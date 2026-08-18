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Az Osli-hany - jellegzetes hansági táj.

Ezt nem érdemes kihagyni: lidércfény és lápi világ – Bemutatjuk a Hanság legvarázslatosabb titkait

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 18. 12:00
madármegfigyelésHanság
Fedezd fel Magyarország egyik legrejtélyesebb és legvadregényesebb tájegységét, ahol a természet erejét a legendák is tovább színesítik. Cikkünk segít eligazodni abban, hogy miért érdemes bakancsot húzni és felfedezni a Hanság különleges lápvilágát.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Hanság területe a Győri-medence mélyebben fekvő részén alakult ki, ahol a folyók hordaléka elzárta a víz útját, így létrehozva egy hatalmas, összefüggő mocsárvilágot. Ez a vidék szerves egységet alkot a szomszédos Fertő-tájjal, a kettőt pedig közösen a Fertő–Hanság Nemzeti Park óvja.

Nyári ludak a Hanság tájain.
Jellegzetes látkép nyári ludakkal a Hanság tájain, ahol elsősorban a madármegfigyelés lehet izgalmas program.
Fotó: Traumrune / Wikipédia-Traumrune
  • Visszatérő vadon: a Hanság egykori áthatolhatatlan mocsárvilága a sikeres élőhely-rekonstrukcióknak köszönhetően ma újra régi fényében, gazdag madárvilággal várja a túrázókat.
  • Kulturális kincsek: Öntésmajor interaktív kiállítása és Kapuvár történelmi emlékei mellett a pákászok és csíkászok ősi mesterségeit is megismerhetjük a térségben.
  • Élő legendák: a lápvidék titokzatosságát Hany Istók különös története és a mocsári gázok okozta, misztikus lidércfények teszik teljessé.

Mit jelent a Hanság elnevezés, és hogy született újjá a víz uralta vidék?

A táj arculatát évszázadokon át a víz határozta meg (a finnugor eredetú ’hany’ szó lápot, mocsarat jelent), ám a XIX. századi nagyszabású lecsapolások és a Hanság-főcsatorna kiépítése alapjaiban változtatta meg a környezetet. A korábban áthatolhatatlan mocsarak helyén mezőgazdasági területek jöttek létre, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően ma már több helyen, például a Nyirkai-Hany területén, az elárasztásokkal sikerült visszaállítani a szabályozás előtti állapotokat.

A Répce-patak a Hanság egyik legfontosabb vízfolyása.
A Répce a Hanság egyik legfontosabb folyója, amely itt veszi fel a Kis-Rába vizét, innentől nevezik Rábcának. 
Fotó: Wikipédia-Kobako

Természeti értékek és a láp világa

A vidék egyik legizgalmasabb vonzereje az érintetlennek ható élővilág. A Hanság két fő egységre, a Kapuvári- és a Mosoni-Hanyra osztható, amelyek mélyén égererdők és láprétek bújnak meg. Az ide látogatók olyan ritka növényekkel találkozhatnak, mint a lápi csalán vagy a mocsári nőszirom. Az állatvilág hasonlóan gazdag: a sűrű nádasokban és a nyílt vízfelületeken olyan fajok találtak otthonra, mint a túzok, a rétisas, a nagy kócsag vagy a rendkívül védett rákosi vipera.

A rehabilitált vizes élőhelyek ma már nemzetközi jelentőségű vonuló- és pihenőhelyek a vízimadarak számára, így a madármegfigyelés az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység a környéken.

Túzok kakas zöld környezetben.
A Hanság hazánk egyik legritkább madárfajának, a túzoknak is otthont ad. 
Fotó: Wikipédia-Francesco Veronesi

Programlehetőségek és kulturális örökség

A túrázók számára a Nyirkai-Hany vizes élőhely-rekonstrukciója kínálja a leglátványosabb élményt, ahol a látogatók képet kaphatnak arról, milyen volt a vidék a lecsapolások előtt. Aki mélyebb ismeretekre vágyik a térség múltjáról, annak érdemes ellátogatnia Öntésmajorba. Itt a „Hanság élővilága” kiállítás egy egyedülálló éjszakai diorámasorozaton keresztül mutatja be a láp titokzatos életét és a pákászok, csíkászok egykori mesterségét.

A térség kapujaként emlegetett Kapuvár városa is fontos megálló: a település nemcsak kulturális központ, hanem a környékbeli halászok és a Hansághoz kötődő történetek bölcsője is. Bősárkány környéke pedig a madárvilág iránt érdeklődőknek kínál kiváló megfigyelőpontokat a kiterjedt vizes területek mentén.

A kapuvári Rábaközi Múzeum légifotón.
A Rábaközi Múzeum Kapuváron, amelyet az egykori vár helyén építettek: az intézmény ma a térség történetét mutatja be. 
Fotó: Wikipédia-Civertan

Ki volt Hany Istók?

A Hanság elképzelhetetlen Hany Istók legendája nélkül, akinek alakja Jókai Mór Névtelen vár című regényében, és az abból készült minisorozatban is feltűnt. A történet szerint a kapuvári halászok 1749-ben a Király-tó mocsarában találtak rá egy nyolc-tíz év körüli fiúra, aki teljesen alkalmazkodott a lápi életmódhoz. A fiút a kapuvári várba vitték, megkeresztelték, de a civilizációhoz nem tudott hozzászokni. A legenda szerint végül visszatért a mocsárba, és alakja összefonódott a lápvilág titokzatosságával. Hany Istók alakja ma is a térség jelképe, emlékeztetve az ember és a természet egykori, elválaszthatatlan kapcsolatára.

A hansági Király-tó légi felvételen.
A Király-tó napjainkban, amely a lecsapolások miatt már alig emlékeztet arra a tóra, ahol egykor Hany Istók élt.
Fotó: Wikipédia-Pellinger Attila

Utazási tippek és felfedezés

A Hanság bejárása minden évszakban tartogat meglepetéseket, de a leglátványosabb tavasszal és ősszel, a madárvonulások idején. A jól kijelölt kerékpáros- és túraútvonalak, valamint a kiépített megfigyelőhelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók anélkül ismerjék meg ezt a különleges ökoszisztémát, hogy megzavarnák annak nyugalmát. A terület a csend és a nyugalom szigete, ahol a lidércfényekről szóló régi babonák és a modern természetvédelem eredményei egymás mellett élnek.

A lidércfény a mocsaras területeken megfigyelhető öngyulladó gázok, elsősorban a metán és a foszfor-hidrogén oxidációja során keletkező kékes vagy sárgás fényjelenség. A néphagyomány gyakran bolyongó lelkeknek vagy kísérteties jelzőfényeknek tulajdonította ezeket a felvillanásokat, amelyek a mocsár mélyére csalogatják az utazókat. Napjainkban a vizes élőhelyek visszaszorulása és a lecsapolások miatt ez a különleges természeti látvány egyre ritkábban tapasztalható.

Indulj el és fedezd fel te is ezt a rejtett kincset! A Hanság felejthetetlen élményeket kínál mindazoknak, akik értékelik a vadregényes tájat és a történelmi titkokat.

Pillants be a videóban is a Hanság elbűvölő vízi élővilágába:

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