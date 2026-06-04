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Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a gyerekvállalásról: "Ha jönni akar, mi készen állunk rá!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családalapítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 21:10
esküvőgyerekZámbó Krisztián
Ritka pillanat! Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska bepillantást engedett a magánéletükbe.

Kétségtelen, hogy Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata nem úgy alakult, ahogy az a nagy könyvben meg van írva: sok hullámvölgyön vannak már túl, ugyanakkor számtalanszor újra és újra egymásra is találtak. 

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska bizony sok hullámvölgyön van túl
Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska bizony sok hullámvölgyön van túl
Fotó: Mediaworks Archív

16 év alatt bizony sok mindenen mentek keresztül, ez tagadhatatlan. Ráadásul – mint az a közelmúltban kiderült – már a megismerkedésük sem volt épp mindennapi, amit Zsuzska úgy összegzett: "Krisztián kritikán alulian viselkedett, aranyos volt, zavarban volt, de imádtam!"

Nos, a pár most a Tények Plusz kamerái előtt mesélt jelenlegi életükről, valamint közös terveikről. Elárulták: nem csak esküvőre készülnek, de a családalapítás sincs kizárva. Sőt!

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska: jöhet a gyerek?

"Nagyon sok mindent meg kellett élnünk, hogy idáig eljussunk!" – magyarázta Zsuzska, hozzátéve: immár készen állnak a jövőjükre!

A pár elárulta: nagyon szeretnek a reflektorfényben élni, és rengetegen lépnek oda hozzájuk nap mint nap egy-egy szelfit kérni, és elmondani, milyen aranyosak. "Pedig ő egy sárkány, én meg medve vagyok, most már testalkatilag is" – viccelődött Krisztián. 

Komolyra fordítva a szót, a pár elárulta: természetesen szeretnének esküvőt, sőt, a családalapítást is várják már. 

Ha jönni akar, mi készen állunk rá 

– jelentette ki Zsuzska magabiztosan a gyermekáldás kérdése kapcsán.

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