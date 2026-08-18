Gelencsér Timi megmutatta, miben megy férjhez – Valóra vált az egyik álma

Gelencsér Timi életében gőzerővel zajlanak az esküvőt megelőző kötelező körök. A műsorvezető nemrég még a lánybúcsúját ünnepelte barátnőivel a Balatonon, most pedig egy újabb fontos részletet árult el a nagy napról: megérkezett az esküvői cipője. Timi TikTok-oldalán meg is mutatta, miben lép majd az oltár elé, és elárulta, miért nem osztott meg korábban szinte semmilyen esküvői készülődést.
Timi a minap TikTok-oldalára feltöltött videóban mutatta meg azt a darabot, amiben ki fogja mondani a boldogító igent, és arról is szót ejtett, milyen elfoglaltságok miatt nem osztott még eddig meg semmit. A videót cikkünk végén tekintheted meg!
Az a helyzet, hogy megérkezett a cipőm az esküvőmre. Tudom, hogy semmilyen esküvői készülős tartalom nem volt az oldalamon, viszont az a helyzet, elképesztő rohanásban voltam az elmúlt hónapokban: esküvőszervezés, házfelújítás, Aktív, Újratervezsés, tartalomgyártások, rendezvények. Egy eszeveszett rohanás volt a nyaram (..)
– mondta Gelencsér Tímea, aki az esküvő előtti hangolódást már el is kezdte. Timi lánybúcsúját a barátnői szervezték meg, méghozzá pontosan olyanra, amilyenre ő vágyott. Nem szeretett volna vadulós, klasszikus feladatokkal tarkított bulit, inkább egy nyugodt, csajos napot képzelt el, amelynek része lehet egy balatoni hajókázás is. A kívánsága pedig teljesült.
A társaság egy személyre szabott brunch után hajóra szállt, ahol természetesen játékokból, nevetésből és koccintásokból sem volt hiány. A menübe még Timi életének fontos állomásai is bekerültek: volt Exatlon Bajnok reggeli, Aktív szendvics, Dancing Queen koktél, sőt még a kutyusa, Füge is „szerepet kapott” az Eggs Benedict formájában.
A hajókázás nagyon jól sikerült, szuper időnk volt végig, ezután pedig vacsoráztunk egyet a kikötőben. Egy teljes, békés, nyugis, kicsit koccintós nap lett belőle, de közben nagyon sokat nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Pont ilyesmire vágytam, sőt, a lányok még túl is szárnyalták az elképzelésemet
– mesélte korábban Timi. És bár az esküvői cipő már megérkezett, az igazi nagy pillanat még hátravan. Timi korábban azt is elárulta, hogy biztos benne: nem fogja száraz szemmel végigállni a ceremóniát. „Biztosan végig fogom sírni az egészet!” – vallotta be, és még a sminkesét is előre figyelmeztette, hogy vízálló sminkre lesz szüksége.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.