Kik maradtak együtt és kiknek ment tönkre a kapcsolata? Nagy hazai focistafeleség-körkép Rubint Rellától Dukai Regináig

Amikor egy sikeres influenszer, műsorvezető vagy DJ szíve egy élvonalbeli labdarúgóé lesz, a magánélet azonnal a bajnoki menetrendhez igazodik. Az esetleges külföldi igazolásokkal járó bőröndös életmód és a kamerák folyamatos kereszttüze komoly próbatétel elé állítja a szerelmeseket. Míg egyes párosok az évek alatt megingathatatlan szövetséggé kovácsolódtak, mások története a látványos eljegyzés után végleg lezárult. Lássuk a legemlékezetesebb hazai focista-szerelmeket a teljesség igénye nélkül. Felbukkan Kárpáti Rebeka, Rubint Rella és Gelencsér Tímea is, de ne siessünk ennyire előre.
Essünk túl a lista egyik legszomorúbb történetén, Rubint Rella és Novothny Soma drámai válásán. A sikeres fitneszedző és a gólvágó csatár kapcsolata sokáig igazi tündérmesének tűnt, ám a labdarúgó karrierváltásai és a folyamatos külföldi költözések végül felőrölték a házasságot. A pár 2025 májusában, éppen a harmadik házassági évfordulóján jelentette be a különválást, amit a közös fotók drasztikus törlése és Rellánál a férjezett név elhagyása is egyértelművé tett a közösségi médiában. A válást végül 2026 tavaszára sikerült hivatalosan is lezárniuk. Bár a nehéz időszak lelkileg teljesen padlóra küldte a fitneszedzőt, Rella mára összeszedte magát, gőzerővel a munkájára koncentrál és nyitott az újrakezdésre, miközben Somát a szakítás után hamar új párral hozták hírbe.
Hasonlóan a múlt fejezetei közé tartozik a hazai focis szerelmek úttörője, Dukai Regina, aki közel hat évig alkotott egy párt Feczesin Róberttel, majd később Batik Bence oldalán is kereste a boldogságot, de mindkét kapcsolat véget ért. Regina azóta teljesen szakított a focivilággal, és civil feleségként, boldog édesanyaként talált rá a megnyugvásra. Ugyancsak lezárult korábban Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel románca is. A színésznőt egy mallorcai luxusutazáson eljegyezte az ismert játékos, ám a komoly tervek ellenére a frigy elmaradt, a viharos szakítás után pedig Rebeka is teljesen új életet kezdett, távol a futballpályák világától.
Bár a fenti példák jól mutatják, milyen nehéz megtartani a harmóniát a rivaldafényben, szerencsére akadnak olyan történetek is, ahol a szerelem és a partnerség tartósnak bizonyult. Az egyik leginkább irigyelt és legstabilabb szerelmi történet továbbra is Lipcsei Betta és Juhász Roland nevéhez fűződik. A korábbi szépségkirálynő-műsorvezető és a 95-szörös válogatott védőlegenda kapcsolata kiállta az idő próbáját. Ők ketten a mai napig teljes harmóniában élnek, házasságuk és mozaikcsaládjuk mintapéldája az egymást mindenben támogató sztárpároknak.
Ugyancsak a felhőtlen boldogság fázisában van DJ Yamina és Beke Péter kettőse. Az ország egyik legnépszerűbb női lemezlovasa és a Nyíregyháza labdarúgója egy budai várbeli eljegyzés után tavaly nyáron, egy romantikus, titkos ceremónia keretében mondták ki a boldogító igent, és azóta is a legnagyobb szerelemben építik a közös jövőjüket. Gőzerővel készül a nagy napra Gelencsér Tímea és Simon Mátyás is. A csinos műsorvezető kezét egy mesés arubai utazás során kérte meg a Lőrinci VSC labdarúgója, és bár az esküvőszervezést Timi külföldi, Exatlonos forgatása alaposan megnehezítette, a szerelmük abszolút töretlen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.