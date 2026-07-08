Papadimitriu Athina: „Addig élünk, amíg van miért küzdenünk!”

Papadimitriu Athina színésznő vallomása szerint a színház és a kihívások éltetik, hiszen „addig élünk, amíg van miért küzdenünk”. Bár gyerekként a pszichológia is vonzotta, egy sorsszerű színházi élmény végül a színpad felé terelte. Sikereit nem a törtetésnek, hanem a Jóistennek tulajdonítja, miközben otthonában ma is a görög szó és a szeretet dominál. A művésznő a hot! magazin legfrissebb számában mesél részletesen a mindennapjairól és az életfelfogásáról.

Papadimitriu Athina a színháztól kapja a töretlen energiát (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Majd kirobban az energiától, úgy érzi magát, mint negyvenévesen

Papadimitriu Athina elutasítja a törtetést

elutasítja a törtetést A színésznő az unokája nevelésébe sem üti bele az orrát.

Papadimitriu Athina: „Sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus”

Hihetetlenül sűrűek a napjaid, alig lehet utolérni. Honnan a lendület?

„Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madách Az ember tragédiájában írja: „az élet célja a küzdés maga”. Amikor fiatalon, színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így, idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a Jóistentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk! Engem a színház hajt, és eszem ágában sincs leállni! El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek, és reggel felébredve azon gondolkozzak, hogy most a konyha ablakát mossam-e le vagy a nappaliét.”

Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzeltél el?