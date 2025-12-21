Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Íme a szülinapos Gelencsér Tímea legjobb pillanatai: egy díva élete képekben – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 18:00
Az egykori szépségkirálynő december 21-én ünnepli születésnapját, ennek apropóján összeszedtük a legszebb pillanatait. Gelencsér Tímea szépségkirálynőként, sportolóként és műsorvezetőként is a maximumot nyújtja.

Gelencsér Tímea Instagram-oldalát közel félmillióan követik napi szinten, ami a hazai influenszer közösségben is szép számnak számít. A 2016-os szépségkirálynő gyakorlatilag már minden szerepkörben bizonyított.

Gelencsér Tímea minden vörös szőnyeget beragyog.
Gelencsér Tímea minden vörös szőnyeget beragyog (Fotó: Bors)

Gelencsér Tímea párja igazi mázlista

Timi tíz évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor 2016-ban megnyerte a Miss World Hungaryt, majd a világversenyen is hazánkat képviselve közel 120 induló közül a legjobb húsz közé jutott. Gelencsér Timi azóta szerepelt számos tévé műsorban, többek között az Exatlon Hungary-ben, amelyben 2019-ben a második legjobb női versenyző lett, de láthattuk a Ninja Warriorban és persze a Dancing with the Stars első évadában is, amit Hegyes Bercivel végül meg is nyertek.

Timit számtalan helyre hívják modellként és műsorvezetőként is, rengeteg helyen népszerűsíti a sportot, a szépséget, a jótékonykodást és a kutyák örökbefogadását is. A gyönyörű híresség december 21-én ünnepli 32. születésnapját, aminek apropóján összegyűjtöttünk róla néhány jól sikerült pillanatot. A képeket elnézve biztosak lehetünk benne, hogy Gelencsér Tímea vőlegénye, Simon Mátyás nagyon szerencsés, jóllehet, Timi sem panaszkodhat. 

Gelencsér Timi sűrű évet tudhat a háta mögött

A műsorvezető kezét év elején kérte meg szerelme, méghozzá egy mesés vidéken, Arubán, így a boldogító igent a flamingók szigetén mondta ki. Bár a rózsaszín köd azóta is tart a kapcsolatukban, jócskán szembe kellett nézniük nehézségekkel például a házfelújítás során. A pár nagyjából egy évvel ezelőtt lett boldog háztulajdonos, amit úgy gondoltak, alaposan felújítanak, arra azonban nem számítottak, hogy mennyi bonyodalommal és extra kiadással kell számolniuk. Úgy volt, hogy a karácsonyt már az új otthonukban töltik, erre azonban egy ideje már semmi esély nem volt.

Ha elkészülnek a felújítással, akkor viszont végre minden erejükkel az esküvőjükre koncentrálhatnak, amelynek részleteiről Timi korábban a Borsnak adott interjújában is mesélt. Aztán ha tényleg minden a helyére került, akkor jöhet a családalapítás, és mint nem olyan rég kiderült, Timi ikreket szeretne.

Fotós összeállításunkkal Boldog Születésnapot kívánunk Gelencsér Tímeának!

20250605_Budapest_Notino Party Képen : Gelencsér tímea_MG_MW
20250320_Glamour gála_SZL
20240523_Fittexpo stáj_MW_SZL
20240321_Glamour gála_MW_SZL
20201213, Budapest, TV2, a Dancing with the stars döntője. Fotó: Keller Mátyás (KM) Ripost. képen: Gelencsér Tímea, Hegyes Bertalan
20231028 Budapest Dancing With The Stars Fotó: Máté Krisztián MK MW bulvár képen: Gelencsér Tímea
20231014 Budapest Dancing with the Stars a TV2 táncos show-műsora fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Szente Vajk, Gelencsér Tímea
20230523 Budapest A Kis Hableány című film mozipremier. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Gelencsér Tímea
Galéria: Íme Gelencsér Timi legjobb pillanatai képekben
Gelencsér Timi hamarosan újra az Exatlonban tér vissza műsorvezetőként

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
