Gelencsér Timi megmutatta, miben megy férjhez – Valóra vált az egyik álma

Gelencsér Timi életében gőzerővel zajlanak az esküvőt megelőző kötelező körök. A műsorvezető nemrég még a lánybúcsúját ünnepelte barátnőivel a Balatonon, most pedig egy újabb fontos részletet árult el a nagy napról: megérkezett az esküvői cipője. Timi TikTok-oldalán meg is mutatta, miben lép majd az oltár elé, és elárulta, miért nem osztott meg korábban szinte semmilyen esküvői készülődést.

Gelencsér Timi esküvője: A lánybúcsú már megtörtént, már csak a boldogító igen maradt hátra (Fotó: MW)

Ez lenne Gelencsér Timi álomdarabja

Timi a minap TikTok-oldalára feltöltött videóban mutatta meg azt a darabot, amiben ki fogja mondani a boldogító igent, és arról is szót ejtett, milyen elfoglaltságok miatt nem osztott még eddig meg semmit. A videót cikkünk végén tekintheted meg!

Az a helyzet, hogy megérkezett a cipőm az esküvőmre. Tudom, hogy semmilyen esküvői készülős tartalom nem volt az oldalamon, viszont az a helyzet, elképesztő rohanásban voltam az elmúlt hónapokban: esküvőszervezés, házfelújítás, Aktív, Újratervezsés, tartalomgyártások, rendezvények. Egy eszeveszett rohanás volt a nyaram (..)

– mondta Gelencsér Tímea, aki az esküvő előtti hangolódást már el is kezdte. Timi lánybúcsúját a barátnői szervezték meg, méghozzá pontosan olyanra, amilyenre ő vágyott. Nem szeretett volna vadulós, klasszikus feladatokkal tarkított bulit, inkább egy nyugodt, csajos napot képzelt el, amelynek része lehet egy balatoni hajókázás is. A kívánsága pedig teljesült.