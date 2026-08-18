Te ismered az aranyszabályt? Ennyit lehet a hús nyáron az autóban, hogy ne legyen baj

A híres jamón serrano valamivel szárazabb, ezért jól viseli a rövidebb szobahőmérsékleti tárolást, míg a zsírosabb, prémium jamón ibérico érzékenyebb a nyári melegre, így nagyobb odafigyelést igényel. Ha pedig vákuumcsomagolt sonkaszeleteket választunk, felbontás után érdemes 2-3 napon belül elfogyasztani az ínyencséget.

A spanyol sonka tárolása odafigyelést igényel

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Spanyol sonka tárolása: a hideg nem lesz a barátunk

Sokan automatikusan a hűtőbe teszik ezt a sós finomságot, ám az egész, érlelt daraboknak nem kedvez a túl hideg levegő. A mediterrán háztartásokban inkább jól szellőző, hűvös kamrában tartják, ahol tovább megőrizheti minőségét és jellegzetes illatát.

Soha ne hagyjuk a napon!

A spanyol sonkát mindig óvjuk a közvetlen hőtől! Nyáron különösen fontos, hogy ne kerüljön ablakpárkányra, konyhapultra vagy olyan helyre, ahol a napsugarak felmelegíthetik, mert így a zsírja túlságosan megolvadhat, a felülete kiszáradhat és felgyorsulhat az oxidáció.

Gondosan takarjuk be

Ha egész jamónt tartunk otthon, akkor érdemes a levágott részt egy darab zsírosabb sonkarésszel vagy megfelelő fedéssel védenünk, mert így tovább marad élvezhető. Sőt a spanyolok anno még sót is szórtak rá, hogy ezzel kissé kiszárítsák.

Hagyjuk levegőhöz jutni

A hagyomány szerint a sonkának szüksége van egy kis levegőre. A túl hosszú ideig használt műanyag fólia megváltoztathatja az állagát és az aromáját, ezért csak rövid ideig érdemes így tárolni.

Használjunk megfelelő kést

A jó szendvicsfeltét titka a türelmes szeletelésben is rejlik. Egy éles, hosszú pengéjű késsel vékony, szinte áttetsző szeleteket vághatunk, amelyek ennek köszönhetően jobban megőrzik az aromát.

A húsok tárolása nyáron

Aranyszabály, hogy a hús nem utazhat fél óránál többet a forró autóban a bolt után, éppen ezért mindig a bevásárlás legvégén vegyük meg az ebének valót, és egy hűtőtáskában vigyük haza, különösen 30 fok felett.

Ne vesztegessük az időt

A boltból hazaérve sokan legelőször a zöldséget vagy gyümölcsöket pakolják ki a szatyrokból, de ez a nyári hőségben nem éppen célravezető. A húsok legnagyobb ellensége a meleg, és akár már 10 perc is tönkreteheti a vacsoránk alapanyagát.