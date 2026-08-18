Ezt nem érdemes kihagyni: lidércfény és lápi világ – Bemutatjuk a Hanság legvarázslatosabb titkait

A Hanság területe a Győri-medence mélyebben fekvő részén alakult ki, ahol a folyók hordaléka elzárta a víz útját, így létrehozva egy hatalmas, összefüggő mocsárvilágot. Ez a vidék szerves egységet alkot a szomszédos Fertő-tájjal, a kettőt pedig közösen a Fertő–Hanság Nemzeti Park óvja.

Jellegzetes látkép nyári ludakkal a Hanság tájain, ahol elsősorban a madármegfigyelés lehet izgalmas program.

Fotó: Traumrune / Wikipédia-Traumrune

Visszatérő vadon: a Hanság egykori áthatolhatatlan mocsárvilága a sikeres élőhely-rekonstrukcióknak köszönhetően ma újra régi fényében, gazdag madárvilággal várja a túrázókat.

a Hanság egykori áthatolhatatlan mocsárvilága a sikeres élőhely-rekonstrukcióknak köszönhetően ma újra régi fényében, gazdag madárvilággal várja a túrázókat. Kulturális kincsek: Öntésmajor interaktív kiállítása és Kapuvár történelmi emlékei mellett a pákászok és csíkászok ősi mesterségeit is megismerhetjük a térségben.

Öntésmajor interaktív kiállítása és Kapuvár történelmi emlékei mellett a pákászok és csíkászok ősi mesterségeit is megismerhetjük a térségben. Élő legendák: a lápvidék titokzatosságát Hany Istók különös története és a mocsári gázok okozta, misztikus lidércfények teszik teljessé.

Mit jelent a Hanság elnevezés, és hogy született újjá a víz uralta vidék?

A táj arculatát évszázadokon át a víz határozta meg (a finnugor eredetú ’hany’ szó lápot, mocsarat jelent), ám a XIX. századi nagyszabású lecsapolások és a Hanság-főcsatorna kiépítése alapjaiban változtatta meg a környezetet. A korábban áthatolhatatlan mocsarak helyén mezőgazdasági területek jöttek létre, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően ma már több helyen, például a Nyirkai-Hany területén, az elárasztásokkal sikerült visszaállítani a szabályozás előtti állapotokat.

A Répce a Hanság egyik legfontosabb folyója, amely itt veszi fel a Kis-Rába vizét, innentől nevezik Rábcának.

Fotó: Wikipédia-Kobako

Természeti értékek és a láp világa

A vidék egyik legizgalmasabb vonzereje az érintetlennek ható élővilág. A Hanság két fő egységre, a Kapuvári- és a Mosoni-Hanyra osztható, amelyek mélyén égererdők és láprétek bújnak meg. Az ide látogatók olyan ritka növényekkel találkozhatnak, mint a lápi csalán vagy a mocsári nőszirom. Az állatvilág hasonlóan gazdag: a sűrű nádasokban és a nyílt vízfelületeken olyan fajok találtak otthonra, mint a túzok, a rétisas, a nagy kócsag vagy a rendkívül védett rákosi vipera.

A rehabilitált vizes élőhelyek ma már nemzetközi jelentőségű vonuló- és pihenőhelyek a vízimadarak számára, így a madármegfigyelés az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység a környéken.