb örömet pedig az emberekkel való találkozás jelenti a számára. Épp ezért érintette őt annyira fájón az, amivel a közösségi médiában találta magát szembe.

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Nem gondol a visszavonulásra Papadimitriu Athina / Fotó: Szabolcs László

Cáfolta a híresztelést Papadimitriu Athina

Valaki azt írta a Facebookon, hogy rosszul lettem az Erkel Színház színpadán, leállt az előadás, kijöttek a mentők. Pedig semmi ilyen nem történt. A történet ugyan gyorsan cáfolható volt, a hozzászólások azonban megérintettek. Jöttek a kommentek, hogy minek dolgozok ennyit, túl vagyok már a hetvenen, maradjak inkább otthon. Ezeket nem szeretem, az irigység nagyon csúnya dolog. Mindenkinek üzenem: nagyon jól vagyok, és nem állok le!

- mondta el a Blikknek a Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas görög származású színésznő, aki nemrég különleges jubileumot ünnepelt, hiszen mindamellett, hogy immár ötven éve van a pályán, harminc éve tagja az Operettszínház társulatának is.

 

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