Berobbant az esküvői szezon! Ezek a magyar sztárok készülnek már a nagy napra - Galéria

Beköszöntött a nyár, vele együtt pedig a lagzik, menyasszonyi ruhák és örök szerelmet ígérő fogadalmak időszaka is. A sztárvilágban már el is dördült az első esküvői startpisztoly: a hétvégén egybekelt a TV2 sztárja, Czibolya Niki és szerelme, Filipánics Bálint, akik egy gyönyörű szertartáson mondták ki egymásnak a boldogító igent. Ez még azonban csak a kezdet, ugyanis több ismert hazai híresség is gőzerővel készül a nagy napra. Van, aki már javában szervezi az esküvőt, mások még csak az álomhelyszínt keresik, de egy dolog közös bennük: hamarosan új fejezet kezdődik az életükben. A magyar sztármenyasszonyok száma idén is szembetűnő, a sort pedig Gelencsér Tímea vezeti, aki már alig várja, hogy egybekeljen a szerelmével.

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás hamarosan összeházasodnak (Fotó: Bors)

Gelencsér Tímea párja, Simon Mátyás tavaly tette fel a nagy kérdést

Gelencsér Tímea hosszú ideje boldog párkapcsolatban él, és már javában készül az esküvőjére, amit még idén szeretne megtartani. A műsorvezető mozgalmas időszakot tud a háta mögött, de ennek ellenére a lagzija szervezésével sem állt meg, hamarosan pedig mindenki elkápráztat majd a gyönyörű fehér ruhájában. Hasonlóan izgalmas időszakot él meg Király Linda, akit nemrég jegyzett el a szerelme, és már alig várja, hogy hivatalosan is összekössék az életüket. Az oltár felé tart Radics Gigi is, aki Mackó Mikivel tervezi a közös jövőt. A rajongók régóta várják, hogy mikor érkezik a nagy bejelentés az esküvő időpontjáról, de az biztos, hogy a pár már komoly terveket sző.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória gőzerővel szervezik a nagy napjukat (Fotó: Bors)

Viczián Viktória párja, Somhegyi Krisztián szakítás után kelnek egybe

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián néhány hónappal az eljegyzés után szakítottak, ám három hónap különélés után újra egymásra találtak. Most pedig már gőzerővel szervezik az esküvőt. Jolly és Szuperák Barbi is régóta tervezik a nagy napot, hiszen több mint egy éve jegyezték el egymást. Az énekes és kedvese kapcsolatát már számos próbatétel érte, most azonban minden jel arra utal, hogy hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket.

A Szerencsekerék Szerencselánya, Balogh Eleni szintén menyasszonyként várja a jövőt. A tartalomgyártó boldogan mutatta meg a gyűrűjét követőinek, akik azóta is kíváncsian figyelik, hogyan haladnak az esküvő előkészületei. Eleni azonban egyelőre nem akarja elkapkodni a szervezést, ezért úgy döntöttek, hogy majd csak jövő nyáron kelnek egybe, így bőven lesz idejük arra, hogy minden tökéletes legyen a nagy napon.