Te ismered az aranyszabályt? Ennyit lehet a hús nyáron az autóban, hogy ne legyen baj

A híres jamón serrano valamivel szárazabb, ezért jól viseli a rövidebb szobahőmérsékleti tárolást, míg a zsírosabb, prémium jamón ibérico érzékenyebb a nyári melegre, így nagyobb odafigyelést igényel. Ha pedig vákuumcsomagolt sonkaszeleteket választunk, felbontás után érdemes 2-3 napon belül elfogyasztani az ínyencséget.
Sokan automatikusan a hűtőbe teszik ezt a sós finomságot, ám az egész, érlelt daraboknak nem kedvez a túl hideg levegő. A mediterrán háztartásokban inkább jól szellőző, hűvös kamrában tartják, ahol tovább megőrizheti minőségét és jellegzetes illatát.
A spanyol sonkát mindig óvjuk a közvetlen hőtől! Nyáron különösen fontos, hogy ne kerüljön ablakpárkányra, konyhapultra vagy olyan helyre, ahol a napsugarak felmelegíthetik, mert így a zsírja túlságosan megolvadhat, a felülete kiszáradhat és felgyorsulhat az oxidáció.
Ha egész jamónt tartunk otthon, akkor érdemes a levágott részt egy darab zsírosabb sonkarésszel vagy megfelelő fedéssel védenünk, mert így tovább marad élvezhető. Sőt a spanyolok anno még sót is szórtak rá, hogy ezzel kissé kiszárítsák.
A hagyomány szerint a sonkának szüksége van egy kis levegőre. A túl hosszú ideig használt műanyag fólia megváltoztathatja az állagát és az aromáját, ezért csak rövid ideig érdemes így tárolni.
A jó szendvicsfeltét titka a türelmes szeletelésben is rejlik. Egy éles, hosszú pengéjű késsel vékony, szinte áttetsző szeleteket vághatunk, amelyek ennek köszönhetően jobban megőrzik az aromát.
Aranyszabály, hogy a hús nem utazhat fél óránál többet a forró autóban a bolt után, éppen ezért mindig a bevásárlás legvégén vegyük meg az ebének valót, és egy hűtőtáskában vigyük haza, különösen 30 fok felett.
A boltból hazaérve sokan legelőször a zöldséget vagy gyümölcsöket pakolják ki a szatyrokból, de ez a nyári hőségben nem éppen célravezető. A húsok legnagyobb ellensége a meleg, és akár már 10 perc is tönkreteheti a vacsoránk alapanyagát.
A szupermarketben vagy a hentesnél vásárolt bontatlan csomag jól bírja a tárolást, viszont felnyitás után már más szabályok érvényesek. Amit nem fogyasztunk el, azt tegyük légmentesen zárható dobozba vagy csomagoljuk vissza gondosan és tegyük a mélyhűtőbe.
Ha van rá lehetőségünk, akkor soha ne fagyasszunk le egy kiló sertés húst egyben. Inkább kisebb adagokra osszuk fel, így csak annyit kell kiolvasztani, amennyire valóban szükség van.
Ha elfelejtettük előző este kivenni a húst, ne a konyhapulton olvasszuk! A régi spanyol trükk szerint egy zárt zacskóban, hideg vízben, a vizet időnként cserélve a legbiztonságosabb és így a hús állaga sem változik meg.
A tévhitekkel ellentétben egy fokhagymás-olajos pác nem tartósítja a húst a melegben. A bepácolt húst ugyanúgy hűtőben kell tartani. Sőt, az előkészített alapanyag akár a szalmonella táptalaja is lehet.
A hentespapír vagy egy réteg konyhai papírtörlő felszívja a lecsepegő nedvességet, így a nyers hús nem ázik a saját levében. Ezzel megelőzhető a baktériumok elterjedése, valamint tovább marad friss, és kevésbé lesz kellemetlen illatú a hús.
A mediterrán konyhákban a nyers hús mindig a hűtő legalján kap helyet, külön dobozban vagy tálcán, és ezt érdemes nekünk is megfogadnunk. Ezzel a többi élelmiszert megóvhatjuk az esetleges csöpögéstől, ám még ezen a módon se ne tároljuk napokig a húst a hűtőben, mert akár kánikulában még így is megromolhat - írja a Fanny magazin.
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