Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a gyerekvállalásról: "Ha jönni akar, mi készen állunk rá!"

Kétségtelen, hogy Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata nem úgy alakult, ahogy az a nagy könyvben meg van írva: sok hullámvölgyön vannak már túl, ugyanakkor számtalanszor újra és újra egymásra is találtak.
16 év alatt bizony sok mindenen mentek keresztül, ez tagadhatatlan. Ráadásul – mint az a közelmúltban kiderült – már a megismerkedésük sem volt épp mindennapi, amit Zsuzska úgy összegzett: "Krisztián kritikán alulian viselkedett, aranyos volt, zavarban volt, de imádtam!"
Nos, a pár most a Tények Plusz kamerái előtt mesélt jelenlegi életükről, valamint közös terveikről. Elárulták: nem csak esküvőre készülnek, de a családalapítás sincs kizárva. Sőt!
"Nagyon sok mindent meg kellett élnünk, hogy idáig eljussunk!" – magyarázta Zsuzska, hozzátéve: immár készen állnak a jövőjükre!
A pár elárulta: nagyon szeretnek a reflektorfényben élni, és rengetegen lépnek oda hozzájuk nap mint nap egy-egy szelfit kérni, és elmondani, milyen aranyosak. "Pedig ő egy sárkány, én meg medve vagyok, most már testalkatilag is" – viccelődött Krisztián.
Komolyra fordítva a szót, a pár elárulta: természetesen szeretnének esküvőt, sőt, a családalapítást is várják már.
Ha jönni akar, mi készen állunk rá
– jelentette ki Zsuzska magabiztosan a gyermekáldás kérdése kapcsán.
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