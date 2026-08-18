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Te ismered az aranyszabályt? Ennyit lehet a hús nyáron az autóban, hogy ne legyen baj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hús
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 18. 11:00
serranospanyol konyhanyár
A spanyolok régóta óta tudják, hogyan őrizzék meg a jamón különleges zamatát még a legforróbb nyári napokon is. A mediterrán konyhákban a sonka nem csupán egy alapanyag, hanem igazi kincs. Néhány apró praktikával pedig mi is hosszabb ideig élvezhetjük ezt a vékonyra szeletelt finomságot. A húsok tárolására is mutatunk tippeket!
Bors
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A híres jamón serrano valamivel szárazabb, ezért jól viseli a rövidebb szobahőmérsékleti tárolást, míg a zsírosabb, prémium jamón ibérico érzékenyebb a nyári melegre, így nagyobb odafigyelést igényel. Ha pedig vákuumcsomagolt sonkaszeleteket választunk, felbontás után érdemes 2-3 napon belül elfogyasztani az ínyencséget.

A spanyol sonka tárolása odafigyelést igényel
A spanyol sonka tárolása odafigyelést igényel
Fotó: Pexels

Spanyol sonka tárolása: a hideg nem lesz a barátunk

Sokan automatikusan a hűtőbe teszik ezt a sós finomságot, ám az egész, érlelt daraboknak nem kedvez a túl hideg levegő. A mediterrán háztartásokban inkább jól szellőző, hűvös kamrában tartják, ahol tovább megőrizheti minőségét és jellegzetes illatát.

Soha ne hagyjuk a napon!

A spanyol sonkát mindig óvjuk a közvetlen hőtől! Nyáron különösen fontos, hogy ne kerüljön ablakpárkányra, konyhapultra vagy olyan helyre, ahol a napsugarak felmelegíthetik, mert így a zsírja túlságosan megolvadhat, a felülete kiszáradhat és felgyorsulhat az oxidáció.

Gondosan takarjuk be

Ha egész jamónt tartunk otthon, akkor érdemes a levágott részt egy darab zsírosabb sonkarésszel vagy megfelelő fedéssel védenünk, mert így tovább marad élvezhető. Sőt a spanyolok anno még sót is szórtak rá, hogy ezzel kissé kiszárítsák.

Hagyjuk levegőhöz jutni

A hagyomány szerint a sonkának szüksége van egy kis levegőre. A túl hosszú ideig használt műanyag fólia megváltoztathatja az állagát és az aromáját, ezért csak rövid ideig érdemes így tárolni.

Használjunk megfelelő kést

A jó szendvicsfeltét titka a türelmes szeletelésben is rejlik. Egy éles, hosszú pengéjű késsel vékony, szinte áttetsző szeleteket vághatunk, amelyek ennek köszönhetően jobban megőrzik az aromát.

A húsok tárolása nyáron

Aranyszabály, hogy a hús nem utazhat fél óránál többet a forró autóban a bolt után, éppen ezért mindig a bevásárlás legvégén vegyük meg az ebének valót, és egy hűtőtáskában vigyük haza, különösen 30 fok felett.

Ne vesztegessük az időt

A boltból hazaérve sokan legelőször a zöldséget vagy gyümölcsöket pakolják ki a szatyrokból, de ez a nyári hőségben nem éppen célravezető. A húsok legnagyobb ellensége a meleg, és akár már 10 perc is tönkreteheti a vacsoránk alapanyagát.

Felbontás után igyekezzünk

A szupermarketben vagy a hentesnél vásárolt bontatlan csomag jól bírja a tárolást, viszont felnyitás után már más szabályok érvényesek. Amit nem fogyasztunk el, azt tegyük légmentesen zárható dobozba vagy csomagoljuk vissza gondosan és tegyük a mélyhűtőbe.

Jegelés előtt porciózzuk fel

Ha van rá lehetőségünk, akkor soha ne fagyasszunk le egy kiló sertés húst egyben. Inkább kisebb adagokra osszuk fel, így csak annyit kell kiolvasztani, amennyire valóban szükség van.

A kiolvasztás helyes módja

Ha elfelejtettük előző este kivenni a húst, ne a konyhapulton olvasszuk! A régi spanyol trükk szerint egy zárt zacskóban, hideg vízben, a vizet időnként cserélve a legbiztonságosabb és így a hús állaga sem változik meg.

A pác nem varázspajzs

A tévhitekkel ellentétben egy fokhagymás-olajos pác nem tartósítja a húst a melegben. A bepácolt húst ugyanúgy hűtőben kell tartani. Sőt, az előkészített alapanyag akár a szalmonella táptalaja is lehet.

Nedvességfogó trükk

A hentespapír vagy egy réteg konyhai papírtörlő felszívja a lecsepegő nedvességet, így a nyers hús nem ázik a saját levében. Ezzel megelőzhető a baktériumok elterjedése, valamint tovább marad friss, és kevésbé lesz kellemetlen illatú a hús.

A legalsó polcra kerüljön 

A mediterrán konyhákban a nyers hús mindig a hűtő legalján kap helyet, külön dobozban vagy tálcán, és ezt érdemes nekünk is megfogadnunk. Ezzel a többi élelmiszert megóvhatjuk az esetleges csöpögéstől, ám még ezen a módon se ne tároljuk napokig a húst a hűtőben, mert akár kánikulában még így is megromolhat - írja a Fanny magazin.
 

 

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