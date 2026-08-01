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Hideg italra vágysz? Komoly következményei lehetnek, ha ezt iszod, eláruljuk miért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors jeges ital
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 11:00
hidratáltságkánikula
A kánikulában nemcsak a folyadék mennyiségére, hanem annak hőmérsékletére is ügyelni kell. A hideg italok komoly problémákat okozhatnak.
Bors
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A nyári hőségben gyorsan, vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges, túl hideg italok átmenetileg lassíthatják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket akár fejfájást is okozva. Dr. Németh Dániel, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika szakorvosa szerint ráadásul hidratálás szempontjából nincs különbség a hideg, vagy a szobahőmérsékletű víz között.

A szakemberek óvatosságra intenek a hideg italok kapcsán
A szakemberek óvatosságra intenek a túl hideg italok kapcsán
Fotó: Pexels / Pexels

A túl hideg italok hatása 

A forró nyári napokon sokan a lehető leghidegebb italt választják, de a szervezet – különösen az emésztőrendszer – nem feltétlenül reagál erre kedvezően. A nagyobb mennyiségű, túl hideg folyadék átmenetileg lassíthatja a gyomor és a belek működését, emiatt az emésztés lelassul, a tápcsatornában felhalmozódó tartalom és a nehezebb ürülés miatt a gázok könnyebben felhalmozódhatnak. Ennek következménye lehet a puffadás, a teltségérzet vagy akár a hasi görcs is.

Ezek a panaszok elsősorban azoknál jelentkezhetnek, akik valamilyen emésztőrendszeri alapbetegséggel, például irritábilis bél szindrómával élnek, de érzékenyebb szervezetű, egyébként egészséges embereknél is előfordulhatnak. 

A tünetek annál erősebbek lehetnek, minél nagyobb a különbség a test és az elfogyasztott ital hőmérséklete között, illetve minél nagyobb mennyiségű nagyon hideg folyadékot fogyasztunk egyszerre

 – mondja dr. Németh Dániel. A Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika szakorvosa kiemeli, érdemes odafigyelniük a hideg italok fogyasztására azoknak is, akik migrénre hajlamosak, valamint a gyermekeknek és az időseknek. Az ő szervezetük érzékenyebben reagálhat a hirtelen hőmérsékletváltozásra, ezért náluk már kisebb mennyiségű nagyon hideg ital is kellemetlen tüneteket válthat ki.

A hideg italok hatására a garat idegvégződéseinek ingerlése egyes embereknél fejfájást, sőt migrénszerű rohamot is kiválthat. A legjobb választás a körülbelül 16 Celsius-fokos, kellemesen hűvös innivaló, ami már frissítő érzést ad a melegben, de kisebb eséllyel vált ki emésztőrendszeri panaszokat. 

Míg a hideg folyadék lassíthatja az emésztést, addig a meleg italok éppen ellenkező hatást fejthetnek ki: fokozhatják a bélmozgást, javíthatják a vérkeringést az emésztőrendszerben, ezáltal segíthetik az emésztést. Ez magyarázhatja azt is, hogy több meleg éghajlatú országban étkezéshez hagyományosan meleg teát fogyasztanak – magyarázza a szakember.

Sportolás után is érdemes óvatosnak lenni, mert ilyenkor a szervezet hőmérséklete magasabb, ezért a nagyon hideg folyadék nagyobb hőmérsékletkülönbséget okoz. Ilyenkor célszerű néhány percet várni, vagy kevésbé hideg italt választani.

A jó hír ugyanakkor az, hogy ezek a hatások többnyire átmenetiek. Ahogy a gyomorban felmelegszik a folyadék, az emésztőrendszer működése fokozatosan visszaáll, így hosszú távú károsodást a hideg ital önmagában nem okoz. A nyári hőségben tehát nem feltétlenül kell lemondani a hűsítő italokról, érdemes azonban a jeges helyett inkább kellemesen hűvöset választani.

A hideg italok és a fogyás

Sokan úgy gondolják, hogy a hideg víz fogyasztása segíti a fogyást. Dr. Németh Dániel szerint valóban felhasznál némi energiát a szervezet arra, hogy a hideg folyadékot testhőmérsékletűre melegítse, ez azonban olyan minimális, hogy önmagában érdemi testsúlycsökkenést nem eredményez. Sokkal fontosabb lehet az, hogy a megfelelő mennyiségű folyadék teltségérzetet okozhat, így csökkenhet az elfogyasztott étel mennyisége – ez azonban nem a víz hőmérsékletének, hanem a folyadékbevitelnek köszönhető.

 

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