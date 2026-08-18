Miért pirulunk el mások helyett? A spanyol szégyen pszichológiája

Agyunk a pillanat tört része alatt képes több százezer évet visszarepülni a múltba, és az őskori minták alapján reagálni. Különösen érzékenyek vagyunk a kínos, megalázó helyzetekre, még akkor is, ha csupán látjuk, tehát nem velünk történik. A pszichológia ezt az élményt szekunder szégyenérzetnek nevezi, a hétköznapokban azonban gyakran spanyol szégyenként hivatkozunk rá.

Szekunder szégyenérzet: különösen érzékenyek vagyunk a kínos, megalázó helyzetekre

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Szekunder szégyenérzet: elsüllyedni a föld alá más helyett

Spanyol szégyent akkor élünk át, amikor valaki más viselkedése miatt kezdünk feszengeni. Nem kell ismernünk az illetőt, és az sem számít, hogy személyesen jelen vagyunk-e. Ugyanúgy átélhetjük egy utcán látott jelenet, egy televíziós műsor, egy internetes videó vagy akár egy film közben. Az átvett szégyenérzet ráadásul nem attól függ, hogy a másik ember zavarba jön-e, hanem attól, hogy mi hogyan értelmezzük a helyzetet.

Bár ezt a jelenséget régiónként eltérő névvel illetik, a pszichológiai magyarázata és hatásmechanizmusa változatlan. Az angolban vicarious embarrassment vagy egyszerűen cringe néven ismert, a németben pedig Fremdschamként hivatkoznak rá, Közép- és Kelet-Európában inkább a spanyol szégyen kifejezés terjedt el a köznyelvben – nagy eséllyel a spanyol nyelvű világ érzelmekben gazdag kultúrája és sorozatai, drámai világa miatt.

Szándékos blamázsok a szappanoperákban

Ha van műfaj, amely szinte sportot űz a kínos helyzetekből, akkor az a klasszikus telenovella. Gondoljunk csak az olyan jelenetekre, amikor a szereplő épp kibeszéli azt az embert, aki ott áll a háta mögött; a legjobb barátnője esküvőjén botrányosan beleesik a háromemeletes tortába; élete állásinterjúján csak hebeg-habog, mert a vezetőségben megpillantotta halottnak vélt szerelmét. Mindeközben pedig mi a kanapén ülve legszívesebben a szemünk elé kapnánk a kezünket kínunkban. A telenovellák tudatosan építenek ezekre a pillanatokra. A hosszan elnyújtott vallomások, a nyilvános összeomlások és a túlfűtött érzelmi kitörések mind arra késztetnek, hogy beleéljük magunkat a szereplők helyzetébe – és pontosan ez az empatikus bevonódás váltja ki belőlünk a jól ismert feszengést, vagyis a spanyol szégyent.