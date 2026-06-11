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Kik maradtak együtt és kiknek ment tönkre a kapcsolata? Nagy hazai focistafeleség-körkép Rubint Rellától Dukai Regináig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors focistafeleség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 07:30
DJ YaminaGelencsér TímeaRubint Rellaösszeállítás
A hazai focistafeleségek és barátnők világa kívülről felhőtlen csillogásnak tűnik, a színfalak mögött azonban fájdalmas különválások zajlottak. Összeállításunkban bemutatjuk a legismertebb stoplis románcok jelenlegi állását, és azt is, hogyan állt talpra drámai válása után Rubint Rella.
Bors
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Amikor egy sikeres influenszer, műsorvezető vagy DJ szíve egy élvonalbeli labdarúgóé lesz, a magánélet azonnal a bajnoki menetrendhez igazodik. Az esetleges külföldi igazolásokkal járó bőröndös életmód és a kamerák folyamatos kereszttüze komoly próbatétel elé állítja a szerelmeseket. Míg egyes párosok az évek alatt megingathatatlan szövetséggé kovácsolódtak, mások története a látványos eljegyzés után végleg lezárult. Lássuk a legemlékezetesebb hazai focista-szerelmeket a teljesség igénye nélkül. Felbukkan Kárpáti Rebeka, Rubint Rella és Gelencsér Tímea is, de ne siessünk ennyire előre.

Rubint Rella válása lesújtotta a rajongókat.
Rubint Rella válása az egész országot megdöbbentette (Fotó: Bors)

Rubint Rella és Novothny Soma tavaly jelentették be a szörnyű hírt

Essünk túl a lista egyik legszomorúbb történetén, Rubint Rella és Novothny Soma drámai válásán. A sikeres fitneszedző és a gólvágó csatár kapcsolata sokáig igazi tündérmesének tűnt, ám a labdarúgó karrierváltásai és a folyamatos külföldi költözések végül felőrölték a házasságot. A pár 2025 májusában, éppen a harmadik házassági évfordulóján jelentette be a különválást, amit a közös fotók drasztikus törlése és Rellánál a férjezett név elhagyása is egyértelművé tett a közösségi médiában. A válást végül 2026 tavaszára sikerült hivatalosan is lezárniuk. Bár a nehéz időszak lelkileg teljesen padlóra küldte a fitneszedzőt, Rella mára összeszedte magát, gőzerővel a munkájára koncentrál és nyitott az újrakezdésre, miközben Somát a szakítás után hamar új párral hozták hírbe.

Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel a családalapítás szélén álltak.
Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel szerelmi története is szomorúan végződött (Fotó: Bors)

Párok, akik szintén külön úton folytatták

Hasonlóan a múlt fejezetei közé tartozik a hazai focis szerelmek úttörője, Dukai Regina, aki közel hat évig alkotott egy párt Feczesin Róberttel, majd később Batik Bence oldalán is kereste a boldogságot, de mindkét kapcsolat véget ért. Regina azóta teljesen szakított a focivilággal, és civil feleségként, boldog édesanyaként talált rá a megnyugvásra. Ugyancsak lezárult korábban Kárpáti Rebeka és Völgyi Dániel románca is. A színésznőt egy mallorcai luxusutazáson eljegyezte az ismert játékos, ám a komoly tervek ellenére a frigy elmaradt, a viharos szakítás után pedig Rebeka is teljesen új életet kezdett, távol a futballpályák világától.

Lipcsei Betta Juhász Roland mellett találta meg a boldogságot.
Lipcsei Betta Juhász Roland oldalán úgy tűnik, megtalálta élete párját (Fotó: Bors)

Lipcsei Bettáéknak bejött a számítása

Bár a fenti példák jól mutatják, milyen nehéz megtartani a harmóniát a rivaldafényben, szerencsére akadnak olyan történetek is, ahol a szerelem és a partnerség tartósnak bizonyult. Az egyik leginkább irigyelt és legstabilabb szerelmi történet továbbra is Lipcsei Betta és Juhász Roland nevéhez fűződik. A korábbi szépségkirálynő-műsorvezető és a 95-szörös válogatott védőlegenda kapcsolata kiállta az idő próbáját. Ők ketten a mai napig teljes harmóniában élnek, házasságuk és mozaikcsaládjuk mintapéldája az egymást mindenben támogató sztárpároknak.

DJ Yamina és Beke Péter tavaly keltek egybe.
DJ Yamina és Beke Péter titkos esküvője nagyot szólt tavaly nyáron (Fotó: Bors)

Ők szintén együtt maradtak

Ugyancsak a felhőtlen boldogság fázisában van DJ Yamina és Beke Péter kettőse. Az ország egyik legnépszerűbb női lemezlovasa és a Nyíregyháza labdarúgója egy budai várbeli eljegyzés után tavaly nyáron, egy romantikus, titkos ceremónia keretében mondták ki a boldogító igent, és azóta is a legnagyobb szerelemben építik a közös jövőjüket. Gőzerővel készül a nagy napra Gelencsér Tímea és Simon Mátyás is. A csinos műsorvezető kezét egy mesés arubai utazás során kérte meg a Lőrinci VSC labdarúgója, és bár az esküvőszervezést Timi külföldi, Exatlonos forgatása alaposan megnehezítette, a szerelmük abszolút töretlen.

 

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