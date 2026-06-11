Kik maradtak együtt és kiknek ment tönkre a kapcsolata? Nagy hazai focistafeleség-körkép Rubint Rellától Dukai Regináig

Amikor egy sikeres influenszer, műsorvezető vagy DJ szíve egy élvonalbeli labdarúgóé lesz, a magánélet azonnal a bajnoki menetrendhez igazodik. Az esetleges külföldi igazolásokkal járó bőröndös életmód és a kamerák folyamatos kereszttüze komoly próbatétel elé állítja a szerelmeseket. Míg egyes párosok az évek alatt megingathatatlan szövetséggé kovácsolódtak, mások története a látványos eljegyzés után végleg lezárult. Lássuk a legemlékezetesebb hazai focista-szerelmeket a teljesség igénye nélkül. Felbukkan Kárpáti Rebeka, Rubint Rella és Gelencsér Tímea is, de ne siessünk ennyire előre.

Rubint Rella válása az egész országot megdöbbentette (Fotó: Bors)

Rubint Rella és Novothny Soma tavaly jelentették be a szörnyű hírt

Essünk túl a lista egyik legszomorúbb történetén, Rubint Rella és Novothny Soma drámai válásán. A sikeres fitneszedző és a gólvágó csatár kapcsolata sokáig igazi tündérmesének tűnt, ám a labdarúgó karrierváltásai és a folyamatos külföldi költözések végül felőrölték a házasságot. A pár 2025 májusában, éppen a harmadik házassági évfordulóján jelentette be a különválást, amit a közös fotók drasztikus törlése és Rellánál a férjezett név elhagyása is egyértelművé tett a közösségi médiában. A válást végül 2026 tavaszára sikerült hivatalosan is lezárniuk. Bár a nehéz időszak lelkileg teljesen padlóra küldte a fitneszedzőt, Rella mára összeszedte magát, gőzerővel a munkájára koncentrál és nyitott az újrakezdésre, miközben Somát a szakítás után hamar új párral hozták hírbe.

Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel szerelmi története is szomorúan végződött (Fotó: Bors)

Párok, akik szintén külön úton folytatták

Hasonlóan a múlt fejezetei közé tartozik a hazai focis szerelmek úttörője, Dukai Regina, aki közel hat évig alkotott egy párt Feczesin Róberttel, majd később Batik Bence oldalán is kereste a boldogságot, de mindkét kapcsolat véget ért. Regina azóta teljesen szakított a focivilággal, és civil feleségként, boldog édesanyaként talált rá a megnyugvásra. Ugyancsak lezárult korábban Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel románca is. A színésznőt egy mallorcai luxusutazáson eljegyezte az ismert játékos, ám a komoly tervek ellenére a frigy elmaradt, a viharos szakítás után pedig Rebeka is teljesen új életet kezdett, távol a futballpályák világától.