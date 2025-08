Összehozta a görög nyaralás Papadimitriu Athina családját: „Az elmúlt években elszakadtunk egymástól”

Az ismert színésznő számára különleges élmény volt az idei nyár, hiszen hosszú idő után végre sikerült összehoznia egy közös családi utazást. Papadimitriu Athina az elmúlt évek rohanása után rávette szeretteit, hogy együtt pihenjenek, ráadásul olyan helyre mentek, amely rendkívül fontos számára: Krétára utaztak.

Papadimitriu Athina gyermekeivel: nagyon hálás azért, hogy vele tartottak a közös nyaralásra (Fotó: Mediaworks)

Papadimitriu Athina a görög gyökerekhez tért vissza

A színésznő elmondta, hogy mennyire hiányzott neki a szülőföldje hangulata és a görög tájak szépsége.

Nagyon régóta vágytam már arra, hogy újra Görögországban legyek, hogy érezzem az otthon melegét és a természet közelségét. Ez az utazás nem csak pihenés volt, hanem lelki feltöltődés is.

– kezdte a Borsnak.

Papadimitriu Athina szülei Görögországból emigráltak annak idején Magyarországra (Fotó: Forrás: wikipédia / készítette: ISS Expedition 28 crew)

Újra együtt a család!

Athina azt is hozzátette, hogy a közös nyaralás újra összehozta a családot, ami számára a legfontosabb. „Az elmúlt években annyira elszakadtunk egymástól a mindennapi teendők miatt, hogy ez a kiruccanás tényleg különleges volt mindannyiunk számára. Remélem, hogy mostantól rendszeresen tudunk majd időt szakítani egymásra” – mondta a színésznő, aki igen elfoglalt a nyári időszakban, hiszen a Nemzeti Lovas Színházzal utazik rengeteget és teljesen be van táblázva az előadások miatt.

Papadimitriu Athina lovasszínházban való munkája teljesen kitölti az életét (Fotó: Szabolcs László)

Visszatalált önmagához

Az egyhetes utazás során Papadimitriu Athina lányaival és unokájával nemcsak egymás társaságát, de Kréta lenyűgöző tájait, a türkizkék tengert és a helyi gasztronómiát is élvezték. A színésznő külön kiemelte, mennyire fontos számára, hogy visszanyerte identitását és a görög kultúra szeretetét. „Olyan volt, mintha visszakaptam volna önmagam egy darabját” – fogalmazott.

Már meg is van a jövő évi célállomás

Nem titok, hogy ennyi pozitív élmény után a tervek szerint jövőre is visszatérnek majd Krétára. „Már most alig várom, hogy újra együtt tölthessünk időt, és biztos, hogy jövő nyáron is útra kelünk” – árulta el lapunknak. Papadimitriu Athina a jövőben is tervez hasonló közös családi programokat, mert szerinte a legértékesebb ajándék, amit egymásnak adhatunk, az az együtt töltött idő és a közös élmények.