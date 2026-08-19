Gelencsér Timi elárulta: ettől tart az esküvőjén, a gyerekvállalás is szóba került

Mozgalmas időszakot él át Gelencsér Timi. A TV2 őszi műsorainak sajtótájékoztatóján már az Aktív egyik új arcaként mesélt a közelgő időszakról, miközben magánéletében is egymást érik a nagy változások. A műsorvezető már túl van a lánybúcsúján, az esküvő pedig már nagyon közel van. Timi lapunknak árulta el, mitől tart a nagy napon, de az is szóba került, hogyan viszonyul a családalapításhoz.

Gelencsér Timi esküvő: A lánybúcsún már túl van, már csak a boldogító igen van hátra (Fotó: Mw archív)

Gelencsér Timi őszinte vallomása

Timi a nagy napról lapunknak elárulta, hogy bár a lánybúcsú fantasztikus volt, szinte pillanatok alatt véget ért. Éppen ezért attól tart, hasonló történik az esküvőjén is.

Fantasztikus volt a lánybúcsúm, de egy pillanat volt az egész. És azon aggódom, hogy az esküvő is ennyi lesz. Készülünk rá több mint egy éve, nyilván intenzívebben az elmúlt pár hónapban, és tényleg attól tartok, hogy egy pillanat lesz ez a nap. Úgyhogy nagyon oda kell majd koncentráljak, hogy ezt megéljem

A lánybúcsú egyébként nem a hatalmas felhajtásról szólt. Timi a legszűkebb baráti körével ünnepelt, azokkal, akikhez a legközelebb áll. A nagy napra azonban már több mint egy éve készülnek, így érthető, hogy szeretné minden egyes pillanatát kiélvezni.