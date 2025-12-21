Íme a szülinapos Gelencsér Tímea legjobb pillanatai: egy díva élete képekben – Galéria

Gelencsér Tímea Instagram-oldalát közel félmillióan követik napi szinten, ami a hazai influenszer közösségben is szép számnak számít. A 2016-os szépségkirálynő gyakorlatilag már minden szerepkörben bizonyított.

Gelencsér Tímea minden vörös szőnyeget beragyog (Fotó: Bors)

Gelencsér Tímea párja igazi mázlista

Timi tíz évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor 2016-ban megnyerte a Miss World Hungaryt, majd a világversenyen is hazánkat képviselve közel 120 induló közül a legjobb húsz közé jutott. Gelencsér Timi azóta szerepelt számos tévé műsorban, többek között az Exatlon Hungary-ben, amelyben 2019-ben a második legjobb női versenyző lett, de láthattuk a Ninja Warriorban és persze a Dancing with the Stars első évadában is, amit Hegyes Bercivel végül meg is nyertek.

Timit számtalan helyre hívják modellként és műsorvezetőként is, rengeteg helyen népszerűsíti a sportot, a szépséget, a jótékonykodást és a kutyák örökbefogadását is. A gyönyörű híresség december 21-én ünnepli 32. születésnapját, aminek apropóján összegyűjtöttünk róla néhány jól sikerült pillanatot. A képeket elnézve biztosak lehetünk benne, hogy Gelencsér Tímea vőlegénye, Simon Mátyás nagyon szerencsés, jóllehet, Timi sem panaszkodhat.

Gelencsér Timi sűrű évet tudhat a háta mögött

A műsorvezető kezét év elején kérte meg szerelme, méghozzá egy mesés vidéken, Arubán, így a boldogító igent a flamingók szigetén mondta ki. Bár a rózsaszín köd azóta is tart a kapcsolatukban, jócskán szembe kellett nézniük nehézségekkel például a házfelújítás során. A pár nagyjából egy évvel ezelőtt lett boldog háztulajdonos, amit úgy gondoltak, alaposan felújítanak, arra azonban nem számítottak, hogy mennyi bonyodalommal és extra kiadással kell számolniuk. Úgy volt, hogy a karácsonyt már az új otthonukban töltik, erre azonban egy ideje már semmi esély nem volt.

Ha elkészülnek a felújítással, akkor viszont végre minden erejükkel az esküvőjükre koncentrálhatnak, amelynek részleteiről Timi korábban a Borsnak adott interjújában is mesélt. Aztán ha tényleg minden a helyére került, akkor jöhet a családalapítás, és mint nem olyan rég kiderült, Timi ikreket szeretne.