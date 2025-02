Papadimitriu Athina tünet nélkül úszta meg a nők rémálmát

Nem csak a nők, de a férfiak számára is bőven rejt tanulságot a Palikék világa YouTube csatorna egyik legfrissebb tartalma, melyben Ábel Anita a változókorról beszélget három ismert hölggyel. Köztük van Papadimitriu Athina, aki ebben a kontextusban a kakukktojás volt a vendégek között, ugyanis ő a saját bevallása szerint az egyik tipikus és bosszantó tünetet sem tapasztalta magán, amikor…

Papadimitriu Athina életében nem okozott gondot a változókor (Fotó: YouTube)

Papadimitriu Athina: „Lehet, hogy azért úsztam meg...”

– Képzeljétek el, hogy nálam semmi sem volt. Se melegem nem volt, se hisztirohamot nem kaptam.

Ez, ahol jól vagyok, hol rosszul vagyok állapot az nálam most van.

– Szóval én most vagyok menopauzás. Ergo, nekem nincs mit mesélnem a témában – kezdte az Egy ritmusban stúdiójában Papadimitriu Athina, aki ezen a ponton el is gondolkodott azon, hogy miért is úszhatta meg minden nő rémálmát, vagyis a menopauzával járó, kellemetlen tünetegyüttest.

– Lehet, hogy azért úsztam meg, mert én negyvenhárom évesen szültem a harmadik gyerekemet. Vagy a mindennapos, kemény, negyven ötperces torna… A lényeg, hogy én nem emlékszem rosszra – mondta Papadimitriu Athina, aki végül arra jutott, hogy a mediterrán származása okán nem vette észre az esetleges hőhullámokat, hiszen számára eleve 40 foknál kezdődik a korfontzóna.

Zoltán Erika irigykedve hallgatta a színésznő vallomását (Fotó: YouTube)

Zoltán Erika: „Ercsikének” meg kell nyugodnia"

A Palikék Világa stúdiójában ülő hölgyek őszintén megrökönyödtek a színésznő szerencséjén. Különösen Zoltán Erika, aki vele ellentettben, alaposan megszenvedte a változókor nehézségeit. – A mérleg sosem volt a barátom, de úgy negyvennyolc éves korom körül azon kaptam magam, hogy a gyomromat előbb látom, mint a kis cickóimat. Akkor kezdtem érezni, hogy baj van. Akkor már jöttek a mindenféle hőhullámok. Nagyon sokat ülünk és ültünk az autóban a hétvégi jövet-menetben, és én olyankor nagyon szeretek relaxálni, pihenni. Nos, arra ébredtem, hogy mindent le kell dobnom magamról és csurog az izzadtság a kézfejemről. Lenyomtam az összes ablakot és a velem utazó három-négy pasi nem is értette, hogy mi történik. Én csak csendre intettem őket és közöltem, hogy most senki nem beszél, mert „Ercsikének” meg kell nyugodnia" – fogalmazott Zoltán Erika.