"Összeszorult a torkom" – Papadimitriu Athina megszólalt a házában pusztító tűzről

Az élet furcsa körforgása, hogy aki egyszer maga is átélte a tragédiát, később talán még érzékenyebben fordul mások felé. A Bors újságírója a jótékonysági gálán beszélgetett Papadimitriu Athina színésznővel, ahol nemcsak a segítségnyújtás fontosságáról, hanem saját fájdalmas emlékeiről és családi terveiről is mesélt.

Papadimitriu Athina számára nem volt kérdés, hogy ott lesz a Pintér Tibor Lovas Színházában megszervezett gálán (Fotó: Mediaworks Archív)

Papadimitriu Athina a megérzésére hallgatott

Papadimitriu Athina is fellépett azon a gálán, amit Pintér Tibor szervezett Agárdi Szilvi megsegítésére, miután az énekesnő januárban súlyos tűzesetben elveszítette otthona biztonságát. A tragédia és annak súlya sajnos jól ismert a színésznő előtt: 2023 decemberében az ő házában is tűz ütött ki, amelyről később kiderült, hogy elektromos hiba okozta. Bár az ő esete nem járt akkora pusztítással mint Szilvié, hosszú hetekig nem volt áram és víz az otthonában.

Szerencsére nem volt ennyire vészes, ami velem történt, mint Szilvivel. Vissza tudtam költözni, de egy jó időre nekem is el kellett költözni, helyre kellett hozni a vezetékeket, aztán nagy takarítás volt utána

– emlékezett vissza a pusztító tűzre. A történet természetesen ma is élénken él benne.

Emlékszem, ágyban voltam, akkoriban két kutyám és egy macskám volt, és hallottam valami zajt. Gondoltam, biztos a kutyám levert valamit. De végül valami azt súgta, hogy menjek ki megnézni. Ekkor láttam, hogy óriási füst volt. Szerencsésen megúsztam én is. Most, amikor hallottam, hogy mi történt Szilvivel, volt egy nagyon rossz érzésem, összeszorult a torkom és a mellkasomhoz kaptam. Ennek van úgynevezett poszttraumás hatása. Nem jó érzés, főleg abba belegondolni, hogy mi lett volna, ha… Akár velük, akár velem. Én ma már úgy nem fekszem le, nem megyek el otthonról, hogy ne néznék meg mindent alaposan. És amit csak lehet, azt kihúzom a konnektorból

– mesélte a Borsnak a színésznő.

A színház és a lovak számára az otthon jelentik (Fotó: Máté Krisztián)

Görögország és családja a feltöltődés kulcsa

A színésznő számára a család jelenti a legnagyobb kapaszkodót. Papadimitriu Athina szülei iránti tisztelet és a görög gyökerek szeretete mindig is meghatározta identitását. Tavaly öt év kihagyás után végre hazatérhetett Görögországba, Krétára, ami különleges élményt jelentett számára. Papadimitriu Athina lányai és unokája társaságában élvezte a türkizkék tengert és a görög konyha ízeit.

Tavaly nagyon klassz családi nyaraláson voltam Görögországban. Már nagyon kellett, nagyon hiányzott az otthonom. Én öt évig nem mentem haza. A színház teljesen elvitte az időt. Nagyon szeretem a színházat, félreértés ne legyen, de éreztem, hogy ez már többről szól, mint pihenés hiánya. Olyan jó volt tavaly, hogy tizen voltunk, gyerekek, unokák, nagyszülők.

Idén is visszatérnek. „Görögországba megyünk idén is, az a lényeg, hogy a családdal legyünk. Nagyon várom, sokat számít, hoyg tudok kapcsolódni az otthonnal és a szeretteimmel. Az az igazság, hála égnek nagyon jól tartom magam, rengeteg energiám van, én 40 évesen pont így éreztem magam, de kell a görög identitásomnak, hogy kapcsolódjak az otthonnal.”