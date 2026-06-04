Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a gyerekvállalásról: "Ha jönni akar, mi készen állunk rá!"

Kétségtelen, hogy Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata nem úgy alakult, ahogy az a nagy könyvben meg van írva: sok hullámvölgyön vannak már túl, ugyanakkor számtalanszor újra és újra egymásra is találtak.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska bizony sok hullámvölgyön van túl

Fotó: Mediaworks Archív

16 év alatt bizony sok mindenen mentek keresztül, ez tagadhatatlan. Ráadásul – mint az a közelmúltban kiderült – már a megismerkedésük sem volt épp mindennapi, amit Zsuzska úgy összegzett: "Krisztián kritikán alulian viselkedett, aranyos volt, zavarban volt, de imádtam!"

Nos, a pár most a Tények Plusz kamerái előtt mesélt jelenlegi életükről, valamint közös terveikről. Elárulták: nem csak esküvőre készülnek, de a családalapítás sincs kizárva. Sőt!

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska: jöhet a gyerek?

"Nagyon sok mindent meg kellett élnünk, hogy idáig eljussunk!" – magyarázta Zsuzska, hozzátéve: immár készen állnak a jövőjükre!

A pár elárulta: nagyon szeretnek a reflektorfényben élni, és rengetegen lépnek oda hozzájuk nap mint nap egy-egy szelfit kérni, és elmondani, milyen aranyosak. "Pedig ő egy sárkány, én meg medve vagyok, most már testalkatilag is" – viccelődött Krisztián.

Komolyra fordítva a szót, a pár elárulta: természetesen szeretnének esküvőt, sőt, a családalapítást is várják már.

Ha jönni akar, mi készen állunk rá

– jelentette ki Zsuzska magabiztosan a gyermekáldás kérdése kapcsán.