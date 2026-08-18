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Gelencsér Timi megmutatta, miben megy férjhez – Valóra vált az egyik álma

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gelencsér Timi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 18. 16:00
készülődésesküvő
A műsorvezető hamarosan kimondja a boldogító igent. Gelencsér Timi most videóban mutatta meg, mit választott a nagy napra, amiről ráadásul az is kiderült, régi álma volt, hogy beszerezze.
Boróka Noémi
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Gelencsér Timi életében gőzerővel zajlanak az esküvőt megelőző kötelező körök. A műsorvezető nemrég még a lánybúcsúját ünnepelte barátnőivel a Balatonon, most pedig egy újabb fontos részletet árult el a nagy napról: megérkezett az esküvői cipője. Timi TikTok-oldalán meg is mutatta, miben lép majd az oltár elé, és elárulta, miért nem osztott meg korábban szinte semmilyen esküvői készülődést.

Gelencsér Timi férjével elegáns öltözetben mosolyognak egy eseményen a kamerába.
Gelencsér Timi esküvője: A lánybúcsú már megtörtént, már csak a boldogító igen maradt hátra (Fotó: MW)

Ez lenne Gelencsér Timi álomdarabja

Timi a minap TikTok-oldalára feltöltött videóban mutatta meg azt a darabot, amiben ki fogja mondani a boldogító igent, és arról is szót ejtett, milyen elfoglaltságok miatt nem osztott még eddig meg semmit. A videót cikkünk végén tekintheted meg!

Az a helyzet, hogy megérkezett a cipőm az esküvőmre. Tudom, hogy semmilyen esküvői készülős tartalom nem volt az oldalamon, viszont az a helyzet, elképesztő rohanásban voltam az elmúlt hónapokban: esküvőszervezés, házfelújítás, Aktív, Újratervezsés, tartalomgyártások, rendezvények. Egy eszeveszett rohanás volt a nyaram (..)

– mondta Gelencsér Tímea, aki az esküvő előtti hangolódást már el is kezdte. Timi lánybúcsúját a barátnői szervezték meg, méghozzá pontosan olyanra, amilyenre ő vágyott. Nem szeretett volna vadulós, klasszikus feladatokkal tarkított bulit, inkább egy nyugodt, csajos napot képzelt el, amelynek része lehet egy balatoni hajókázás is. A kívánsága pedig teljesült.

A társaság egy személyre szabott brunch után hajóra szállt, ahol természetesen játékokból, nevetésből és koccintásokból sem volt hiány. A menübe még Timi életének fontos állomásai is bekerültek: volt Exatlon Bajnok reggeli, Aktív szendvics, Dancing Queen koktél, sőt még a kutyusa, Füge is „szerepet kapott” az Eggs Benedict formájában.

A hajókázás nagyon jól sikerült, szuper időnk volt végig, ezután pedig vacsoráztunk egyet a kikötőben. Egy teljes, békés, nyugis, kicsit koccintós nap lett belőle, de közben nagyon sokat nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Pont ilyesmire vágytam, sőt, a lányok még túl is szárnyalták az elképzelésemet

 – mesélte korábban Timi. És bár az esküvői cipő már megérkezett, az igazi nagy pillanat még hátravan. Timi korábban azt is elárulta, hogy biztos benne: nem fogja száraz szemmel végigállni a ceremóniát. „Biztosan végig fogom sírni az egészet!” – vallotta be, és még a sminkesét is előre figyelmeztette, hogy vízálló sminkre lesz szüksége.

@timella

Az álomcipőm! 👰🏽‍♀️❣️

♬ original sound - Tímea Gelencsér

 

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