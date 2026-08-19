Gelencsér Timi elárulta: ettől tart az esküvőjén, a gyerekvállalás is szóba került

Mozgalmas időszakot él át Gelencsér Timi. A TV2 őszi műsorainak sajtótájékoztatóján már az Aktív egyik új arcaként mesélt a közelgő időszakról, miközben magánéletében is egymást érik a nagy változások. A műsorvezető már túl van a lánybúcsúján, az esküvő pedig már nagyon közel van. Timi lapunknak árulta el, mitől tart a nagy napon, de az is szóba került, hogyan viszonyul a családalapításhoz.
Timi a nagy napról lapunknak elárulta, hogy bár a lánybúcsú fantasztikus volt, szinte pillanatok alatt véget ért. Éppen ezért attól tart, hasonló történik az esküvőjén is.
Fantasztikus volt a lánybúcsúm, de egy pillanat volt az egész. És azon aggódom, hogy az esküvő is ennyi lesz. Készülünk rá több mint egy éve, nyilván intenzívebben az elmúlt pár hónapban, és tényleg attól tartok, hogy egy pillanat lesz ez a nap. Úgyhogy nagyon oda kell majd koncentráljak, hogy ezt megéljem
A lánybúcsú egyébként nem a hatalmas felhajtásról szólt. Timi a legszűkebb baráti körével ünnepelt, azokkal, akikhez a legközelebb áll. A nagy napra azonban már több mint egy éve készülnek, így érthető, hogy szeretné minden egyes pillanatát kiélvezni.
Viszont az esküvő után sem áll meg az élet. Timi a munkáját és a szervezkedést illetően nagyon határozott, mindent kézben tart. Lapunk viszont arra is kíváncsi volt, hogy a következő nagy lépés, amire friss házasoknál számíthatunk, a gyerekvállalás vajon tervben van-e. Erről így mesélt:
Az esküvő után az a tervünk, hogy szeretnék beköltözni a házunkba, és utána majd jövőre a nászút. A többit meg majd hozza a jövő. Én nem vagyok ez a nagyon előre tervezős típus, nyilván munkában igen, de minden másban go with the flow, hagyom, hogy történjenek dolgok, up to God!
Timi szavaiból tehát az látszik, hogy a házasság után sem szeretné előre megírni az életük minden egyes fejezetét. A következő időszakban először a közös otthonuk birtokba vétele, majd a nászút és a karrier kerülhet fókuszba, a többit pedig rábízza az életre.
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