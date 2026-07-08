Papadimitriu Athina: „Addig élünk, amíg van miért küzdenünk!”

Papadimitriu Athina színésznő vallomása szerint a színház és a kihívások éltetik, hiszen „addig élünk, amíg van miért küzdenünk”. Bár gyerekként a pszichológia is vonzotta, egy sorsszerű színházi élmény végül a színpad felé terelte. Sikereit nem a törtetésnek, hanem a Jóistennek tulajdonítja, miközben otthonában ma is a görög szó és a szeretet dominál. A művésznő a hot! magazin legfrissebb számában mesél részletesen a mindennapjairól és az életfelfogásáról.
Hihetetlenül sűrűek a napjaid, alig lehet utolérni. Honnan a lendület?
„Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madách Az ember tragédiájában írja: „az élet célja a küzdés maga”. Amikor fiatalon, színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így, idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a Jóistentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk! Engem a színház hajt, és eszem ágában sincs leállni! El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek, és reggel felébredve azon gondolkozzak, hogy most a konyha ablakát mossam-e le vagy a nappaliét.”
Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzeltél el?
Elsős gimnazista koromig színésznő akartam lenni, aztán ott elkezdett érdekelni a pszichológia. Már gyerekként észrevettem, hogy az emberek valamiért mindig megtalálnak a problémáikkal. Amit elmondanak, azt senkinek sem pletykálom tovább. Mindig van a tarsolyomban egy jó mondat, egy vicc vagy egy dal, amivel helyrehozom a lelküket. Negyedikes koromban aztán megtapasztaltam, hogy a véletlen nem más, mint az Isten inkognitóban: egy váratlan sorsszerűség folytán egy osztálytársam elhívott egy előadásra, amitől padlót fogtam. Úgy tetszett az egész, hogy azonnal feltámadt bennem a vágy: megint színésznő akartam lenni.
Melyik tulajdonságod vitt téged előre az életben?
„Őszintén szólva pont az hiányzik belőlem, ami sokak szerint a legfontosabb. Egyáltalán nem vagyok rámenős! Sosem tudtam könyökölni vagy magamat előtérbe tolni, erre a mai napig képtelen vagyok. Én sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus. Azt hiszem, a lehetőségeimet inkább a Jóistentől kaptam. Ezt a fajta törtetést biztosan meg lehetne tanulni, ám nekem ehhez nincs gyomrom, hisz nem ilyen az alaptermészetem.”
Érezted már, hogy a pesti mindennapokban háttérbe szorul vagy elvész a temperamentumos görög éned?
„A vér nem válik vízzé, hiszen én úgy nőttem fel, hogy otthon ezen a nyelven ébredtünk, reggeliztünk, és este is ez a szó fogadott. Igyekszem a mai napig ezt az arányt betartani. Régen minden nyáron kimentünk, mostanában viszont nagyon oda kell figyelni az egyeztetésre, mert a Nemzeti Lovas Színházzal nyáron is rengeteg előadásunk van.”
Hogyan viseled, hogy a lányok Trokán Anna, Magyar Elektra és Trokán Nóra kirepültek, és üres maradt a ház? Nem vagy magányos?
A magányt hírből sem ismerem, hiszen a lányokkal elszakíthatatlanok vagyunk: ha bármiben segítség kell, én azonnal ott termek náluk! Egyetlen dolog nehezíti csak meg a találkozásunkat, mégpedig a hatalmas távolság. Ők kint élnek az agglomerációban, de a város másik oldalán, így az odajutás minden alkalommal felér egy komoly logisztikai hadművelettel. Ennek ellenére a kötelékünk szoros, a csend pedig nem ijeszt meg, mert van egy csoda kutyám és két gyönyörű macskám, és ők is szoktak velem beszélgetni
– mesélte a színésznő.
Erős, határozott egyéniség vagy. Meg tudod állni, hogy nagymamaként ne avatkozz be a lányod, Trokán Anna nevelési elveibe?
Még egészen kicsi volt az unokám, Karesz, amikor a lányomnak, Annának épp mondani akartam a magamét, de ő egyetlen szót szúrt oda nekem: „Anya!” Ott egy életre megtanultam, hogy nem szólok bele az unokám nevelésébe, hiszen tényleg tudja, mit csinál: ő az anyja. Kértem tőle egy amolyan használati utasítást a gyerekhez, hogy tudjam, mik a mai szabályok. Mondtam neki, hogy írjon egy pontos menetrendet arról, hogy mikor kell ennie vagy aludnia, én pedig szigorúan tartom magam a leírtakhoz.
Ha visszatekintesz, miben változott a fiatalkori önmagad a mostani énedhez képest?
„Semmiben! Komolyan mondom, pontosan úgy érzem magam, mint negyvenévesen. Júliusban leszek hetvenkét éves, de szerencsére semmi különbséget nem látok! Úgy kelek fel, hogy nem fáj semmim, tele vagyok energiával. Régebben tizenöt évig elképesztően keményen, mindennap nyomtam egy negyvenöt perces intenzív tornát. Nem volt kifogás, hogy szenteste vagy húsvét van: ha kellett, akkor éjfélkor álltam neki, és csak utána feküdtem le aludni. Bevallom, ma már kicsit lustább vagyok, de azért néha még rá tudom venni magam a mozgásra, meg aztán ott van a lovaglás! Belül semmit sem változtam – az egyetlen bökkenő csak az, hogy a születési évem szerint már a hetvenkettőt taposom. De nem törődöm vele, elfogadom, amit egy görög ember mondott: „Ne törődj vele, ez csak egy szám az igazolványban!” – mondta a színésznő.
A nyugalom szigetén élsz. Nem hiányzik a budapesti pezsgés?
Bár tősgyökeres pesti lány vagyok, és a munkám a mai napig a fővároshoz köt, abban teljesen biztos vagyok, hogy soha többé nem költöznék vissza Budapestre. Ráadásul a város ma már annyira stresszes, hogy egyszerűen képtelen lennék ott élni, nem érzem jól magam abban a környezetben. A színház persze teljesen más: ha a sok utazás után végre odaérek, az fantasztikus érzés. De magából a budapesti létből semmiképpen sem kérek! A természetben sokkal jobban fel tudok töltődni. Én ezt teljesen komolyan gondolom, és mindig azt szoktam mondani: hiába szólít Pestre a hivatásom, az én igazi templomom az erdő.
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